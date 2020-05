Rechazan a Verónica Hernández

“Los amigos son siempre

dones de Dios”

El papa Francisco

Trabajadores (abogados y abogadas) con muchos años de trabajo en la Fiscalía General del Estado, nos externan su preocupación de que en el cargo se imponga a una persona como Verónica Hernández Giadáns, sin experiencia en el ramo; con una raquítica carta de presentación académica, comprometida con su recomendador el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos; dando muestras de voracidad en el manejo de los recursos de la institución y con una relación muy cercana (prima hermana) con un alto mando delictivo lo que pondría en serio riesgo la vida de los trabajadores de la institución y anularía cualquier posibilidad de actuación de la Fiscalía en defensa de los intereses de los veracruzanos, al contrario, la señora Verónica entregaría a cualquier ciudadano que le requiriera el cartel bajo el mando de su parienta.Nos dicen que en relación a la Convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, la cual es ilegal, por haber sido emitida por un órgano que carece de las facultades para su emisión, ellos han solicitado al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez y al Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, que en términos del principio de división de poderes y en atención al espíritu de la reforma Constitucional de 10 de febrero de dos mil catorce, que dota de plena autonomía a la Fiscalía General de la República, así como a las Fiscalías de los Estados, que dejen de intervenir en la elección del Fiscal General del Estado de Veracruz, pues el Secretario de Gobierno, en contubernio con el Diputado Juan Javier Gómez Cazarín, a últimas fechas, han iniciado una campaña de acoso a los legisladores de todas las corrientes políticas, para que a través del ofrecimiento de cantidades económicas que oscilan entre los tres y medio a siete millones de pesos, y coacción en el sentido de dotarles de plena impunidad y la oportunidad de ser designados candidatos para participar en las elecciones estatales del año dos mil veintiuno, emitan su voto en favor de Verónica Hernández Giadáns.Destacan que tanto el Secretario de Gobierno, como el Presidente de la Junta de Coordinación Política, pasan por alto el hecho de que en días anteriores, fueron presentadas diversas denuncias en contra de Hernández Giadáns y de los integrantes del Órgano de Gobierno de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por actos de corrupción, originados a partir de la llegada de Verónica Hernández Giadáns como encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, quienes ordenaron se adquirieran bienes muebles por un monto de más de 80 millones de pesos, de los cuales más de 59 se aplicaron bajo esquema de adjudicación directa. Pero, además, dichas compras, reflejan un sobre precio, del orden de 11 millones 663 mil 134 pesos con 60 centavos.Los inconformes con la presunta imposición de Verónica Hernández, hacen un exhorto a todos los diputados que integran la Sexagésima quinta legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, para evitar caer en actos ilegales, a través de la aceptación de los recursos económicos que de manera ilícita les pretenden entregar pues deben tomar en consideración que harán un llamado a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos de que se avoquen a la investigación patrimonial de todos los legisladores, por lo que en consecuencia, recibir cualquier dinero, representaría una imposibilidad para utilizarlo, así como también, se materializaría la conducta antijurídica denominada Delincuencia Organizada, y piden al Congreso de Veracruz, lleve a cabo su obligación constitucional de designar un Fiscal General y un fiscal Anticorrupción, que combata frontalmente la problemática que enfrenta esa entidad en materia de procuración de justicia, lo que representa un justo reclamo de la sociedad veracruzana.Las leyendas sobre el Covid-19, su origen y la amenaza que representa para la humanidad, así como los resultados que a diario nos receta por la televisión del doctor Hugo López-Gatell, nos tienen en la incertidumbre total viviendo momentos de angustia que sólo se medio tranquilizan tomando conciencia de nuestro encierro (dos meses) y de las exageradas medidas de higiene que tomamos a cada rato, que son las que los médicos recomiendan para tratar de brincar el muro de la pandemia y así poder vivir un tiempo más, para ser testigos del desenlace de las locuras de un gobierno como el de AMLO que para sorpresa nuestra va haciendo todo lo contrario de lo que prometió en 18 años de campaña para llegar al poder.Que ya aplanamos la curva del Covid, nos dice López Gatell, pero que se va a alargar el tiempo de desplazamiento de la pandemia... o qué madres, es o no es. Lo que le debieron aplanar a él son los glúteos porque en términos visuales la línea que nos indica hacia dónde va la enfermedad no hace ni siquiera jorobita, apunta hacia el cielo y los números que nos dan sobre infectados activos, muertos y sospechosos son más que alarmantes.Un día, el pasado sábado, las autoridades de salud de nuestro país informaron de 290 decesos más para un total de 4 mil 767 casos, 130 más que los que ha acumulado China que son 4 mil 637... Y eso que China sería el caso emblemático de esta peste.Pero mientras México se encuentra en el momento más agudo de la pandemia de Covid-19, en China el número de nuevos fallecimientos es cero desde hace varias semanas.Para acabar de apuntalar la incertidumbre, la directora de Información en la Secretaría de Salud y Asistencia del gobierno federal, Sofía Granados, explica que la Dirección General de Información en Salud sólo cuenta con datos preliminares sobre la mortalidad de 2019; es decir, se tiene un concentrado de las defunciones en México durante ese año, aunque todavía falta su revisión final por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía... !Uta madre!, ¿entonces?Eso sí, al puro estilo amloista la funcionaria argumenta en su defensa que, en el caso de 2020, algunas entidades federativas no han capturado sus datos o lo han hecho de forma parcial debido a la propia emergencia sanitaria y a la decisión de suspender labores en áreas que no se consideran esenciales para la operación de los gobiernos locales. “No tenemos los datos de 2020 ni preliminares porque con este tema de covid-19 muchos estados suspendieron actividades en algunas áreas y no se han registrado como debieran los datos de mortalidad en los tiempos en los que tienen marcados. Algunos (estados) lo han hecho; otros no; otros a medias. Al final, sobre 2020 no tenemos nada concreto, ningún número final. Seguramente hay un avance, pero que no sirve”.Seguimos dando palos de ciego en materia de salud, y en todas las demás.Tiene razón la Iglesia católica cuando opina en su mensaje dominical: “La participación ciudadana es tarea de todos, es una responsabilidad y obligación moral estar atentos de lo que sucede en la vida pública; hoy la gobernanza se construye entre las autoridades y los ciudadanos, de ahí que la participación con opiniones, comentarios, sugerencias y análisis críticos y hasta reclamos de los ciudadanos por las decisiones de las autoridades de gobierno, sea una cosa necesaria para construir nuestra sociedad. Ninguna autoridad debería extrañarse ni escandalizarse de que hoy los ciudadanos estemos más atentos de su proceder. Las autoridades, en sus diferentes niveles de gobierno, son simples administradores a quienes se les ha confiado una gran responsabilidad con el objeto de buscar siempre la justicia, la transparencia y el bien común. Los asuntos públicos no son propiedad sólo de los políticos, los ciudadanos también debemos participar. El pasado 12 de mayo de 2020, con los votos mínimos necesarios, apenas 34, se aprobó la llamada Reforma electoral en Veracruz. La reforma aprobada, entre otras cosas, reducirá al 50% el financiamiento de los partidos políticos para elecciones locales, las alcaldías, de ahora en adelante, serán de 3 años permitiendo a los ediles la reelección hasta por un periodo; en cuanto a participación ciudadana se niega la consulta popular para la Revocación de Mandato de algún representante popular elegido democráticamente, se amplían las competencias de los consejos distritales y se eliminan los consejos municipales. Resulta muy sospechoso, extraño y lamentable que en medio de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, que mantiene a la población confinada y preocupada por su salud, su economía y su sobrevivencia, la junta de coordinación política haya agendado y llevado a la votación una reforma electoral. Da la impresión de que no les interesa el sufrimiento de la gente ni sus preocupaciones, sólo las ambiciones de su partido. Se está cumpliendo aquella frase de que "la pandemia les cayó como anillo al dedo".Como ya no traían despensas porque repartieron en todo el estado y somos millones, cuatro miembros del altruista y generoso Cartel Jalisco Nueva Generación, fueron detenidos por elementos de la Policía del Estado, allá por el municipio de La Perla, donde los polis, justamente molestos por no alcanzar despensa, que los trepan a una patrulla y bote. Mi tocayo Ladrón de Guevara no tiene tanto éxito con sus miserables despensas como los jefes del CJNG... ¡Bien!