Un espejismo la nueva normalidad

“Este año podrían perderse entre

800 mil y un millón de empleos”

Banco de México

Pese al anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que, a partir del lunes primero de junio, en México se comenzaría a levantar el protocolo de la sana distancia y algunas de las medidas que se tomaron para enfrentar la pandemia del coronavirus, el subsecretario de Salud responsable del manejo de las estrategias de salud para enfrentar el Covid-19, Hugo López-Gatell, ha dicho que hasta la noche de este jueves y en voz del propio López Obrador se sabrá si retoma o no a sus giras porque él escucha a los médicos.Y en verdad qué positivo sería que el presidente desista de la necedad de regresar a los recorridos por el interior del país, a seguir haciendo política a su estilo, porque con eso abona a que sus seguidores, o los que le quedan, vuelvan a caer en el engaño de que no pasa nada, de que la pandemia “ya la domó” López como lo ha dicho y que se puede hacer cualquier cosas sin ningún riesgo, cuando estamos en el peor momento de los contagios, los hospitales comienzan a ser superados en su capacidad y el número de personas que adquieren la enfermedad en este país crece de manera alarmante.No es posible que el presidente de México, la figura política más importante, el conductor de los destinos de 130 millones de paisanos, el hombre en quien los mexicanos confían porque su actuación debe ser en función de mejorar las condiciones de vida de sus gobernados, anteponga sus intereses personales de afianzar su capital político para las elecciones que vienen, a la salud y la vida de los mexicanos.Lo que le dijeron los miembros de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, durante la reunión virtual que sostuvieron con el doctor Hugo López-Gatell, es el sentir de la mayor parte de los mexicanos. El exgobernador veracruzano Dante Delgado Rannauro fue uno de los legisladores que increpó a López-Gatell respecto a las acciones del gobierno contra el Coronavirus.Durante la mencionada reunión virtual, el senador de Movimiento Naranja cuestionó y reprochó al subsecretario de Salud las medidas contra la Covid-19.“Había tiempo y se perdió cuando el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el Covid-19 como una pandemia. Mientras en México continuaban las giras presidenciales y usted afirmaba que el presidente era “una fuerza moral y no de contagio”. Al día siguiente, mientras el gobierno de Jalisco anunciaba la cancelación de eventos masivos y la suspensión anticipada de clases, usted defendía la realización del festival Vive Latino, que reunió a más de 40,000 personas en la CDMX”.De la misma forma, el emecista le pidió al funcionario que reconociera sus errores, tal como el hecho de que primero rechazó el uso de cubrebocas contra la Covid-19 y ahora lo promueve.“Doctor López-Gatell,-le increpó- si se han equivocado, vale la pena reconocerlo y sumar esfuerzos. Si han ocultado la verdad, le ruego deje de hacerlo. Entienda que, sea por error o por faltar a la verdad, sus decisiones han cobrado vidas que podrían haberse salvado.Los veracruzanos estamos conscientes de que este no es momento para levantar restricciones, estamos en lo más álgido de la pandemia y empujar al pueblo a la relajación equivale a un magnicidio. Lo que sí debe atender el gobierno son los grupos de paisanos que perdieron su empleo, que no tienen de dónde comer y que ya pululan por las ciudades suplicando ayuda para subsistir mientras los golfos “ninis” o los “becarios” reciben sus ayudas sociales del gobierno de AMLO con lo que ahí la van pasando sin complicaciones., actual Senador de la República, es uno de tantos y tantos políticos sobre quien se han hecho graves señalamientos por actos de corrupción, especialmente cuando fungió como Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, pero cuyo caso quedó en la impunidad, no pasó de lo mediático o se arregló en lo “oscurito” a espaldas de los veracruzanos, mediante la negociación política, el arma predilecta de los corruptos en el poder. Este panista acaba de presentar ante el Congreso del Estado de Veracruz, una iniciativa de reforma a la Constitución local con la finalidad de incorporar la figura de revocación de mandato para el cargo de Gobernador del Estado, como un derecho legítimo de las y los veracruzanos. “Los diputados, la mayoría de los que integran este Congreso, han impedido y obstruido esta acción, saben del gobierno desastroso que se está llevando, no es una cuestión de capricho, es una acción a la que están obligados”, dice envalentonado Julen grande, porque hay otro “chiquito”. Y es que el pasado 12 de mayo los diputados locales de mayoría Morena, aprobaron una reforma de tipo electoral con la finalidad de blindar al gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, pese a que la revocación del mandato fue una de las propuestas de campaña del actual Presidente de la República. *****está decidido a tomar el control de los organismos autónomos, sobre todo los relacionados con el combate a la corrupción. Este miércoles, a través del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se inició la recepción de documentos para la designación del nuevo Presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC), cargo que actualmente encabeza Emilio Cárdenas Escobosa. El SEA convoca a instituciones de educación superior y de investigación, a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, así como a las organizaciones académicas y profesionales para que postulen a ciudadanos con méritos, honradez, preparación, activismo social y altruismo... aunque después salgan con su domingo 7 y manden ahí como titular a cualquier hijo de vecino, con un elevado nivel de ignorancia, eso sí, dispuesto a quitarse los chones cuando se lo pida. A ver cuántos incautos se inscriben. *****, la estrella del show estatal, Secretario de Gobierno, lamenta con lágrimas en los oclayos, que el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, no acate las medidas preventivas por el Covid-19, siendo el municipio donde más casos confirmados hay con un acumulado de mil 251. Aun cuando el pasado martes se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el decreto para que los municipios de mayor contagio apliquen filtros sanitarios y cierres viales en zonas comerciales, el Ayuntamiento gobernado por Yunes Márquez no acató esta recomendación, se la pasó por el arco del triunfo. “Es lamentable que el lugar donde más contagios hay y no es fortuito, tiene que ver con la descoordinación que este pequeño alcalde, que no entiende que hoy más que nunca tenemos que coordinarnos todas las autoridades de los tres niveles de gobierno”. Esta vez, Bola 8 tiene razón, es por la salud de todos los veracruzanos. *****, el super delegado federal, dice que los eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira por Veracruz serán cerrados, sin acceso a la población. Comentó que las actividades del mandatario se llevarán a cabo con todas las medidas preventivas debido a la pandemia, entre las que se encuentran no saludar de mano. “Es muy importante, como él decía, decirle al público que ahora nuestro cariño del presidente es a distancia, son eventos cerrados, van a estar máximo 50 personas en dichos eventos, no son abiertos al público y el presidente acude porque hay que reiniciar la recuperación económica y cuidarse todos, en Veracruz estamos en la etapa más álgida de los contagios y en el sur hay que tener mucho cuidado”. Ladrón de a deveras explicó que desde el lunes estará en el sur de la entidad para recibir las peticiones de la gente, que sean dirigidas al presidente de la República.... ¡Provechito!Acertada sin duda la medida que dictó el alcalde de Xalapa de no levantar la cuarentena hasta finales del mes de junio. Como es sabido, en la capital del estado se han relajado demasiado las disposiciones para evitar el contagio del coronavirus y esto ha dado lugar a que haya, con seguridad, miles de infectados cuya enfermedad está en periodo de incubación. Por el bien de todos los habitantes de Xalapa hay que permanecer en casa un mes más, aunque nos cuesta uno y la mitad del otro, ni modo.