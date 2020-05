¿'Ley Barbosa en Puebla'?

1.- Esa ley busca la expropiación de los bienes de las escuelas particulares [¿?]



Ante el embate de periodistas, políticos y analistas, la nueva Ley de Educación del Estado de Puebla, aprobada por el congreso el pasado 15 de mayo por la mayoría de los diputados de Juntos Haremos Historia, sin previo análisis o sin tomar la opinión de universidades ni escuelas privadas, [a instancias del gobernador Miguel Barbosa ¿?] , se precisa que en ese ensayo se establecen políticas más duras sobre las instituciones privadas de educación, incorporadas al Sistema Educativo Estatal, en razón de que tendrán más restricciones en cuanto a diversidades relativo al uso de colores, condicionamiento de la educación e incremento de cuotas.



Sin embargo, se hace hincapié que lo más grave es que “...los bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares pasarán a ser parte del Sistema Educativo Estatal...” es decir, al gobierno del estado.



Aquí se establece como primer paso, de lo que se presume podría ser en un muy inmediato futuro, ya formalmente, una Expropiación formal de los bienes muebles e inmuebles, propiedad ahora de las instituciones de educación particular.



Esto se desprende del contenido del artículo 105 de esta ley que dice lo siguiente:



“...Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales, Y POR LOS PARTICULARES CON AUTORIZACIÓN O CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS EN EL ESTADO DE PUEBLA, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, FORMAN PARTE DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL...” Como quien dice: Ya formarían parte del gobierno del estado.



Y si las Instituciones educativas particulares se resistieran a esta tentación, ¿qué pasaría? Seguramente les cancelarían la autorización para impartir educación, o no ¿?



2.- En vía de mientras, existe una descalificación general, a la ley educativa de Puebla: Políticos, organizaciones empresariales y representantes de entidades educativas y de partidos señalaron inconsistencias y ambigüedades en la redacción de la legislación; proponen diálogo para despejar las divergencias.



Por lo pronto La Ley de Educación del estado de Puebla fue descalificada por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, y coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



El líder cameral ha afirmado que dicha legislación: “no se apega a la Constitución ni a la Ley General de Educación; si alguien interpone una acción de inconstitucionalidad, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resuelva al respecto”.



“Se trata -agregó- de una armonización indebida, creo yo (que) no refleja el espíritu legislativo de la Constitución general y de la ley nacional en materia educativa. Entonces, fue una mala armonización, desde mi punto de vista, por parte del Congreso local en Puebla.



“Se va a tener que revisar en la Corte seguramente, pero no había necesidad de que en este momento se intentara distraer o desarmonizar una disposición nacional. Tengo mis dudas respecto de la armonización de esta ley, respecto del patrimonio, respecto de la orientación, pero será revisado seguramente ante la Corte en una acción de inconstitucionalidad’’.



Desde la óptica del senador zacatecano, el Congreso local debe corregir la nueva norma.



Recién promulgada, la nueva Ley de Educación del Estado de Puebla ya fue descalificada por actores políticos, organismos del sector privado y representantes de partidos políticos, quienes perciben intenciones del gobierno de Miguel Barbosa de apropiarse de los planteles educativos privados y de adoctrinar a alumnos.



En el artículo 105 de la ley señala: “Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal’’.



Miguel Barbosa Huerta, gobernador de aquella entidad federativa, “...negó que el propósito del gobierno sea apropiarse de los bienes de las escuelas privadas, y dijo que su contenido se apega a lo que prevé la Ley General de Educación, de aplicación en todo el país, en el artículo 99...“



Como diría don Sebas: Sí Miguelito, ya te creímos, sobre todo después del “bonillazo”, del “barzonazo” del líder nacional de Morena Ramírez Cuéllar; del padiernazo” de doña Dolores, etcétera



3.- ¿Los dueños de universidades particulares se quedarán quietos? En Puebla las universidades privadas “pueblan” la educación: Hispano Americana, de las Américas, Anáhuac, y decenas más... Sí, en la 4T de veras que les gusta jalarle los bigotes a los tigres... siempre estarán los fifís, conservadores, machuchones, minoría rapaz, pequeños faraones, y muchos más a quienes echarles la culpa de cuando el orden se les desborda...



