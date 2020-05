Ya hay un fármaco para el Covid

“Cuando Rocío Nahle habla, parece

que está salvando a la patria”

David Páramo

De entre tantas noticias trágicas que nos estamos chutando permanentemente sobre los estragos que produce en el mundo la pandemia del Covid-19, con escenas cada vez más crueles que abonan a la depresión generalizada y a un estado de ánimo de derrota e impotencia, ayer nos levantó el ánimo un poco el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, quien dio a conocer que tras los primeros ensayos clínicos de aplicación del medicamento remdesivir, que se usó en pacientes mexicanos enfermos críticos por Covid-19, éste funcionó y registró un efecto positivo en integrantes del protocolo de investigación en el que participa México y que coordina la Organización de las Naciones Unidas.¿A poco no levanta el ánimo saber que hay un medicamento que se está aplicando en contagiados de Covid-19 en México, el cual da resultados positivos recortando el tiempo de recuperación y haciendo menos grave el padecimiento?El pasado 8 de mayo, el Gobierno de México, vía el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, informó sobre la participación de siete pacientes en la investigación y suministro del medicamento, sin embargo, Alcocer Varela detalló a Notimex que ya se amplió el número de personas que están en atención bajo el protocolo."El remdesivir sí funciona en reducir la estancia en una situación clínica critica que requiere ventilación. Se tiene que hacer ver que en ese grupo de pacientes, que es el que más nos llama la necesidad, que están en posibilidad de morir (...) se logró que se acortara en dos o tres días (la estancia crítica)", dijo."Hubo evolución de los pacientes, hubo mejoría, no sólo en la instancia sino también en la sobrevida. Sí hubo reducción de su estancia hospitalaria, en un principio de un 20 a un 25 por ciento en los días de estancia", indicó el secretario.Como dice la gente en estos casos: una luz al final de camino, ánimo que la solución al gravísimo problema puede estar cerca.Muchas y muy severas las críticas que han recibido los integrantes de la bancada de Morena en el Congreso Local, quienes reformaron la Constitución con fines estrictamente electorales (se vale, están en el ejercicio del poder) pero con un nivel de ignorancia jurídica que los pone frente al ridículo, más si la SCJN echa abajo esa reforma con la impugnación que presentará la alianza de partidos opositores y a quienes hoy gozan de mayoría en el Congreso y son gobierno.Una de las más severas críticas es la que hizo Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a dirigente nacional de Morena, quien ha dicho: “Los diputados locales de Morena en Veracruz despojaron a los ciudadanos de su derecho a la revocación de mandato del Gobernador. Es un derecho del pueblo poner o quitar a los gobernantes. Traicionaron al pueblo de Veracruz, al presidente de México y a Morena”... Moles.A través de un video que subió a sus redes sociales, el Senador suplente de Ricardo Monreal Ávila expresa: “estoy muy indignado, molesto, inconforme, porque los diputados locales en el Congreso les despojaron, les robaron a los ciudadanos veracruzanos el derecho legítimo de poder revocar o no el mandato del Gobernador.“Esa es una tropelía y es una deslealtad política al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se va a someter a revocación de mandato en el 2022. Los gobernadores de Morena deberían poner el ejemplo y Cuitláhuac García debe vetar esa reforma, porque los diputados de Morena violaron el estatuto de Morena, que ahí dice claramente que vamos a promover el plebiscito, el referéndum, la consulta popular y la revocación de mandato”.Y hace un serio llamado: “Morenistas, lopezobradoristas de Veracruz. Envíen a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las quejas para que los sancionen, porque están traicionando el espíritu fundacional del movimiento y al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que el pueblo pone y el pueblo quita.“Los veracruzanos tienen todo el derecho de decidir si se queda o se va y ustedes los diputados no tienen ningún derecho de despojarlos y de quitarles ese derecho. Así que yo se los voy a devolver ahora que sea presidente nacional de Morena”, amenazó.En realidad no sabemos los mexicanos cuáles sean los mecanismos de control político que usa el presidente López Obrador para lanzar propuestas de gran impacto social, si lo hace como tradicionalmente lo han hecho sus antecesores, a sugerencia presidencial o si cada quien se lanza con sus jaladas y a ver si es cola y pega.Esto lo comentamos porque el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, abrió la polémica nacional mediante un comunicado de prensa que alarmó a quienes creyeron entender ahí una propuesta peligrosa para su patrimonio. En particular, generó gran inquietud el uso del verbo entrar, en un párrafo del segundo punto de la propuesta del diputado con licencia que dirige al partido presuntamente en el poder.El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según propuso, debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano. También debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas...Pero como se armó un auténtico desmadre de inconformidad nacional ante el riesgo de la pérdida de nuestra intimidad, López Obrador tuvo que externar su desacuerdo y así desactivó esto que resultó una propuesta muy peligrosa, tras la militarización del país perder nuestra privacidad... ¡traigan a un siquiatra!El estado de Veracruz se ubica en el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de secuestros ocurridos entre diciembre de 2018 y abril de este año.De acuerdo con el último reporte de Alto al Secuestro, Veracruz sumó 563 casos en ese periodo de dos años, en el que en el país se denunciaron 2 mil 509 delitos. Así, la entidad junto con el Estado de México (420), Ciudad de México (260), Puebla (119) y Morelos (114), suman el 58.8 por ciento de todos los casos acumulados del 1 de diciembre de 2018 al 30 de abril de 2020. En cuanto a la tasa incidencia por cada 100 mil habitantes, la organización señala que en el periodo que se indica Veracruz triplicó el promedio nacional con 7.37 casos, ya que el promedio en el país es de 2.23 por cada 100 mil habitantes.En cuanto a los secuestros ocurridos durante abril de este año, la organización dio a conocer que en el país se registraron 99 casos, de los cuales 13 ocurrieron en la entidad, pero solo ocho son reconocidos por la Fiscalía General de Estado (FGE), los demás fueron dados a conocer a través de medios de comunicación.La Fiscalía, actualmente en manos de Verónica Hernández Giadans, reportó que derivado de los ocho casos de secuestros denunciados hasta ahora han detenido a 15 personas. Nuevamente, Veracruz se ubica en el segundo lugar a nivel nacional por el número de secuestros, con una tasa de incidencia de 0.170 por cada 100 mil habitantes. Por arriba de la entidad sólo se encuentra el Estado de México con 23 casos y por debajo de Veracruz se encuentra Morelos con siete casos... Y eso que está Verónica como encargada del despacho de la Fiscalía, que tanto temor le inspira a los delincuentes según Alfonso Durazo. Ya verán ahora que la ratifiquen en el cargo.El asunto de las despensas que repartieron el domingo los muchachos del cartel ese que opera en el sur, centro y norte del estado, nos preguntan cómo se le hace para conseguir una caja de esas. La verdad no sabemos pero si ponen un trapo blanco como bandera en señal de que ahí, en su domicilio, hay carencias graves, posiblemente les hagan caso y pasen con su apoyo. Sugerimos blanco porque cualquier prenda sirve, de ese color cualquiera tiene, ¿no?Escríbanos a [email protected]