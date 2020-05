Felipe, el oscuro

A mediados de diciembre de 2019, recién detenido en Estados Unidos el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el ex candidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos, fue entrevistado acerca de los presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico que le imputan al exjefe policiaco, sobre lo que el ex presidente Felipe Calderón ha negado reiteradamente haber tenido conocimiento durante su mandato.



“Felipe Calderón es responsable políticamente y posiblemente en lo judicial porque él lo puso (a García Luna) y es inverosímil que hubiera desconocido el comportamiento de su secretario. Si no lo supo fue un idiota”, afirmó el famoso abogado panista.



En esta entidad, durante su sexenio, ocurrieron hechos sumamente graves que no pudo desconocer el ex mandatario. Por ejemplo, dos años después del secuestro y ejecución del administrador de la Aduana del Puerto de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni –un amigo de Calderón “levantado” por Los Zetas en junio de 2009 y cuyo cadáver jamás apareció–, en septiembre de 2011 irrumpió en Boca del Río el llamado grupo de “Los Matazetas”, que a plena luz del día arrojaron 35 cadáveres sobre la principal zona comercial y hotelera boqueña pese a que estaba acordonada por elementos del Ejército y de la Policía Federal ya que ahí se realizaría el Foro Nacional de Procuradores de Justicia.



Sin embargo, en su libro “Decisiones Difíciles” que Calderón acaba de publicar –del cual, por cierto, lo acusan de haber plagiado el título (“Hard Choices”) y hasta el diseño de portada de las memorias que en 2014 escribió la ex secretaria de Estado y ex candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton–, el ex mandatario panista sólo hace ocho escuetas menciones del ex titular de la SSP. Las dos últimas alusiones ocurren en el capítulo titulado “Sobre la detención de García Luna”, cuya captura, refiere, se dio cuando ya había entregado su texto a la editorial. “Si llegara a demostrarse su culpabilidad, y se probaran los hechos de los que se le acusa, ésta sería una gravísima falta a la confianza depositada en él por la sociedad, y en especial por sus propios compañeros de la Secretaría de Seguridad Pública y de otras dependencias que arriesgaron e incluso perdieron la vida en la lucha por la seguridad de los mexicanos”, escribió.



Pero este 8 de mayo, entrevistada por el columnista Julio Hernández, de La Jornada, la periodista Olga Wornat denunció que por las amenazas que en 2011 recibieron ella, sus hijos y equipo de colaboradores no pudo publicar el libro titulado “Felipe, el oscuro”, que le llevó dos años de investigaciones.



“(…) Las amenazas venían de la Secretaría de Seguridad, y Felipe Calderón lo sabía”, afirmó, pues reveló que existen tres videos realizados en una avioneta, en los que se observa a García Luna mencionando a Calderón y pidiendo dinero a los cárteles de la droga.



El libro, ahora sí, estaría por ser publicado.



LE REVIRAN A JULEN



Por cierto, hablando de panistas desmemoriados, este martes le llovió tupido al senador Julen Rementería, quien el día anterior armó tremendo escándalo con una denuncia que sólo quedó en lo mediático, acerca de supuestas empresas fantasma que habrían sido contratadas por el Instituto de Espacios Educativos de la SEV.



Primero, el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, a través de un video, desmintió de inmediato al exalcalde porteño del PAN en voz de directoras y profesoras de los planteles educativos, las cuales mostraron físicamente que las obras sí se están realizando y que éstas quedaron pendientes desde la administración anterior, en la que Rementería del Puerto se desempeñó como secretario de Infraestructura y Obras Públicas.



Posteriormente, la diputada federal xalapeña Dorheny García se le fue a la yugular al senador de Acción Nacional recordándole que como titular de la SIOP le asignó al exdirigente de su partido, José de Jesús Mancha Alarcón, varios contratos con graves irregularidades.



Y es que Julen no reparó en la cola que arrastra desde la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, en la que no sólo dejó evidencias de su favoritismo hacia empresas de amigos y correligionarios sino que además en la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017 le fue detectado un daño patrimonial del orden de 394 millones de pesos, cifra que aún no habría podido solventar.



El 9 de agosto del 2017, por ejemplo, favoreció con un contrato por seis millones 409 mil pesos a Izal Inmobiliaria SA de CV, una sociedad creada en 2011 en la que son socios Mancha Alarcón y su esposa Montserrat Ortega Ruiz.



Igualmente fungió como mediador para que a Mancha Alarcón le fuera asignado el contrato número INV-112T00000-6000-020-2017 para construir muros de contención en el camino Naranjal-Tezizapa, del municipio de El Naranjal, cuando el objeto social de la empresa del expresidente del CDE del PAN se circunscribe a la prestación de bienes y servicios.



Otro contrato que la SIOP, a cargo de Julen Rementería, le entregó a la empresa Izal Inmobiliaria el mismo día 9 de agosto de 2017 fue el número LO-930007995-E86-2017 por 14 millones 464 mil pesos para pavimentar caminos en el municipio de Uxpanapa.



Y ya ni hablar de la rehabilitación de la autopista Xalapa-Coatepec, cuyo trabajo supervisado por el actual senador fue de tan mala calidad que desde que el exgobernador Yunes la reinauguró ha provocado cientos de accidentes automovilísticos debido a que los vehículos derrapan aunque sólo brise ligeramente.