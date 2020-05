1.- Francisco de Quevedo nacido en la capital de España [Madrid], habitante de la época de Oro [Siglo de Oro], fue un escritor que forjó lo que se conoció después, el mundo grande de las letras de nuestro país. Nació el 14 de septiembre de 1580, bajo el nombre de Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos. Murió en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, España, el 8 de septiembre de 1645.



La vastedad de su aportación a las letras del idioma español, supera lo que la fantasía puede crear en el manejo de las letras hispana.



Él fue el creador de frases lapidarias, aplicables en este siglo XXI en varias partes del globo terráqueo donde el idioma español tiene su asiento.



¿O será coincidencia que se busca en el refugio de la impotencia ante tanta devastación de la vida?



La hipocresía exterior, siendo pecado en lo moral, es una gran virtud política... el traje es adaptable para el que se lo quiera [o quieran] embonar...



2.- Hasta que se demuestre lo contrario, el fracking sigue presente en México [el fracking es la fracturación hidráulica para buscar gas y petróleo], y por esa razón hay denuncias a pesar de que el gobierno de AMLO se comprometió a erradicarlo totalmente.



Por esa razón, la Alianza Mexicana contra el fracking lo ha venido denunciando, señalando que desde que comenzó esta administración, “...la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ha aprobado seis Planes de Exploración en yacimientos no convencionales, los cuales permiten la perforación y fracturación de pozos para extraer gas y petróleo. Cinco le fueron aprobados a Pemex Exploración y Producción (PEP) y uno más a Operadora de Campos DWF entre febrero y noviembre de 2019. Además, se le autorizó a Pemex un séptimo Plan de Exploración, esta vez en yacimientos convencionales, que permite actividad no convencional.



El presidente AMLO prometió que esa forma de explotación no avanzaría en el país, pero las evidencias que muestran los quejosos, apunta hacia el sentido opuesta de la promesa presidencial.



Todo se cancelaría en el propósito de usar tal técnica. Y como lo ha afirmado AMLO: Se investigará en esa dirección, y todo rumbo contrario, será frenado para que su palabra coincida con los hechos.



No menos.