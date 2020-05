Ya nada se nos olvida

“Cuando haya vacunas, sólo en México

se necesitarán 125 millones de dosis...”

Yo

Es difícil entender por qué los políticos le siguen apostando a la amnesia de los veracruzanos, a un fenómeno que por mucho tiempo se dio pero que tuvo sus justificaciones: un gobernante, por ejemplo, se echaba unos pesos a la bolsa, organizaba fastuosas fiestas (el informe, por ejemplo), pero a cambio hacía obra pública; carreteras, escuelas, garantizaba seguridad en la persona y en los bienes de los gobernados, impulsaba el desarrollo, creaba infraestructura para que empresas vinieran a radicar al estado con los beneficios que en términos de impuestos para los municipios y generación de empleos significaba, atendía a todos los ciudadanos que lo requerían, contaba con colaboradores eficientes con vocación de servicio y limitada voracidad, trataba de que todo lo que hacía su gobierno fuera transparente y dentro de las normas legales, con eso la gente decía: sí robó pero hizo mucho.Y la historia nos muestra que esto que decimos es verdad.Los veracruzanos se fueron cansando poco a poco de los malos gobiernos, de los corruptos que llegaron solo a robar y aguantó hasta el domingo 5 de junio de 2016, cuando fue a las urnas a echar para siempre al PRI del poder y poner en su lugar a un político que, aunque militó en el PRI, ahora se presentaba como paladín de la justicia y del combate a la corrupción y, ¡fuera!, con todos los millones de pesos que tiró Javier Duarte en eso que ellos llaman “operación política”, que no es otra cosa que comprar votos, la gente dijo ¡ni madres, ya basta!, y que los echa del poder, abriéndole la puerta a los del Partido Acción Nacional que tantas promesas de cambio y mejoría habían hecho en campaña.Pero los panistas salieron peor que los priistas, no solo se carrancearon los recursos públicos, además inventaron empresas para el saqueo, no hicieron obras de beneficio, dedicaron el tiempo a promover la figura del hijo del gobernador para que lo sucediera después de sus dos años de gobierno, se pelearon con todos los sectores sociales, se sintieron dueños de la vida y las propiedades de los veracruzanos, de su voluntad, mandaron a la fregada a los medios de comunicación por recomendación de los “jóvenes valores” de la política veracruzana que recomendaron al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, apoyarse en las redes sociales y prescindir de los medios formales de comunicación y ¡madres!, que le pasa lo mismo que a Duarte: los veracruzanos agraviados por las ofensas de quien los engañó con la promesa de cambiar para mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos, que lo mandan al rancho de AMLO de puntitas y pese a que todos los recursos del estado los invirtió en comprar la gubernatura para su chaval, perdió... los veracruzanos somos inteligentes, no nos agarran tan fácil de bajada, si Fidel Herrera y Javier Duarte nos colmaron el plato y los cambiamos, también a Yunes Linares.Hoy, aunque falta mucho para el relevo gubernamental, que si el señor López quiere lo hace en diciembre, y si no, los veracruzanos en el referéndum, o si no hasta que se cumpla el sexenio de Cuitláhuac García, los agravios, el nepotismo, las fatales improvisaciones de funcionarios ineptos, el crecimiento de la violencia, la miseria en que estamos, la falta de obras de infraestructura para el crecimiento, los caprichos de funcionarios como el Bola 8 que se siente vicegobernador, los actos de corrupción que se han dado en áreas tan sensibles como el sector salud, donde un mamarracho despacha como secretario y todo lo que han hecho mal, se sumará para que los veracruzanos volvamos a tomar la sartén por el mango y a la goma los pésimos gobiernos. Esa es la historia, esa es la auténtica democracia que sí entendemos los veracruzanos y esa es la realidad, no la que les pintan sus panegiristas a sueldo para el autoengaño.Para los veracruzanos, el partido en el poder, Morena, tiene dos cartas para jugar la sucesión gubernamental, una local, la del empresario metido a político hoy Senador de la República, Ricardo Ahued Bardahuil, exdirector de Aduanas del Gobierno Federal, quien no se prestó a las transas de las bandas de la delincuencia organizada y prefirió pedir una salida decorosa que AMLO le dio, antes de mancharse con dinero proveniente de las bandas de la delincuencia organizada que introducen droga a través de los puertos, y la otra la zacatecana Rocío Nahle, la secretaria de Energía Minas e Industria Paraestatal, quien ha mostrado tener unos tenates más grandes que un cochino tichatero.A Ricardo Ahued lo conocemos los xalapeños porque aquí ha vivido siempre, porque su familia es de esas que merecen un gran respeto por su dedicación al trabajo, por el esfuerzo que han hecho para sumar una mediana fortuna producto de la chamba y de crear empleos, lo que se les reconoce. Equipo de trabajo de Ricardo Ahued, solo unos cuantos que se identifican plenamente con la forma de pensar y de actuar del empresario, o sea, honestos, trabajadores y preparados. Pero quién madres es la señora que no usa minifalda porque se le verían los tamaños, que manda a su hija a estudiar en las universidades más caras del país como el Tecnológico de Monterrey y que ha cometido los más graves y costosos errores del gobierno de la 4T.El comunicador Carlos Caiceros comenta que, en Veracruz, funcionarios cercanos a la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, enfrentan críticas sobre su desempeño en puestos claves para el gobierno de la denominada Cuarta Transformación. Los señalamientos contra personas “acomodadas” o ligadas a la también Senadora con licencia escalan a lo largo de esta administración.Uno de ellos es el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo, quien es investigado por violencia política. En el Congreso local, el legislador de Morena, Amado Cruz Malpica generó controversia por haber propuesto la llamada “Ley Nahle”, que tendería el camino a la oriunda de Zacatecas para figurar en la política de Veracruz en los próximos años. Según la oposición, dicha propuesta permitiría a Nahle García aspirar por la gubernatura en 2024, al considerar veracruzanos a aquellos padres de niños y niñas nacidos en territorio estatal, como es su caso.Por su parte, el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, hombre (¿) ligado a la secretaria, ha generado críticas por su trabajo en la atención de la pandemia de Covid-19, campañas de prevención por el dengue y numerosas licitaciones directas que ha realizado desde que llegó al puesto.Finalmente, la propia funcionaria federal fue criticada por la cancelación de un contrato por 114 millones 91 mil 800 pesos asignado a la empresa Bidcom Energy S.A., después de que medios de comunicación exhibieran una presunta red de intereses en los procesos de licitación del gobierno federal. Dicha resolución en contra la emitió el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada de la Delegación Ciudad de México Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relativa a la compra de 100 ventiladores volumétricos para brindar asistencia a pacientes con covid-19.Aunque la propuesta de Bidcom Energy S.A. de C.V. resultó la más viable, el IMSS canceló el convenio dado que la empresa, vinculada a Arturo Quintanilla Hayek, incumplió con la entrega de la fianza y de los bienes. Quintanilla Hayek es reconocido por la propia titular de la Sener como “su compadre”, y a la vez, se le asocia a la “Red Pro-Nahle”: un círculo de políticos y empresarios “recomendados” por la funcionaria, quien cuenta con la estima del presidente Andrés Manuel López Obrador.Los veracruzanos tomamos en cuenta todos esos detalles, y los volcamos en las urnas, a lo mejor cuando haya elección ya la alianza de partidos que se está formando para esa lucha tenga un buen candidato y la 4T se vaya, como se fue el PRI y luego el PAN, al carajo con sus torpezas.La recomendación es que no le apuesten a la amnesia de los veracruzanos, los que nos han robado y nos han fallado están bien identificados y no volverán a hacerlo. Como dice mi amigo Toño Flores: Santa madre.Coincidimos en lo lamentable que resulta que, en medio de la pandemia del Covid-19, el senador Julen Rementería del Puerto busque la forma de sobresalir con declaraciones sin fundamento y se olvide de la verdadera necesidad del pueblo veracruzano. Muchos sabemos que lo único que lo mueve son sus intereses personales y desde ahora trata de denostar al titular de la Secretaría de Educación en Veracruz, Zenyazen Escobar García, pero lo hace sin fundamento, sin un soporte sólido y trata de ventilar este asunto a través de los medios de comunicación.Ya no son los tiempos de antes, el senador Julen Rementería no tendrá con quién negociar, porque la política pública es precisamente el combate a la corrupción, y si su intención es obtener un beneficio se equivocó de estrategia. El senador “sueña” con ver a su hijo Bingen Rementería Molina, como alcalde de la ciudad de Veracruz y, dentro de cuatro años, a él mismo aparecer en las boletas como candidato a la gubernatura, pero los veracruzanos, como lo decimos en el primero párrafo, tenemos memoria y sabemos que en su paso como titular de la SIOP en el estado hizo muchas tropelías.El actual senador Julen Rementería del Puerto quedó a deber mucho al pueblo veracruzano, porque tan solo al ex dirigente del PAN José Mancha le dio muchos contratos con grandes irregularidades. Por ejemplo, hay que recordar que de acuerdo a la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017 se descubrió un daño patrimonial del orden de 394 millones de pesos, cifra que aún no ha podido clarificar.Pero también hay un documento del 9 de agosto del 2017, cuando favoreció con un contrato por 6 millones 409 mil pesos a Izal Inmobiliaria SA de CV, una sociedad creada en 2011 en la que son socios Mancha y su esposa, Montserrat Ortega Ruiz. El contrato le fue entregado mediante licitación por invitación a 3 empresas, proceso que fue señalado y que hasta hoy no se conoce como es que se permitió beneficiar al dirigente de su propio partido político. Igualmente él fue el mediador para que el contrato número INV-112T00000-6000-020-2017 que fue para construir muros de contención en el camino Naranjal-Tezizapa en el municipio de El Naranjal. La empresa de Mancha, según su objeto social, se dedica a la prestación de bienes y servicios.Otro contrato que la SIOP le entregó a la empresa Izal Inmobiliaria, el mismo día (9 de agosto de 2017), con Julen Rementería al frente de la dependencia, fue LO-930007995-E86-2017 por 14 millones 464 mil pesos para pavimentar caminos en el municipio de Uxpanapa. Es decir, todo el tiempo que permaneció en esa dependencia lo que hizo fue beneficiar a sus amigos y pagar los compromisos que le permitieron llegar a esa posición.Dice el Secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, que los veracruzanos merecen que se les hable con la verdad: En Veracruz bajamos la deuda que nos heredaron. Ya lo ha reconocido la SHCP y el último reporte de HR Ratings que mejora la perspectiva de estable a positiva.Escríbenos a [email protected]