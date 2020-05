Con derrota en cabildo esperan en Coatza a AMLO

A ver si los morenos no le agriaron ya la visita que tiene prevista realizar la próxima semana a Coatzacoalcos el presidente Andrés Manuel López Obrador, si la gravedad de la pandemia no se lo impide de última hora.Ayer recibieron un fuerte garrotazo cuando el segundo ayuntamiento más importante que tienen en el Estado, el de Coatzacoalcos, le dio la espalda por mayoría de votos a la reforma que hicieron a la Constitución Política local el pasado 12 de mayo.A botepronto, el resultado negativo habla de la pobre capacidad negociadora del ahijado político de Rocío Nahle, el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo.Ahí hicieron alianza opositora regidores priistas, panistas, uno de morena y un sobreviviente de Nueva Alianza. Hubo 14 votos en contra, seis a favor, una abstención y una ausencia.El resultado también fue una derrota moral porque motivará a los ediles opositores de las comunas que faltan a unirse y votar en contra, alentados por sus dirigentes partidistas y los de sus bancadas en el Congreso.¿A quién le jalará fuertemente las orejas? ¿A los operadores del Congreso? ¿A los del Palacio de Gobierno? ¿A su dedo chiquito Rocío Nahle? ¿O a todos por parejo?La tercera sesión ordinaria de la LXV Legislatura que tendrá lugar este jueves se espera relativamente tranquila aunque prolongada.Aunque ayer por la tarde corrieron versiones de que la diputación de Morena no tendría un día de campo, anoche no esperaban complicaciones.La fresa del pastel seguía siendo el tema de las fiscales y el de los nuevos comisionados (Magda Zayas Muñoz y José Alfredo Corona Lizárraga) del IVAI, aunque se manejaba que podría resurgir el tema de la revocación de mandato.Extramuros del Congreso local, el comentario era que los diputados morenos no podían con la aprobación por parte de los ayuntamientos de las reformas y adiciones a la Constitución local.Que había tenido que entrar de emergente el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, pero que ya se le habían acabado para repartir los vehículos acondicionados con los que logró algunos votos a favor, de alcaldes de la cuenca del Papaloapan, sus paisanos.El último reporte que hicieron trascender fue que ya llevaban 62 de 107 que requieren, pero ya no se ha sabido más.Creo que el presidente está jugando con fuego. Que tenga interés por ayudar a los pobres es loable. Que disponga de medidas de austeridad en tiempos de crisis, también. Pero que quiera sacrificar a los trabajadores de su gobierno le puede salir muy caro.A trabajadores de dependencias de la 4T ya se las están cantando: todo aquel que tenga un sueldo de 20 mil pesos o más no tendrá aguinaldo este año, lo cual va en contra de la ley.Pero no solo eso: a partir de enero próximo les rebajarán su sueldo en 25 por ciento, o sea, cobrarán solo 15 mil, de los cuales tendrán que pagar sus gastos cuando salgan de comisión para realizar trabajos porque no habrá pago de viáticos.Serán muy fanáticos de López Obrador pero están molestos y desencantados. Y es que el bolsillo es sagrado y significa menos pan, menos básicos y menos bienestar, quienes lo tienen, para sus familias.Resulta incongruente que quiera ayudar a unos pero que perjudique a otros. Pretende una sociedad más igualitaria y sí, la está logrando: cada vez más empobrece a sectores que habían logrado un ligero o mediano ascenso económico y social.Como resulta incongruente que mientras se pide a la población que no salga y a los dueños de negocios que cierren pero que no despidan a sus empleados y de paso no se les den facilidades para pagar sus impuestos, el propio presidente se dispone a reanudar sus giras, esto es, a salir a la calle cuando debiera poner el ejemplo.Uno se pregunta con qué autoridad los gobiernos estatales y municipales están impidiendo a los comerciantes, la mayoría pequeños y medianos, que hagan su trabajo y les quieran clausurar y sancionar cuando AMLO en cambio alega que tiene que hacer el suyo y vuelve a sus andadas.Ayer anunció que a partir del próximo martes irá a los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz, donde más casos hay de covid-19 con la excepción de Campeche.Pero en Coatzacoalcos, sus habitantes en lugar de alegrarse por su visita reaccionaron molestos: no que no vean con buenos ojos que se amplíe el puerto y el proyecto Transístmico, pero expresan que hay de prioridades a prioridades.Piden que se acerque a ver que la puesta en operación del Hospital Materno Infantil para atender a enfermos de covid-19 resultó puro cuento, las condiciones en que se trabaja en el Hospital Regional, la falta de equipos e insumos y las colas de familiares de pacientes sin las condiciones adecuadas para esperar.Ayer comenté la declaración de Manuel Espino Barrientos, comisionado del Servicio de Protección Federal, quien prevé “una etapa muy ruda de inseguridad” cuando levanten las medidas restrictivas por la epidemia, a causa del desempleo.Pero no fue el único funcionario de la 4T que se pronunció en tal sentido. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que la nueva normalidad que se instalará en el país tras el desconfinamiento traerá un incremento en la violencia y en la comisión de cierto tipo de delitos.Los delitos que se van a incrementar son los robos a casa-habitación, los fraudes financieros, la trata de personas y la pornografía infantil, entre otros, expresó al participar en la conferencia "Justicia, transparencia y Covid-19", organizada por Tojil y Transparencia Mexicana, reportó el diario Reforma.¿Qué están haciendo en la 4T para evitarlo o impedir que sea de la magnitud de la que hablan sus propios funcionarios?Para mañana viernes se anuncia el Foro Regional de la Federación de Economistas, “Medidas de reactivación económica estatal y de desarrollo regional frente a la pandemia del Covid19”, a través de la plataforma YouTube.Será de 17:00 a 19:00 horas con la participación de académicos y funcionarios estatales de los estados de Veracruz y Tamaulipas y se busca generar respuestas a los retos de la crisis sanitaria y económica actual.El foro regional noreste tiene como objetivo contribuir en la formulación del análisis sectorial y regional de los efectos económicos de la pandemia del Covid19 con la finalidad de coadyuvar en la elaboración de planes estatales y regionales de mitigación y reactivación económica, de manera específica en cada una de las entidades federativas y para cada una de las regiones del país.El foro se podrá seguir a través de la plataforma YouTube en el canal de la Federación Nacional de Economistas