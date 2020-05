... Para cuando usted este leyendo esta colaboración amable lector, seguramente diputados de la LXV Legislatura veracruzana ya habrán elegido tras concienzudo análisis de varios aspirantes, a Verónica Hernández Giadáns como nueva Fiscal General del Estado de Veracruz (FGVER) para los próximos nueve años, o sea, hasta el 2029, aunque aquí entre nos, el promedio de estancia de los dos últimos fiscales no supera los 35 meses.Como la silla presidencial en la que en diciembre de 1914 no quiso sentarse Emiliano Zapata, porque estaba embrujada, así pareciera que está el despacho del titular de la FGVER, pues el primer Fiscal Luís Ángel Bravo Contreras ya estuvo en la cárcel y su sucesor, Jorge Winckler Ortiz, anda prófugo.Ambos exfiscales, como ahora la abogada Hernández Giadáns, contaron con la venia del gobernador del estado en turno, Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares y Cuitláhuac García Jiménez respectivamente, por lo cual las correspondientes legislaturas locales solo se encargaron de darle formalidad. No creemos que esta última sea la excepción.Por cierto, ni Bravo Contreras, ni Winckler Ortiz obtuvieron la esperada unanimidad de votos a favor, solo la mayoría, sin superar siquiera los 40.Bajo ese estigma llegará Verónica Hernández Giadáns como nueva Fiscal General del Estado de Veracruz, un órgano se supone autónomo, en un estado de la república que es primero en el país en diversos delitos y la impunidad campea.Por lo sucedido con sus antecesores, la nueva Fiscal General del estado de Veracruz tendrá que trabajar también para que con ella se rompa aquella sentencia de la política nacional: los carniceros de hoy serán las reses del mañana.... Muy interesante el ejercicio de comunicación que ha iniciado el cordobés Juan Antonio Nemi Dib en su cuenta de Facebook, para responder preguntas y él mismo exponer los motivos por los cuales el entonces Fiscal de Miguel Ángel Yunes Linares, perdón, del estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz lo arrestó y lo llevó a encerar a Pacho Viejo.“Los invito a formar parte de un experimento para aprovechar nuestras experiencias en bien de todos. A partir de mañana empezaré a hacer algunos comentarios sobre mis vivencias en prisión y el proceso jurídico que vengo enfrentando. Contestaré las dudas que me hagan llegar al buzón de Instagram en @juanantonionemidib”, es el mensaje con el que Toño Nemi inició esta comunicación.... Desde la noche del miércoles pasado, en las ruedas de prensa que se dan diariamente para informar sobre el COVID 19 en el estado de Veracruz, se incluye la presencia de Elda Aleisha Collins Arellano, interprete de lengua de señas mexicanas, quien va traduciendo lo que allí se va dando a conocer sobre el Coronavirus.Aun cuando en las tradicionales ruedas de prensa mañaneras del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador se hace la traducción al lenguaje de señas, en Veracruz donde es lento el fosforeo de las meninges, se inició apenas el miércoles pasado, apurados porque una organización civil interpuso un amparo reclamando que el sector de la sociedad que no escucha también fuera informado sobre el COVID 19.... Son muchos, pero mucho más los comentarios en contra que a favor de la campaña “cuenta hasta 10 y saquen la bandera de paz” que implementó el gobierno federal evitar la violencia intrafamiliar en los hogares mexicanos por el confinamiento a causa del Coronavirus.Diversas organizaciones, entre ellas el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que cuestionan tan sesuda campaña, demandan políticas públicas eficaces para contrarrestar esta creciente violencia.Tiene razón el OCNF: “Ocultar la realidad no contribuye a resolverla, no manifestar preocupación y mucho menos acción, perpetúa una deuda histórica con las mujeres y con la sociedad”.... Comentarios y sugerencias al correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar