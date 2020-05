Sigue la lucha por la Fiscalía

“López Obrador y López Gatell se

pelean por ser el más mentiroso”

Yo

Aparte de la forma, que tantos problemas ocasionó a quienes la usaron mal en los últimos sexenios para imponer incondicionales en los cargos que tienen que pasar por el tamiz del Congreso Local, todo lo que rodea a la señora Verónica Hernández, como el hecho de ser prima hermana de Lupita, “La Jefa” de los Zetas en una importante zona del estado; no contar con un curriculum académico y de experiencia jurídica que garantice resultados positivos en el cargo; de estar en el ojo de la sospecha por no proceder contra el gobierno anterior en el asunto de los cientos de millones de pesos defraudados con la compra de videocámaras, pues en su momento el exsecretario de Seguridad, Humberto Téllez Marié, declaró que su informante en los Zetas era la prima de Verónica, Guadalupe Hernández, razón por la cual le da protección a Yunes Linares, y porque de todos los que se presentaron como aspirantes son mejores que ella, el asunto de su ratificación como Fiscal por nueve años no ha podido salir a pesar de que la pandemia del coronavirus nos tiene con el alma en vilo, distraídos en el tema.Pero por eso, la amenaza del avance de la pandemia, nos privamos de ver el bonito aunque vergonzoso show que nos ofrecieron los diputados encargados de entrevistar a los aspirantes al cargo de Fiscal, que por su elemental nivel intelectual ni idea tenían qué preguntar o como saber qué piensan los aspirantes, aunque sea para prestarse a la farsa ya que todos saben que Verónica está amarrada.Pero hay de farsas a farsas; en esta vimos cómo un diputado preguntó a un aspirante: “¿Y qué piensa hacer con la nueva ley de amnistía por lo de la enfermedad esa que está pegando bonito?”. Y el aspirante, que es de los que sí saben, tuvo que aclarar todo lo relacionado con esa facultad legal que a iniciativa del presidente AMLO se les da a reos que se encuentran en condiciones especiales, componiéndole la plana al “representante popular” quien de plano no rebuzna porque no le da el tono.En torno a este tortuoso parto, organizaciones denunciaron diversas irregularidades en el proceso de selección del titular de la Fiscalía General de Veracruz. Uno de ellos fue Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), quien se quejó que organizaciones y colectivos no han tenido oportunidad de reunirse con los diputados locales para expresarles sus opiniones. “Está muy acotado todo” debido a que el proceso se lanzó en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, dijo.Indicó que en Veracruz “es muy fuerte la corrupción, impunidad, violencia y la violación sistemática de derechos humanos”, por eso se requiere una fiscalía “fuerte, autónoma, capaz de responder de manera eficiente y con capacidades de investigar”.Ríos expuso que lo que se ha observado en otros procesos de selección de titulares de fiscalías es que no se cumple con los estándares internacionales, por eso dijo que es muy importante que se tenga una transición “que no sea sólo de carácter nominal, como lo fue hace algunos años y lo ha sido en otros estados, que quita la capacidad de tener un trabajo autónomo y hace que los gobiernos estén carentes de contrapesos, que el Poder Ejecutivo realmente se vea libre para seguir ejerciendo la impunidad y la corrupción".Metzeri Ávila, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), destacó que actualmente el contexto de violencia que viven las mujeres y niñas en Veracruz “es sumamente grave”. Expuso que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros tres meses de 2020, 49 mujeres fueron asesinadas, 27 se investigan como feminicidio. Así, el estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional en estos delitos.Ante este panorama, pidió que se elija como titular de la fiscalía estatal al perfil más alto que garantice el derecho a la justicia para la población. Además, que sea una persona que tenga perspectiva de derechos humanos y de género, liderazgo y empatía con las víctimas, con una trayectoria no sólo en el servicio público sino también con la sociedad civil.Anaís Palacios, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, destacó que el nuevo fiscal heredará muchos pendientes, entre ellos garantizar que se investiguen las desapariciones de personas, tener una cifra depurada de personas que se encuentran en esta condición, que se identifiquen los restos y cuerpos por parte de la Dirección General de Servicios Periciales y se revisen las inhumaciones tanto por esta institución como por la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas y fiscalías de diversos.¿Y su nieve de qué la van a querer?. ¿qué no entienden la “nueva democracia”? Miren el plazo para que la JUCOPO tenga la terna venció el sábado, y al paso que van posiblemente hasta el jueves, que es la sesión, la den a conocer. Como diría Gatell, ese día se aplanará la curva.En compañía del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Marko Cortés Mendoza, con quien se reunió el pasado sábado, el Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés, junto con las presidentas y presidentes municipales del PAN, abordaron el riesgo que representan para Veracruz las reformas constitucionales aprobadas por Morena para vulnerar la democracia en la entidad.Joaquín Guzmán acusó que el gobierno de Morena busca presionar a las y los presidentes municipales para que aprueben la reforma antidemocrática. Además, hasta la tarde de este miércoles, el Congreso del Estado no había enviado la reforma a ningún Ayuntamiento del PAN, para su aprobación o rechazo, lo que expone la intención de pasar por alto a los gobiernos municipales.Haciendo uso de las plataformas digitales y en seguimiento a las medidas de prevención por la crisis sanitaria, el dirigente estatal y los alcaldes lamentaron que Veracruz tenga el peor gobierno en la historia y que el partido en el poder esté atentando contra la voluntad de las y los veracruzanos, coaccionando a sus representantes populares y buscando mecanismos para garantizar a toda costa la aprobación de la reforma.Con la presencia del Coordinador Nacional de Alcaldes del PAN, Enrique Vargas del Villar, Guzmán Avilés recordó que el PAN gobierna el 40% de la población del Estado, de ahí que la reforma a la constitución que disminuye la capacidad operativa de los institutos políticos como representantes de la voluntad ciudadana, atenta contra los derechos democráticos de todas y todos.En ese sentido, advirtió que Veracruz se encuentra en absoluto peligro ante el autoritarismo que Morena pretende instaurar, silenciando las voces críticas y eliminando la posibilidad de que la población realice una revocación de mandato de Cuitláhuac García, que hasta el momento solo ha colocado a Veracruz como la entidad con mayor deuda pública, mayor subejercicio y altos niveles de inseguridad.Aunado a eso, el dirigente pidió a las alcaldesas y alcaldes que sigan trabajando en defensa de la democracia de Veracruz y que continúen las medidas de prevención y cuidado para evitar contagios de covid-19 en sus municipios.Habitantes de Ayahualulco ocultan el Covid-19. Las personas temen manifestar que presentan síntomas relacionados con la enfermedad; la mayoría opta por acudir a médicos privados. Se sabe que la población de Los Altos no acude a los centros médicos públicos por miedo a ser señalados o hasta discriminados por un probable contagio del virus SARS-CoV-2.Elva Ruth García Blázquez, directora de salud de Ayahualulco, reconoció que hace unos días murieron en Los Altos 17 personas que habían llegado de la capital del país, después de trabajar por un tiempo en la Central de Abasto. Fernanda de Luna Ferral, hija de María Elena Ferral, periodista recientemente asesinada en Papantla, fue víctima este domingo de un atentado cuando se desplazaba rumbo a la ciudad de Xalapa; un grupo de sicarios atentó contra su vida. Afortunadamente resultó ilesa pero... ¿No que ya se estaba investigando y que la Fiscal es muy eficiente? Verónica Hernández no tiene nada que ver con este asunto, y ni idea de qué se trata.