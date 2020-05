Los ataques a la 4T veracruzana

“De acuerdo a proyecciones, ya

vamos de salida de la pandemia”: AMLO

Dios lo oiga

Como hemos visto, los ataques a la Cuarta Transformación en Veracruz han arreciado. Y no es difícil dar con el origen y la causa. Cuando a los partidos políticos acostumbrados al despilfarro se les pega donde más les duele, hasta los enemigos de antaño que permanecían en silencio se unen para generar un frente común dando una escuálida justificación, recurriendo a los argumentos más inverosímiles.Algunos ciudadanos aún no comprenden totalmente qué ha sucedido y qué ha resultado en esta guerra mediática desatada principalmente en las redes sociales protagonizada por actores políticos que buscan conservar privilegios.Por eso es importante hacer una recapitulación que explique la explosiva reacción de los últimos días. Hace aproximadamente una semana, se suscitaron dos golpes al Gobierno del Estado. Por un lado, la infundada acusación de un presunto mal ejercicio de recursos en la Secretaría de Educación de Veracruz; por otro, una supuesta contratación de más créditos en el área de finanzas a inicios de año.Aunque ambos señalamientos fueron desmentidos por las autoridades en tiempo y forma con argumentos contundentes y de manera categórica, es evidente que el hilo de estas acusaciones nos lleva hasta los grupos panistas y yunistas y otras células políticas que se muestran molestas ante la decisión del Congreso de reducirles hasta 50 por ciento las prerrogativas a los partidos políticos.Estas prerrogativas son el financiamiento público que los partidos políticos reciben del presupuesto estatal para desarrollar y sostener actividades ordinarias permanentes, por lo que dicha disminución obligará a los dirigentes a tener que operar, en los próximos comicios, en un margen más estrecho para las artimañas con las que antes ganaban las elecciones.Morena, principal promotor de la austeridad desde su origen, está acostumbrado a hacer política con los recursos justos, como ya lo ha demostrado en los procesos electorales de la historia reciente marcando una notoria diferencia del resto de los partidos políticos, acostumbrados al derroche y a llenar los bolsillos de sus dirigentes.La Reforma Electoral planteada por Morena traerá beneficios. Ese dinero que era para los partidos políticos ahora será dirigido a mejorar la vida diaria de los veracruzanos en rubros básicos como salud, educación y empleo, buscando en todo momento el bienestar de los más necesitados, ideal y bandera de la 4T. En próximos días, seguramente volveremos a ver a la oposición haciendo declaraciones en contra del actual gobierno, como las expuestas por el senador panista Julen Rementería al intentar denostar el trabajo de la Secretaria de Educación de Veracruz, encabezada por Zenyazen Escobar, o como la desinformación divulgada en el portal Latinus de Carlos Loret de Mola, y que en su momento tuvo a bien explicar y aclarar José Luis Lima Franco, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, resultando ambas unos completos ridículos.En fin, las campañas están a punto de comenzar, por lo que es de esperarse más intentos fallidos de golpeteo mediático, más bomberazos dignos de una oposición desgastada y sin credibilidad.Todo lo que presenta como propuesta el presidente Andrés Manuel López Obrador, parecen imposiciones caprichosas que tienen su sustento en ocurrencias del mandatario que de momento se le vinieron a la cabeza, pero hay algunas en las que nos metemos para conocer el fondo y nos encontramos con sorpresas como el caso de la suspensión de la generación de las corrientes alternas, las llamadas limpias.Pues resulta que las empresas privadas que generan energía eólica y solar reciben del gobierno federal, vía subsidios, alrededor de 160 mil millones de pesos anuales, informó la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna.De acuerdo con la legisladora morenista, no sólo con dinero público se favorece a las privadas: “la energía que producen tiene prioridad en su distribución y venta sobre la que genera la gubernamental”.La diputada federal explica por qué considera que se ha generado el diferendo con las productoras de las llamadas energías limpias que operan “bajo contratos sucios y que tampoco son tan baratas como se presume”. Dice Padierna: “al pararse la actividad económica se detuvo también la demanda de electricidad y no se puede generar más electricidad de la que cabe en la red porque revienta, pero tampoco se puede producir menos porque si baja el voltaje hay que parar centrales eléctricas.“Entonces, la baja en el consumo de energía obliga a la CFE a que sus plantas sean las primeras que paran, porque sin fundamento legal ni constitucional, los gobiernos anteriores, en particular el de Enrique Peña Nieto, creó vía oficio el programa de Despacho por Orden de Mérito que significa que quien entra primero a la red de transmisión y distribución de energía son los productores privados. Qué significa eso: que quienes no dejan de ganar son las empresas privadas y quien pierde es la CFE”.siembra la esperanza en los mexicanos cuando dice que ya estamos saliendo de la pandemia, que esta semana será la última difícil y después comenzará, paulatinamente, el retorno a las actividades normales, el transporte, el comercio, los centros de reunión y todo lo que tanto extrañamos comenzará a regresar, dice López, a quien por cierto ya nadie le cree, pero en este caso le rogamos a Dios que lo asista para que nos la haga buena.se ha apoderado del PRI y del PVEM, del primero a través de su alfil, por decirlo de una manera decente, Marlon Ramírez Marín, y del PVEM, del hijo de El Tío, Javier Herrera Borunda. Tan es así que promueve la venta de candidaturas a alcaldías y diputaciones locales y federales tanto por el PRI como por Morena, que es el partido por el que va en alianza el PVEM. Jorge Carvallo siempre tan ocurrente y voraz para los centavos, ya ven que llegó a Veracruz (a conocerlo) con una mano atrás y otra por delante, y terminó con una poderosa línea camionera que se mueve por todo el país transportando todo tipo de materiales.nos puede dar la sorpresa si logra lo que sus abogados andan haciendo, ponerlo en libertad en diciembre con todo y sus cuarenta propiedades que le regresaron. Esas propiedades se las puede requerir su adversario sentimental Tarek Abdalá, quien no ceja en su empeño de conseguir la reconciliación con su Dulcinea para que el cuento termine de manera normal: y así vivieron muy felices.¿Cómo estará eso de que el ataque a balazos de que fue objeto la hijita de nuestra siempre bien recordada compañera María Elene Ferral, fue por cuenta de elementos de la policía del estado y que quienes forman la escolta de la jovencita también lo son, razón por la cual no hubo (qué bueno) puntería en los disparos, malamente le dieron dos que tres al auto?... El caso es muy raro y difícilmente se aclarará, al parecer los intereses rebasan al gremio... ¡y a las autoridades!