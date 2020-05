A. Yunes: parricidio político

En la víspera de la sesión legislativa de este martes, la diputada local del PVEM, Andrea Yunes Yunes, ya tenía preparado un discurso para votar en contra de la reforma electoral impulsada por la bancada de Morena. Sin embargo, de última hora, la hija del diputado federal priista Héctor Yunes Landa tuvo que cambiar el sentido de su voto y, por ende, su justificación.



Según trascendió, Andrea habría sido presionada desde la cúpula nacional del partido del tucán para apoyar la reforma morenista en Veracruz, lo que suena lógico ya que la nomenclatura local del Verde –al igual que los dirigentes estatales del PAN, PRI y PRD– tampoco estaba de acuerdo con las modificaciones electorales, sobre todo con la reducción del 50 por ciento de las prerrogativas partidistas, lo que financieramente les complicará la operatividad de sus estructuras electorales a casi un año de los comicios para renovar la Legislatura y los 212 Ayuntamientos del estado.



Ante el alud de críticas que en redes sociales recibió Héctor Yunes –a quien le atribuyen haber negociado la diputación plurinominal para su hija en el proceso electoral de 2018, en el que fue coordinador de la campaña presidencial en Veracruz de la alianza PRI-PVEM–, la diputada Andrea Yunes, a través de un video, se deslindó de su padre y respondió que “mi voto fue resultado de mi convicción y del análisis que hicimos con las dirigencias de mi partido, por tanto soy absolutamente responsable del voto que ayer (martes) emití.”



Explicó que aunque el Partido Verde y el PRI forman parte de un mismo grupo parlamentario, pero “somos partidos diferentes”, y al referirse a su relación filial con Yunes Landa, la legisladora del PVEM expresó: “Él es un hombre de una gran trayectoria política dentro del PRI. Admiro su valor y me enorgullezco del trabajo que ha hecho por Veracruz. Nunca quise militar en el PRI porque no quise ser favorecida pero tampoco perjudicada por mi parentesco con mi papá”, aseguró, aunque nadie duda que la influencia de su padre fue determinante para que en 2018 le dieran la diputación de representación proporcional, desplazando inclusive al dirigente estatal del Verde, Marcelo Ruiz.



Es más, cuando a principios de noviembre se instaló la LXV Legislatura, Héctor Yunes la acompañó en la sesión solemne y pidió que le asignaran al mejor asesor legislativo del Congreso local que él lideró en el periodo 2007-2009.



Sin embargo, tras el apabullante triunfo electoral de Morena en 2018, las cosas cambiaron radicalmente. En el Congreso de la Unión, por ejemplo, el PVEM decidió terminar su alianza con el PRI para apoyar al partido y gobierno lopezobradoristas, lo que en Veracruz ha obligado ahora que Andrea tuviera que incurrir en esta especie de parricidio político.



“Cuando hemos tenido coincidencias políticas, muchas veces me han acusado de manera mal intencionada que él influye en mis decisiones; hoy que nuestras posiciones son abiertamente contrarias, intentan acusarnos de lo mismo”, lamentó.