Cuitláhuac: No me opongo a someterme a consulta

Estoy verdaderamente anonadado –como dijera alguna vez Toño Nemi–: ¿de modo que el gobernador Cuitláhuac García no supo lo que se aprobó el martes en el Congreso local?



¿Es que Juan Javier Gómez Cazarín confeccionó un traje a la medida de su jefe pero no se lo llevó para que viera si le gustaba el diseño y se lo probara para comprobar que le ajustaba bien?



¿O es que el gobernante se dio cuenta a tiempo de que un juicio en la Corte va a echar abajo la negativa aprobada para que se someta a consulta popular en 2022 y los veracruzanos decidan si continúa o no en el cargo?



¿Es que de verdad ya goza de total autonomía el Poder Legislativo en Veracruz y la mayoría que tiene el control puede hacer y deshacer sin darle vista al jefe político del Estado y sin esperar su aprobación?



¿O es que todo fue idea del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, aprovechando que Cuitláhuac está distraído atendiendo la epidemia de Covid-19, y aplicó aquello de que a río revuelto ganancia de pescadores?



Las preguntas son obligadas porque ayer el mandatario estatal declaró que, aunque el Congreso hizo su reforma, él está dispuesto a someter a consulta su mandato y que además no ha leído la redacción “de esa parte”; que la revisará a detalle cuando le toque hacer el decreto (Perla Sandoval/agencia avcnoticias).



“Yo me someto a lo que sea, no soy ladrón, no tengo cola que me pisen y sigo austero, cuidando el presupuesto”, dijo y, eso sí, argumentó que la consulta significaría un gasto.



Recordó que el presidente ofreció someterse a una consulta, que incluso la quiso adelantar para 2021 pero los partidos políticos le dijeron que no, “entonces que sean congruentes con esa postura”.



Ya está, pues, por su parte, clara su postura con respecto al tema. La reforma del martes le ha generado críticas diciendo que se quiso blindar ante el temor de que los veracruzanos le digan que se vaya. Él dice, le entro al toro.



Importante y oportuna su declaración, porque la reforma que se hizo el 29 de octubre de 2019 a la Constitución Política del país en materia de revocación de mandato y consulta popular es muy clara.



Ahí se enfatiza que los gobernadores de los estados y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán durar en su encargo más de seis años y que su mandato podrá ser revocado (subrayado mío). Las constituciones de los estados y de la Ciudad de México establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad, se dijo en la minuta aprobada por 21 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.



Se establece el derecho a la ciudadanía de participar en los procesos de revocación de mandato. El dictamen a la minuta con proyecto de decreto lo aprobó la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside la diputada Miroslava Carrillo Sánchez, de Morena.



Seguramente esto es lo que da seguridad al bloque opositor PAN-PRI-PRD, así como a Movimiento Ciudadano, de que podrán echar abajo la reforma del martes sobre este tema.



Si lo logran, nadie podrá decir que el gobernador no se salió con la suya. Él ya salió a declarar que no se opone y que no tuvo nada que ver con ese entierro porque ni siquiera conocía el texto. A tiempo, ¡uf!



E Iglesia echó abajo el matrimonio igualitario



El escándalo por la aprobación a las reformas y adiciones a la Constitución Política local hizo que se perdiera otro hecho que constituyó un triunfo para la Iglesia católica y los grupos religiosos Profamilia y Provida.



Aunque no estaba incluido en los temas a tratar en la sesión del martes, de último minuto la diputada Mónica Robles Barajas, a nombre de la fracción legislativa de Morena, presentó una nueva versión de Reforma al Código Civil que sepultó el dictamen del 26 de junio de 2019, que modificaba el artículo 75 y establecía lo que se conoce como el matrimonio igualitario. Aquel dictamen quedó pendiente luego de las protestas tanto de la Iglesia como de los grupos mencionados.



La reportera Isabel Ortega, del portal e-consulta.com Veracruz, consignó que horas después de la sesión del martes se subió a la plataforma del Congreso local, como un anexo, el texto del Código Civil que define al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. La reforma que pretendía Morena establecía al matrimonio como “la unión de dos personas que deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente y constituir una familia como forma de relación social y personal”, lo que llevaba implícito la unión de dos personas del mismo sexo.



En enero de este año, el propio Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población del gobierno federal, Alejandro Encinas Rodríguez, había venido a Xalapa a respaldar el matrimonio igualitario. Aseguró entonces que a Morena no le preocupaba el amague de la Iglesia de votar contra la izquierda.



Por su parte, el 5 de noviembre de 2019, el nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, Rubén Ríos Uribe, se había comprometido a que en el actual periodo se incluiría la ampliación de las causales del aborto y el matrimonio igualitario.



La Iglesia le ganó el pulso a Morena, no obstante Encinas y Ríos.



Se piensa que los morenos hicieron la concesión a los religiosos para tratar de calmar su protesta contra las reformas y adiciones a la Constitución, pues previamente el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, había declarado que eran un “atentado” que dinamitaría la estructura electoral y que afectarían a las familias veracruzanas (Noreli Morales/alcalorpolitico.com).



Por otra parte, antes de la sesión, el grupo legislativo de Morena retiró también la iniciativa sobre el voto electrónico.



La oposición política prepara un juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tratar de echar abajo las reformas aprobadas. Todo indica que no saldrá con las manos vacías.



TEV desecha reelección de alcaldes



En medio de todo el barullo, ayer el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmó un acuerdo del Consejo General del OPLE en el sentido de que los mandatos de los ediles municipales tienen una duración de cuatro años, por lo que se encuentran impedidos para ser reelectos en un período inmediato posterior.



“Por lo tanto no se aplica el derecho de elección consecutiva para las y los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, que tomaron posesión de su cargo el día primero de enero de dos mil dieciocho.”



Con ello se respondió al alcalde de Chicontepec quien consultó si podía ser reelecto en el mismo cargo para el periodo constitucional 2022-2025. Como el OPLE le respondió que no, se inconformó. Ahora el TEV reconfirmó el acuerdo. Dijo que la respuesta del órgano electoral fue correcta conforme a la normatividad legal vigente al momento de la presentación de la consulta.



Y aspirante a dirigencia de Morena critica las reformas



Y mientras algunos diputados locales traicionaron a sus partidos para apoyar a Morena, ayer el aspirante a la dirigencia nacional de ese partido, Alejandro Rojas Díaz Durán, criticó duramente a los diputados locales de su partido.



En un video que circuló en las redes sociales, acusó que despojaron a los ciudadanos de su derecho a la revocación de mandato del gobernador. “Es un derecho del pueblo poner o quitar a los gobernantes. Traicionaron al pueblo de Veracruz, al presidente de México y a Morena”.



“Esa es una tropelía y es una deslealtad política al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se va a someter a revocación de mandato en el 2022. Los gobernadores de Morena deberían poner el ejemplo y Cuitláhuac García debe vetar esa reforma, porque los diputados de Morena violaron el estatuto de Morena, que ahí dice claramente que vamos a promover el plebiscito, el referéndum, la consulta popular y la revocación de mandato”.



Pidió a los militantes de su partido en Veracruz que envíen sus quejas a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que sancionen a los diputados que promovieron y aprobaron las reformas.