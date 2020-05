“¿Estarán encerrados hasta

que se desapendejen?”

Ricardo Salinas Pliego

Suena como despropósito o una medida tomada por un desequilibrado mental, en el caso de México, pero para un gobierno que se dice de izquierda privatizar la educación es uno de sus tantos sueños. Las universidades populares que tiene en su proyecto la 4T vendrían a suplir a las instituciones de educación superior particulares que funcionan en el país y ya se estarán creando las que se requieran del nivel medio para abajo si al señor le da la gana.Pocos mexicanos caen en el cuento de que se vive una transición hacia un gobierno de izquierda, los hechos hablan más de la instauración de un autoritarismo, con el apoyo del ejército, que de un gobierno que trabaja para tener una sociedad igualitaria.Cómo podemos interpretar que, con la Ley en la mano, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, haya tomado el control de las escuelas privadas del estado vecino (3 mil 426), argumentando razones que tienen que ver con la pandemia y la emergencia sanitaria que vive el mundo entero.El Congreso de Puebla aprobó una ley para que el Ejecutivo fiscalice instituciones, regule cuotas y que sus bienes sean considerados parte del sistema educativo estatal.La determinación del mandatario morenista ha generado rechazo por parte de instituciones y asociaciones del ramo, además de partidos políticos, que anunciaron un combate jurídico contra la ley aprobada el pasado 15 de mayo por la mayoría de los diputados de Juntos Haremos Historia, sin previo análisis o sin tomar la opinión de universidades ni escuelas privadas y que puede ser la punta de lanza del morenismo hacia la privatización de las escuelas privadas del país.No estamos hablando de algo utópico, el artículo 105 estatiza los inmuebles donde funcionan estas instituciones y lo demás: administración y programas de estudio, es cuestión de poner a trabajar a los educadores de izquierda para dar esa orientación a todas las escuelas y hágase realidad la 4T.El problema al que se enfrentaría AMLO y sus izquierdazos es que las principales escuelas privadas, incluyendo las de educación superior, pertenecen al clero y cuentan con un gran prestigio por sus calificadas plantas docentes y la seriedad de sus planes y programas de estudio. En Puebla, por ejemplo, Luis Ernesto Derbez es rector de la Universidad de las Américas, la Anahuac también pertenece al clero; aquí en Veracruz, la Cristóbal Colón es la institución de educación superior donde se prepara a los mejores cuadros de profesionales veracruzanos, más que los egresados de la UV con su mediocre plantilla sindical de maestros, y es una universidad particular del clero. Y así. Habrá que ver qué opinan de las pretensiones gubernamentales de arrebatarles la educación particular a los representantes del clero.Por otra parte, también hay miles de docentes que por su cuenta y haciendo grandes esfuerzos en la vida, han logrado crear escuelas particulares, a cuya consolidación han dedicado su vida como es el caso de la Universidad de Xalapa, donde el maestro, abogado y político Carlos Méndez, su rector y propietario, la conduce por el mejor camino. El aviso del señor Miguel Barbosa, no debe echarse en saco roto.Verónica Hernández Giadáns será presentada mañana dentro de la terna de aspirantes a Fiscal General del Estado, junto con otros dos nombres de relleno pues finalmente el Congreso terminará la atrocidad que se propusieron desde el relevo de Jorge Winckler Ortiz, de imponerla en el cargo, aunque carezca de un solo mérito profesional o de experiencia en el ramo jurídico; va porque hay voluntad para que así sea.En su momento, el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, Veracruz, José Manuel Suazo Reyes, emplazó a los integrantes del Congreso del Estado a nombrar a un Fiscal preparado que no venga con recomendaciones ni improvisaciones. Advirtió que la procuración de justicia en el estado de Veracruz es una de las grandes demandas pendientes y que se requiere de un Fiscal General con una sólida formación académica, conocimiento profundo del nuevo sistema penal acusatorio, profesionalismo con base en las exigencias del nuevo modelo.Además de que tenga prestigio, honradez, cuya conducta sea de transparencia y eficacia ante la creciente demanda de justicia de parte de la sociedad.“La procuración de justicia es una tarea trascendente y muy delicada, no se puede poner al frente a una persona improvisada o simplemente recomendada porque el ejercicio de poder patrimonialista siempre daña la procuración de justicia", dijo demoledor el Suazo Reyes., el doctor en derecho penal, con una preparación específica para ocupar la Fiscalía General del Estado, con sobrada experiencia en la materia y dentro del medio político, es, en opinión de abogados penalistas y comentaristas de mucha experiencia, la persona idónea para ocupar el cargo. Además, Mundo Arriasa integraría un equipo de colaboradores de lujo para dar un prestigio, que no tiene, a la dependencia autónoma encargada de procurar justicia para los veracruzanos, en la dirección de Servicios Periciales, por ejemplo, entraría como invitado el doctor Sabino López Márquez, un destacado profesional con muchos años de servicio en la institución. *****, titular de Hacienda del ayuntamiento de Xalapa, insiste en poner en la agenda del cabildo el tema de la revisión y ajuste del presupuesto con motivo de la contingencia que provocó la pandemia del Covid-19. Desde mediados del mes de mayo, en la página de Facebook de la Regiduría Primera de Xalapa, Juárez Valladares hace gala del trabajo de revisión de los recursos y ha puesto en el tapete de la discusión la idea de reducir presupuesto a las dependencias del ayuntamiento, para poder destinar apoyo financiero en acciones de combate a la pandemia. Ojala a Juárez Valladares no se le ocurra bajarle billete a la recolección de basura, a la operatividad del servicio de agua potable, al nulo mantenimiento de parques y jardines, o al mantenimiento del alumbrado público. Los xalapeños esperan que el flamante regidor explique, a detalle, las intenciones que trae de dar un golpe de austeridad…!a la austeridad!. *****prácticamente se autodestapó como aspirante a la gubernatura de Veracruz, ahora que volvió a defender al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de los malosos que lo están fastidiando a cada rato y no lo dejan en paz en su infinita bondad y honradez. El Peje aprovechó el viaje para aclarar que además de Tabasqueño es Veracruzano, pues su padre era de Veracruz, y dijo que de acuerdo a la más reciente reforma a la constitución de Veracruz, los hijos de veracruzanos, podrán ser de Veracruz, con lo que dio a entender que está muy bien enterado de las reformas que hace el Congreso Local y, en una de esas hasta él mismo la mandó a hacer para tenerla a la mano por sí se necesita que venga a gobernar Veracruz, pues aquí lo tendremos. Coordinador de campaña ya hay, hasta sobran: el mismo Cuitláhuac, Ricardo Ahued y Manuel Huerta, contlapaches que formen su equipo también hay muchos, pero de los que sobran son los exfuncionarios que no se han podido enchufar en otra administración como Vicente Benitez, Erick Lagos, Ranulfo Márquez, Salvador Manzur, Caro Gudiño y una veintena más de “chamacos de la fidelidad” que podrían ayudar a AMLO a sacar una gubernatura en Veracruz, con la mano en la cintura.Ricardo Monreal se está convirtiendo en el pinchador de globos morenistas que no pasan por su zona de inflado. Toda iniciativa legislativa o propuesta política que no coincide con su visión, agenda o radio de alianzas hechas o por hacer (sobre todo en los ámbitos empresariales o no necesariamente de Morena) es pasada por la guillotina declarativa del zacatecano que, a pesar de los pesares, mantiene su expectativa de tener un papel relevante en 2024, cuando se elija al siguiente presidente de México.Escríbenos a [email protected]