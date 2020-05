Historia de un criminal

“Maradona dio positivo

En su columna “Al Pie de la Letra”, nuestro compañero Raymundo Jiménez García lo narra muy bien con datos precisos, como acostumbra documentar sus trabajos periodísticos: “En el sexenio del exgobernador Miguel Alemán Velasco ya había surgido un grupo de hijos de funcionarios con ese mismo mote (Los Porkys), los cuales fueron involucrados en el crimen del adolescente Manlio Humberto Palomeque Ruiz, quien en agosto de 2001 fue salvajemente golpeado (hasta matarlo) afuera de un salón de fiestas en Xalapa.“Uno de los principales líderes de esa banda de influyentes y violentos mozalbetes era Rodrigo García Escalante, hijo de Ricardo García Guzmán, a la sazón contralor general del Estado.“Por este grave incidente, el contador público nativo de Pánuco tuvo que mantener una larga temporada a Rodrigo fuera del país, quien al igual que otros hijos de prominentes funcionarios alemanistas lograron evadir impunemente la acción de la justicia, no así tres de sus amigos menos influyentes, quienes fueron los únicos que pisaron la cárcel a cambio de sentencias benévolas y de ser favorecidos al sexenio siguiente con la preliberación”.Pero pasó el tiempo y Rodrigo García Escalante, con el apoyo de su papá, llegó a la 64 legislatura amparado en las siglas del partido Verde Ecologista de México; en la pasada Cámara pactó con diputados de Acción Nacional y, tras renunciar a su militancia en el PVEM, se sumó a la fracción del PAN, que coordinaba Sergio Hernández, con quien se entendió a las mil maravillas llegando al grado de hacerse de las simpatías del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.Por eso es que en ese periodo apoyó el nombramiento de Arturo Mariscal como Comisionado interino del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Datos Personales, y se desentendió de él cuando Morena lo obligó a presentar su renuncia.Es tan ladino que consiguió que el PAN lo apoyara para una segunda candidatura por el distrito de Pánuco y volvió a ganar la elección en las urnas. Obviamente, jurando lealtad al grupo de José Mancha Alarcón, a quien en reciprocidad apoyó para su ratificación en la dirigencia estatal de Acción Nacional, participando en reuniones de apoyo cuando estaba en campaña.Y cuando el Tribunal Electoral echó abajo la elección de la dirigencia estatal encabezada por Pepe Mancha, “El Porky” García Escalante posó para la foto con el grupo del actual dirigente estatal, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, traicionando a la fracción del PAN que le permitió la reelección.En la legislatura local ha votado en varias ocasiones apoyando a la fracción de Morena, de los casos más recientes fue: el desafuero del diputado local Erik Aguilar, y la revocación del mandato del alcalde panista José Paulino Domínguez.También validó la separación definitiva de Jorge Winckler Ortiz, y avaló el nombramiento de la nueva Comisionada del IVAI, a pesar de que el PAN estaba en contra de su designación por sus ligas con el titular de Segob.Esta joyita de “representante popular”, el año pasado avaló la suspensión de poderes en Mixtla de Altamirano, en donde se nombró un Concejo Ciudadano temporal que a la fecha no ha sido ratificado por el Pleno, y también apoyó la destitución de Marcos Even Torres, como Fiscal Anticorrupción, promovida por Morena.En estas circunstancias no se puede dejar de mencionar que la ley establece que un diputado local puede ser reelecto hasta por cuatro periodos consecutivos, y puede ser postulado por el mismo partido, o por otro siempre y cuando haya renunciado un año antes a la militancia; el plazo vence en el mes de junio.Lo importante para este ladino con antecedentes criminales, es que en la votación anterior, siendo militante del PAN, su dirigente nacional Markos Cortés firmó con acuerdo con los dirigentes nacional del PRI y del PRD para ir en contra de la reforma que los morenistas propusieron en el Congreso, por considerarla de mucho daño para la vida democrática de Veracruz.Y pues pasó con Rodrigo lo mismo de siempre, lo jalaron y dio su brazo a torcer con Morena, ¿a cambio de qué?, de dinero y seguramente de la promesa de apoyarlo para otra reelección, o para la candidatura a la presidencia municipal de Pánuco... Así son las historias de los criminales políticos veracruzanos (obviamente no todos) pero la mayoría lo son.Un gobernador está enterado hasta de cuando una hoja de un árbol se desprende en Veracruz, nos comentaba un político del tiempo de don Rafael Hernández Ochoa, haciendo un parangón de hasta dónde tiene que estar enterado un mandatario para poder tener capacidad de operación política.Por eso tomamos con las reservas del caso las políticas declaraciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien afirma no haber leído exactamente el punto de la eliminación de la consulta popular para la revocación de mandato en la reforma electoral aprobada el martes por el Congreso Local, aunque dijo que él si se sometería a este proceso en 2022. Está enterado, porque sería absurdo que en el Congreso, Gómez Cazarín y su comparsa se hubieran ido por la libre en un asunto tan delicado, pero tan mal manejado porque la SCJN lo echará abajo.Sin embargo y ante las críticas que se han hecho de que los diputados lo que hicieron fue blindar la permanencia del titular del Ejecutivo en el cargo, Cuitláhuac afirma: “Yo sí me someto, no tengo ningún problema, no soy ladrón, no tengo cola que me pisen. Sigo siendo austero, sigo cuidando el presupuesto público celosamente, que se aplique bien", dando a entender que con la conducta honesta que mantiene como gobernante, lo que es indiscutible, es suficiente para que los ciudadanos no pudieran votar su salida del cargo.Dice el refrán popular: para ser hay que parecer, y Cuitláhuac es honesto, su origen es ese, de una familia de gente de trabajo, honesta, comenzando por su señor padre el maestro y exdiputado local Atanasio García Durán, ejemplar luchador social, este sí, pero lo demás qué, eso nadie lo ha hecho y en el caso del dos, Eric Cisneros, se sospecha que no sabe hacer su trabajo por ignorancia de lo que es el oficio político y a propósito para hacer quedar mal al gobernante.Pero regresando al tema, y cuestionado sobre los señalamientos de la oposición respecto a eliminar la revocación de mandato, García Jiménez señaló que "lo que pasa es que vuelve a ser el gasto, todo eso implica un gasto. No he leído exactamente esa parte, ahora que me toque hacer el decreto vamos a revisar a detalle, en la que al parecer no se va a realizar la consulta, bueno, yo me someto a lo que sea la consulta y a todo lo que quieran".Con respecto a las acusaciones de los partidos de oposición a la reforma electoral, que también contempla la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos, el mandatario dijo que "respeta su opinión" y les hizo un llamado a los dirigentes de partidos a cambiar su manera de hacer política y gastar menos recursos públicos."Aquí había una disyuntiva muy clara, o ahorras recursos para poder redirigirlos a lo que importa ahora, que es salud, o te lo malgastas en seguir alimentando a partidos políticos, actividades que no son prioritarias para la gente".Los 200 millones de pesos que se ahorrarán, gracias a la reducción histórica del 50 por ciento de prerrogativas a partidos políticos, se destinarán para infraestructura en el sector salud, señaló el gobernador, pues sí, 200 millones de 120 mil que conforma el presupuesto total anual destinado a Veracruz, realmente no es nada pero para el chiquitaje, para los partiditos, es oxigeno puro en fase de Covid terminal.El lunes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en el que se establece que a partir del martes y hasta el 27 de marzo de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador, podrá disponer de las Fuerzas Armadas, para realizar tareas de Seguridad Pública. Otra promesa de campaña que resultó falsa... AMLO militarizó al país no con intenciones de combate a la delincuencia, por si las moscas, el descontento contra su gobierno se torna cada día más peligroso para él.