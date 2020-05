La cloaca de la FGR

La reciente separación temporal de Kayosci Guerrero Ortega como titular de la Policía Federal Ministerial destapó la cloaca al interior de la Fiscalía General de la República (FGR), pues el jefe policiaco ha sido implicado en el caso de un presunto falso cateo y robo en una residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, propiedad del empresario petrolero Eduardo Natividad Maqueda, lo que ya desencadenó la detención de cinco elementos de la PFM, entre ellos, el director del Grupo Especial de Operaciones, Armando Sánchez Gutiérrez, además de que estarían en la mira otros siete funcionarios más de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la SEIDO que habrían participado en esta operación.



Guerrero Ortega fue separado de su puesto como parte de la investigación que inició la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la FGR, para deslindar responsabilidades sobre la participación de mandos y agentes ministeriales en el falso cateo al inmueble ubicado en el fraccionamiento mexiquense Hacienda Valle Escondido, perpetrado el 5 de abril pasado por un comando de más de 30 hombres, que ingresó a la residencia en 20 autos y camionetas.



Esta acción del fiscal Alejandro Gertz Manero estaría por replicarse en algunas entidades donde menudean también las denuncias de presuntos actos de corrupción y de presumibles complicidades de delegados, agentes y policías ministeriales federales con grupos del crimen organizado.



Veracruz es un ejemplo. Este martes, sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación rafaguearon las instalaciones de la Subdelegación de la FGR en Acayucan. No hubo muertos ni heridos, solamente los impactos de bala incrustados en paredes y en un par de vehículos.



De acuerdo con una versión extraoficial, el ataque habría sido en respuesta a que la noche del lunes 25, en un retén de la Policía Federal supuestamente fueron retenidos miembros de dicho cártel que transportaban 10 paquetes de cocaína, los cuales les fueron requisados a cambio de dejarlos ir. Pero la droga, presuntamente, no fue declarada ni entregada a ninguna instancia ministerial sino que habrían pretendido comercializarla en el mercado negro.



Por este incidente, todos los policías de la Subdelegación de la FGR en Acayucan fueron cambiados pero sólo de adscripción.



Funcionarios de la FGR nos enviaron un video que circula en redes sociales, en el que se hacen graves denuncias y urgen a hacer cambios en la estructura y funcionamiento de la PFM, ya que señalan que los titulares que llegaron con el cambio de gobierno “se sumaron a la corrupción que ya teníamos y la hicieron más marcada”.



Cuestionan concretamente a Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, quien como titular de la Coordinación de Métodos de Investigación de la FGR promovió el pasado 16 de mayo a Antonio Pérez García como encargado de la PFM pese a que había sido despedido y reprobado el examen de confianza.



Denuncian que todos los delegados regionales llevan su cuota a los directores y titulares en Ciudad de México y que de igual manera se venden todas las subsedes de la PFM en los estados de la República. Afirman que por un cambio de adscripción de la PFM cobran regularmente 50 mil pesos, y que las plazas de delegados regionales se cotizan en millones de pesos, lo que obviamente los obliga a pactar con grupos criminales para recuperar su “inversión”.



DAVID VELASCO: URGE SALVAR EMPLEOS



Mientras en todo el país crece la organización ciudadana –este jueves, por ejemplo, a las 20:00 horas, más de ochenta agrupaciones han convocado al encuentro online “Rescate por México”– y organismos de la iniciativa privada, como Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, han reclamado el olvido de los gobiernos, en Xalapa, el empresario David Velasco Chedraui se suma a las voces que expresan esa preocupación, señalando que sin apoyos directos gubernamentales, las empresas corren el riesgo de quebrar y eso representará la pérdida de cientos de miles de empleos.



Velasco Chedraui, miembro de una respetada familia de empresarios xalapeños, comenta que en la capital de Veracruz, 3 de cada 10 empresas que han cerrado ya no volverán a abrir sus puertas. Con datos puntuales, comentó que abril y mayo son meses muy complicados en el tema de la ocupación laboral. En abril, señaló, se perdieron 550 mil espacios laborales en el país, mientras que en mayo fueron 400 mil empleos menos, “eso sin contar las plazas perdidas durante marzo, unas 130 mil”.



Crítico, asegura que los programas sociales no son una solución al desempleo, sino sólo un paliativo. “Las becas y apoyos son útiles, pero no generan empleos ni bienestar permanente”, apuntó.



LISTAS LAS TERNAS



Tal como se había venido anticipando desde hace un mes, Verónica Hernández Giadáns será ratificada por la LXV Legislatura local como titular de la Fiscalía General del Estado por nueve años más, y Aillet García Cayetano será designada Fiscal Especializada de Combate a la Corrupción para el periodo 2020-2025.



Según trascendió la noche de este miércoles, en la terna para la FGE fueron incluidos de relleno Anel Retama Jácome, ex agente del Ministerio Público federal, y Ramiro Ramírez Reyes, ex agente del Ministerio Público Investigador en Coatzacoalcos y actual regidor del Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, quien en la sucesión municipal de 2017 contendió en la planilla del ahora diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política, el órgano legislativo que propondrá este jueves a los tres finalistas ante el pleno del Congreso local.



Para la Fiscalía Anticorrupción, completan la terna Sergio Abel Berdejo Muñoz y Clementina Salazar Cruz, aunque la designada será García Cayetano, esposa del secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández Gutiérrez, y hermana de la diputada federal de Morena, Dorheny García.



Y como consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), la única sorpresa resultó ser la periodista Magda Zayas Muñoz, pues José Alfredo Corona Lizárraga era más que obvio que sería reacomodado en este otro órgano autónomo luego de que declinó inscribirse para ser ratificado en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que tenía a su cargo provisionalmente desde septiembre de 2019, pues para dicha posición era perfilada la ex directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública.