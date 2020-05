Reformas habemus...

1.- Sucedió lo programado y en la sesión plenaria de ayer del Congreso del Estado, se aprobaron de manera express y sin mayores discusiones, las reformas al Código Civil del Estado, en áreas que si bien importantes, por lo traqueteado de su insistencia, a nadie sorprendieron:



La reforma más polémica que no llegó a cristalizar, fuera la referida al matrimonio igualitario en la que prevaleció el poder del voto a futuro; es decir, lo de la iglesia a la iglesia y lo del hombre al hombre.



Y ya no será eso de que la “la unión de dos personas que deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente y formar una familia como forma de relación social y personal, será en ley. Para otra ocasión.



Por otra parte, y en lo que se refiere al orden de apellidos en el registro de hijas e hijos, se posibilita la decisión de llevar los apellidos en el orden en que los padres deseen.



En el documento aprobado, se prevé la eliminación de preceptos que son discriminatorios para las mujeres, en el sentido de que actualmente se les veta durante 300 días después de un divorcio para poder contraer nupcias, pudiéndolo hacer ahora, mañana mismo si quieren.



Por otra parte, se hace un reconocimiento al trabajo de las mujeres en la familia y se otorga el reconocimiento de la relación de concubinato, reconociendo ciertos derechos similares a la figura del matrimonio, cuando la convivencia sea en forma constante y permanente por un periodo de dos años [obviamente consecutivos].



2.- En un aspecto que ya era del dominio popular, ahora en ley, se prevé que para lograr un divorcio ya no es necesaria alguna causal, y que éste podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges, cuando cualquiera de los dos lo reclame ante la autoridad judicial, manifestando solamente su voluntad de no querer continuar con el matrimonio y punto: Sin excusas ni pretextos.



Se legisló también, respecto a la obligación de dotar de alimentos, que en la reforma incluye lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, incluyendo gastos de embarazo y parto, educación (desde preescolar hasta licenciatura), recreación, transporte y otros, conforme a las posibilidades y el capital que le pertenezca o posea quien deba de darlos.



Y además, impone una pensión compensatoria, a fin de que se entregue para quien haya realizado trabajo doméstico como parte de una relación de pareja.



En cuanto al tema de violencia de género y violencia familiar, se establecieron vertientes para que las familias tengan derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, psico emocional, económica, patrimonial y sexual, y además que haya la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar.



3.- Se pospone el otorgamiento de registro formal a partidos políticos nacionales se ha informado en el INE Instituto Nacional Electoral, [obviamente por culpa de la pandemia Covid]. Con esta determinación las acciones políticas se vienen difiriendo para bien o mal de todos.



Aunque los momios operarán en el 2021, en detrimento del partido de la 4T si es que los partidos minoritarios trabajan a favor de los electores. Recuérdese que al final del año, en octubre, se iniciará formalmente el proceso electoral federal.



Y por supuesto, “el recorte” a las prerrogativas no será posible que se aplique como lo ha venido solicitando el partido mayoritario porque, de darse, los únicos perjudicados serían los minoritarios, obviamente, además de que están fuera del poder...



4.- Dice el doctor chapatín Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, e insistió, además, en que la curva epidémica “se sigue aplanando” Será en sus futuras memorias porque el abusivo G-19 sigue liquidando mexicanos... y nada de que la curva se aplana.



PD. La plaza de Times Square es una intersección de calles en Manhattan (Nueva York, Estados Unidos). Antes llamada Plaza Longacre, está situada en la esquina de la avenida Broadway y la Séptima Avenida. Recibió su nombre actual por las oficinas de The New York Times, que se encontraban en el edificio One Times Square. Wp. Pues bien, antier miércoles sus luces fueron totalmente apagadas, cosa que no se veía en muchos años... cosas del C-19.