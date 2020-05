... El pasado fin de semana en la región de Córdoba, Veracruz, se cometieron en menos de 24 horas dos feminicidios o asesinatos de mujeres, que son claro ejemplo de que este delito no se ha detenido en territorio veracruzano a pesar de que existen dos declaratorias de alertas de género, que implican diversas acciones de parte de los gobiernos municipales, el estatal y el federal.Córdoba es uno de los 11 municipios del estado de Veracruz en los que el gobierno federal declaró, en noviembre del año 2016, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, demarcación en la cual no se juzga lo que se ve, pues dos feminicidios en un día hablan de la eficiencia y eficacia de las acciones gubernamentales.Para que usted amable lector se de una idea de cuan afectiva ha sido la mencionada Alerta de Género en la ciudad de Córdoba, en los primeros tres años de haberse declarado, se cometieron 19 feminicidios, a los que ahora se suman estos dos.Las mujeres recién asesinadas en el municipio de Córdoba contaban con apenas 22 y 23 años respectivamente, por lo que ya va siendo hora, a más de tres años de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, que se haga una evaluación sería sobre esta declaratoria que en Veracruz ha sido opacada por la realidad y la impunidad.... Cerca de cumplirse dos meses del aún sin resolver asesinato de la periodista María Elena Ferral Hernández, allá en la ciudad de Papantla, al norte del estado de Veracruz, ayer domingo fue atacada a balazos su hija María Fernanda de Luna Ferral, quien viajaba a la ciudad de Xalapa acompañada de un par de escoltas, los cuales le salvaron la vida al repeler la agresión.El hecho de suyo es grave y pudo haber sido de fatales consecuencias de no haber sido por los elementos de seguridad asignados por el gobierno veracruzano que actuaron oportunamente.Lo sucedido ayer en contra de la hija de la periodista María Elena Ferral Hernández, deja otra lectura en cuanto a la presencia de grupos de poder en la zona norte de la entidad, que operan hasta ahora con total impunidad.... En los municipios de Boca del Río y Veracruz existe el albergue de “Doña Nico” y el Asilo “Cogra”, respectivamente, los cuales están pasando apuros para atender a sus residentes, pues debido a la contingencia provocada por el Coronavirus se ha reducido el número de donantes y por ende, la capacidad de ambos centros para atender y alimentar a casi dos centenares de personas que son su población.María Teresa Mendoza de Infanzón, directora del Asilo Cogra, del municipio de Veracruz, hizo un llamado a la ciudadanía, pues requieren urgentemente leche y otros alimentos, así como productos de limpieza.Este asilo se encuentra en Calle Cultura número 341, esquina Murillo, en la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Veracruz, donde cuentan con los números telefónicos: 2299030307, 2299193726 y 2009412, por si alguien tiene a bien ayudarlos con algo.Por otra parte, el albergue “Doña Nico”, que se ubica en la calle José Hernández Sierra, lote 19, entre la Calle 7 y 8, en la colonia Villa Rica, del municipio de Boca del Río, con número telefónico 2299213989, cuenta actualmente con una población superior a las 100 personas, de las cuales la mitad son ancianitos, que además de alimentos, requieren vestimenta, según dio a conocer la señora Nicolasa Ruiz Saavedra, directora de ese centro.A raíz de la cuarentena impuesta por el COVID 19, llegaron al albergue más personas en situación de calle que buscaban además de cobijo, alimentación para subsistir.Por ello amables lectores, si ustedes tienen posibilidades de apoyar a ambos centros asistenciales con algo, llamen para ponerse de acuerdo con las encargadas y hacerles llegar sus ayudas.... Comentarios y sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar