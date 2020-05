Apanicados

... Así como para que vayamos poniendo nuestras barbas a remojar en el estado de Veracruz, donde es lento el fosforeo de las meninges; en la Ciudad de México y en algunas otras del país, afiliados de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), implementarán diversas acciones para protección de sus empresas, ante el ya cercano regreso a la “nueva normalidad” luego de dos meses de aislamiento provocado por la pandemia del Coronavirus, pues avizoran que se incrementarán los delitos ante la escasez provocada por el obligado y necesario cierre de negocios.En un comunicado que se distribuyó a través de Difunet, la Coparmex dio a conocer que, en principio, 500 mil empresas contarán con la aplicación Personal Security Assistant (PSA), conectada con los C5 del país, para obtener asistencia individualizada como guía, asesoría y vinculación eficiente con las autoridades de seguridad pública en caso de ser objeto, ellos o sus empresas, de algún acto delincuencial.El presidente de la Comisión de Seguridad de la COPARMEX CDMX, capitán retirado Salvador López, quien está a cargo de la implementación de este “Botón de Pánico”, advirtió que los índices delictivos, “no sólo no han disminuido con respecto a los meses previos a la presente continencia sanitaria, sino que se han mantenido a pesar del confinamiento voluntario aplicado por las autoridades”, lo que indica por sentido común que el delito ha aumentado.Fue más allá y aseguró el representante empresarial, que, por el cierre de escuelas, restaurantes y centros nocturnos de diversos giros, los delincuentes podrían estar buscando otras fuentes de ingreso, lo que ya se comienza a notar en el aumento de la extorsión telefónica y podría también incrementar los delitos de “derecho de piso” y secuestro.Es por ello, que con el respaldo tecnológico de la empresa TI LATINA, experta en seguridad personal, la Coparmex implementará el uso de este “Botón de Pánico” entre sus afiliados, que permitirá a los usuarios comunicar situaciones críticas, para ser atendidos de inmediato desde el Centro de Reacción (CREA), que tiene vinculación inmediata con seguridad pública.... Seguramente los directivos de la Coparmex en la entidad veracruzana harán lo mismo e implementarán esta estrategia, sobre todo en las ciudades de Veracruz puerto, Xalapa, Poza Rica, Coatzacoalcos, Córdoba y Tuxpan, donde los robos a negocios son elevados y peor aún, cometidos en gran parte con uso de violencia.Hasta ahora no hemos sabido que esa entelequia llamada gobierno del estado de Veracruz, haya anunciado una estrategia para proteger a las empresas al regreso a la “nueva normalidad”.Lo cual justifica que el sector empresarial se esté preparando para enfrentar lo que viene, sobre todo ahora que como dice presidente de la Comisión de Seguridad de la COPARMEX CDMX, capitán retirado Salvador López, saldrán a la calle aquellos que por el confinamiento no han obtenido ingresos para subsistir honestamente.... Vaya escándalo que ha generado la publicación que hizo @MXvsCORRUPCION, organización que tras una investigación, detectó que entre el 18 de marzo y el 12 de mayo se emitieron en la Ciudad de México, cuatro mil 577 actas de defunción relacionadas con el COVID 19 como causa de la muerte, lo que equivale a tres veces más los decesos reportados por el gobierno.De suyo el tema del Coronavirus es delicado y con lo dado a conocer por @MXvsCORRUPCION, lo es más.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar