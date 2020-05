Lo ilógico siembra temor

*Camas y a la vez féretros

*Expectación en la Fiscalía

*Ebrard, primer enlistado



Dos temas atraen de manera permanente y en forma preocupante en los ámbitos de la pandemia que nos estremece, uno es que México se ha convertido en uno de los países con mayor número de fallecimientos, víctimas del coronavirus; el otro es en referencia a que, contrario a lo que se había dejado entrever de que el número de contagios (para éstas fechas) tendería a decrecer, la realidad es que en el territorio van en peligroso y aterrorizante incremento, tanto en el número de contagiados, como en las negras cifras por pérdidas de vidas.



Incluso las especulaciones, los rumores, los apuntes a diestra y siniestra entre los núcleos sociales del país, tanto personalmente como por vía de las redes de Internet, dejan entrever la posibilidad de que al pueblo mexicano se le esté mintiendo y que, tanto en el panorama real que priva en el territorio nacional, incluyendo el número de contagiados como el de fallecimientos, privando referencias de que se encuentran bordados con aparentes engaños y maquillajes, que no concuerdan con la opinión de la sociedad sobre los hechos en cuestión.



Muchos son los veracruzanos que han referido claras dudas sobre las informaciones que circulan en torno a la pandemia, obviamente en especial sobre el número de víctimas y las dimensiones del riesgo que afrontaremos en un futuro inmediato.



También se apuntan acciones que de haber acontecido resultarían aberrantes, si se consolidara la veracidad de tales hechos, escenarios que las autoridades no han tenido la capacidad, para desmentir con clara consistencia en sus argumentaciones y datos duros, de esos que por su contundencia no es posible agregarles falsedades.



La realidad es que el país de los mexicanos, atraviesa por unas de las etapas más complejas de su historia actual, escenarios de terror no registrados por las actuales generaciones, hechos a los que se agregan los apuntes en el sentido de escasez de espacios y equipos en los centros hospitalarios, insuficiencia e ineficacia que aparentemente han influido en el incremento, tanto de contagios como de la pérdida de vidas, así como de mayores niveles de incredibilidad en las autoridades.



Y ello ante lo que ahora se asegura que habrá de convertirse en la etapa más peligrosa de la pandemia, cuando con anterioridad se sugería que ya podríamos reiniciar poco a poco y con ciertas precauciones, nuestro retorno a la vida cotidiana.



¿Cómo retornar a lo cotidiano si ahora, más que nunca, se ha incrementado el doloroso luto entre las familias mexicanas y, se habla del escalofriante incremento diario en las cifras de nuevos veracruzanos en estado pandémico?... ¿Cómo reactivar la economía y la actividad educativa si los crematorios no se dan abasto para cremar a las víctimas de la pandemia?... Lo ilógico siempre sembrará dudas, resquemores e incluso rechazo entre la colectividad... Ahí la dejamos.



Lo que se lee



Uno de los últimos diseños realizados por especialistas en materia hospitalaria, lo constituye la fabricación de camas que tienen todas las características para casos de pacientes en estado de gravedad, tanto en lo relativo a las características de confort en beneficio del paciente, así como de los apropiados espacios para lo que el paciente requiera como medicamentos, sueros y todo lo requerido tanto para la comodidad del paciente como para los servicios que se requieran incluso en situaciones de elevada emergencia.



Pero el agregado que de manera espacial llama la atención es que dicha cama hospitalaria, también es desechable, sin que ello represente que su diseño y estructura resulte incómoda ni para el paciente, ni para el personal médico en lo general en todo el proceso de atención.



Lo más notorio del avanzado diseño hospitalario, es que dicha cama suma a su comodidad y apego a los agregados que se requieran para la asistencia médica, incluso en niveles de elevada emergencia, que en caso de que el paciente lamentablemente perdiera la vida, dicha cama ha sido construida para de inmediato y en breves minutos convertirla en hermético féretro, evitando con ello de forma inmediata el aislamiento del cadáver sin que ni otros pacientes, ni personal médico y mucho menos la familia del fallecido, corran riesgos de ser contaminados.



Las referencias en cuestión, agregando a ello el encapsulamiento del coronavirus dentro del féretro, así como procesos de limpieza apropiada del exterior, abre mayores posibilidades para evitar que en el proceso fúnebre se genere el esparcimiento del virus agrediendo la salud de quienes se encuentren en sus entornos... Los datos en referencia destacan por sí mismos las dimensiones del problema que mundialmente es afrontando por la humanidad, ante la agresión del Covid-19.



Lo que se ve



Pareciera que Verónica Hernández, Fiscal provisional en el Estado de Veracruz mientras se cumplen con los procesos y protocolos marcados por la Ley, para la designación formal de un nuevo titular de la Fiscalía en ámbitos jarochos, el registro aparentemente favorable en materia de cifras positivas, que si en verdad se ajustan a la realidad, matemáticamente reflejan que su desempeño al frente de dicha Institución, de las más complejas por el tipo de tareas que desempeña, debe ser catalogado como “aceptable” y, por lo mismo, no resultaría extraño que en un golpe de timón gubernamental, pudiera ser promovida para tareas significativas en los marcos de los nuevos programas para dotar de mayor efectividad a la administración de justicia en tierras veracruzanas, si no es que logra ser impulsada para mantenerse al frente de dichas áreas, vitales para el bienestar de tierras jarochas.



Porque es indudable que el renglón en referencia, ha representado no sólo en tierras jarochas, sino prácticamente en todo el país, uno de los niveles de mayor ineficacia y por lo mismo de insatisfactorios resultados, tanto en tierras veracruzanas como en otras muchas regiones del país, para no manifestar que de hecho constituye uno de los reales “Talones de Aquiles”, que convierten en endebles e ineficaces, los ámbitos de la administración de justicia en gran parte del territorio nacional.



Consolidar una Fiscalía no sólo de respuestas eficaces en todos los renglones, incluyendo la inmediatez en los resultados, sino que a más de ello refiera su invariable certeza en sus averiguaciones e integración de expedientes, obligaría por el peso de eficacia fundamentada en la verdad y la legalidad, que también surgiera la celeridad en los procesos judiciales de primera instancia, avance que representaría un paso significativo en la aspiración de siempre que ha sido administración de justicia apegada a la legalidad, “pronta y expedita”... Ya veremos el acontecer y las consecuencias en los marcos de la Fiscalía en tierras Veracruzanas.



Lo que se oye



Entre las apuestas tempraneras en los marcos de los pasillos del poder, todo en el futurismo de siempre ha sido parte del escenario, ya se corren apuestas en el sentido que es precisamente Marcelo Ebrard, quien podría (con más seguridad que nadie más) convertirse en el candidato de MORENA para las próximas contiendas presidenciales y, pese a la distancia y el complicado trecho político por recorrer, no faltan quienes está dispuestos a pactar apuestas con cifras significativas, en favor de la actual figura de “todas las confianzas” de Don Andrés López Obrador.



No se debe de ignorar para el tema, que también fue Marcelo Ebrard, el alfil López-Obradorista en los ámbitos del Gobierno del Distrito Federal, territorio que ha sido transformado en una especie municipios aglomerados donde millones somos los que nunca sabremos donde termina uno e inicia el de junto.



Los antecedentes siempre han registrado singular notoriedad en el transitar de la vida política mexicana... Ahí la dejamos.