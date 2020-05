Recuento de daños en dos años

“Que comience el INEGI con los

hijos de AMLO y la familia Bartlett”

Yo

Don Héctor Contreras, un ciudadano que permanece atento al acontecer político del país, se ha dado a la tarea de elaborar un comparativo de lo que él ha llamado “recuento de daños”, a dos años de distancia del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, y nos pide compartirlo con nuestros amables lectores.Lo primero que puntualiza es que el próximo 1 de julio se cumplirán 2 años de que el 51 por ciento de las personas que acudieron a las urnas, votaron por Morena.Dos años en los que, prácticamente, este gobierno ya nos demostró de qué está hecho.“Y como llevo encerrado seis semanas, he tenido bastante tiempo como para analizar y comparar los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto con los de López Obrador.“Y, por favor, amigos que votaron por Morena no se vayan a deprimir con los hechos que les voy a presentar.“1.- Empecemos con homicidios, los primeros 13 meses de Gobierno de cada uno:Felipe Calderón: 11 mil 247Peña Nieto: 19 mil 805AMLO: 35 mil 634“No incluyo abril de este año, cuando el gobierno de AMLO rompió el récord histórico del mes más violento de la historia en nuestro país, porque soy buena onda.“2.- Crecimiento económico en el primer año de Gobierno:Felipe Calderón: 3.3%Peña Nieto: 1.4%AMLO: -0.01%“Tampoco pongo el cierre de este año, pero AMLO también romperá el Récord Histórico Nacional en Decrecimiento.“3.- Veamos la creación de empleos:“El promedio de empleos anuales generados por los últimos 3 Gobiernos era de 669 mil 553.Con AMLO: 342 mil 077.“4.- Trimestres Consecutivos con Crecimiento Económico: Contando el último trimestre de Peña Nieto, llevábamos 37 trimestres consecutivos con crecimiento.“Con AMLO llevamos 4 trimestres consecutivos sin crecimiento.“5.- Veamos ahora los ahorros:“A AMLO le dejaron los últimos 3 Gobiernos Federales un Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales con 279 mil 771 mil millones de pesos.“En un año, AMLO se echó el 41 por ciento de estos fondos. ¿En qué? Nadie sabe el dato.“Si ya se me están deprimiendo, mis queridos amigos, les recomiendo que se echen un antidepresivo porque esto sigue.“6.- Antes de AMLO, éramos el país número 17 para atraer inversión extranjera.“Entró AMLO al poder y... ya somos el lugar 25.“7.- En el Ranking de Competitividad: Antes de AMLO, éramos el país 45. Ahora somos el lugar 47.“8.- Antes de AMLO, México era el 54 en la lista "Doing Business" y el primero en Latinoamérica. Entró AMLO y Chile es el primero de Latinoamérica y México bajó al lugar 60.“9.- Hablemos de Pemex: Antes de AMLO, nuestros bonos tenían la calificación de estables y con grado de inversión. Entró AMLO al poder y una inepta Secretaria a Energía, como lo es Rocío Nahle, y ahora nuestros bonos tienen la calificación de basura y perspectiva negativa en inversión.“10.- Deuda Externa: Antes de AMLO ascendía a 10 mil 829 millones 906 mil pesos.“Entró AMLO y subió a 11 mil 027 millones 500 mil pesos.“11.- Por último, hablemos de Corrupción: Antes de AMLO había corrupción.Entró AMLO y también, pero con un descaro y cinismo nunca antes visto.“Amigos que votaron por Morena: Si con estos datos no se han arrepentido, les recomiendo ver un psiquiatra.”Servido, don Héctor Contreras, ya nos partió la maceta a mitad de la pandemia.Recordamos las críticas que en su campaña hacía Andrés Manuel López Obrador hacia los partidos políticos, distintos a Morena, por las despensas que repartían entre su clientela electoral; “puro frijol con gorgojo”, decía con su simpático y agradable lenguaje que trata de ser de comediante, pero no llega ni a aficionado a la lucha libre, es ofensivo y nada gracioso porque denota amargura y cizaña.Y, en efecto, las últimas despensas que el PRI, por ejemplo, repartió iban rasuradas, en vez de un litro de aceite para guisar les ponían un miserable cuartito, medio kilito de frijol, una bolsita de galletas de animalitos, su cuartito de arroz, fruta en proceso de pudrición, una bolsita de café molido y otra con medio kilito de azúcar. Obviamente, el costo o la factura que tramitaban los “operadores despenseros” era choncha, equivalía a arcones navideños de esos que repartían en tiempos de don Rafael Hernández Ochoa. La transa era buena y como la miseria del pueblo es mucha hasta arrebataban las porquerías que les mandaban, eso sí, en una bolsa con las siglas del partido.Pero ¿qué tal las del domingo que una organización, que no es partido político, se dedicó a repartir en casi todo el estado?... Esas sí eran despensas.Un habitante de una de las colonias de Boca del Río llevaba la suya muy contento y accedió a abrirla para grabar lo que contenía y alcanzamos a ver un par de litritos de aceite puro de oliva extra virgen; un paquete que contenía cuando menos dos kilos de atún de aguas profundas; dos cajas de galletas habaneras; una bolsa con frijol de Arriaga, limpiecito, brillosito; una caja de galletas surtido rico, un envase con sal de mar, paquetes con jamón de pavo y con jamón serrano; una caja grande de chocolates Ferrero Rocher; su buena dotación de bacalao y otros artículos más dentro de una cajota con letras grandotas de la organización cuyos integrantes, con toda tranquilidad, se desplazaban a bordo de unas camionetotas, sin que nadie los molestara, repartiendo felicidad entre la paisanada que en estos tiempos anda que ya no tiene ni para la papa.Ya quisiera el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara tener esos materiales para repartir, a nombre de su partido Morena, o los funcionarios del DIF o de la Secretaría de Desarrollo Social, nada de eso, para apoyos a los veracruzanos en situación de crisis, la que les dieron los miembros de esta organización que por cierto prometió regresar el domingo con más apoyos para la paisanada.¿Los vio don Hugo Gutiérrez, qué bien organizaditos, qué generosos?... bueno, a lo mejor hasta permiso pidieron porque entre los miles de elementos del Ejército, la Marina y la policía que andan por todo el estado no es posible que no los vieran.Los vecinos del regidor de la comuna de Xalapa, Osvaldo Martínez Gámez, nos piden que le digamos a este personaje que le baje tantito con sus pachangas. Marichis, grupos musicales que destrozan los tímpanos con los decibeles que producen con su música, el escándalo de quienes asisten ya en estado de ebriedad, rompen con la tranquilidad del barrio. Además, el señor no predica con el ejemplo. Osvaldo Martínez debe saber que en estos tiempos de pandemia está prohibido hacer reuniones o pachangas como las que se avienta él, para evitar contagios masivos de coronavirus, o pensará que es inmune...Escríbenos a [email protected]