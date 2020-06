... La pandemia del COVID 19 ha demostrado entre otras cosas, que muchos de nuestros gobernantes no solo carecen de preparación para el servicio público, sino que además y eso es grave, no se saben asesorar y peor aún, no saben escuchar y en consecuencia actúan instintivamente convencidos de que son seres omnipotentes en sus respectivas demarcaciones.Como botón que sirva de muestra amables lectores, tenemos el caso del alcalde del municipio de Camerino Z. Mendoza, el maestro Melitón Reyes Larios, quien con el respaldo de su cabildo y de varios directores de área, entre ellos el de Bares y Cantinas (SIC), determinaron la semana pasada el cierre inmediato e indefinido de muchos de los establecimientos comerciales de esa demarcación, porque se encontraba en “Fase Roja” la contingencia sanitaria originada por el Coronavirus.Para ello, el alcalde del municipio de Camerino Z. Mendoza, los integrantes de su comuna y varios directores de área firmaron un oficio de dos cuartillas, fechado el jueves 28 de mayo, dirigido a los propietarios o encargados de negociaciones con actividades no esenciales, donde se les da a conocer que tienen 24 horas para cerrar por tiempo indefinido sus establecimientos y que, en caso de no hacerlo, se procederá al cierre inmediato de la negociación, así de tajante.Ah y para que la advertencia tuviera mayor contundencia, el munícipe de Camerino Z. Mendoza, Melitón Reyes Larios, anotó en su oficio que aquel que no cumpliera con su ordenamiento, además del cierre del negocio, se haría acreedor a las sanciones que contemplan los reglamentos de Comercio, Salud, Protección Civil, Bares y Cantinas.Así como para remachar, el alcalde de Mendoza advirtió que además de todo lo anterior, el infractor sería multado con el equivalente a cinco mil UMAS, algo así como 434 mil 400 pesos.Los comerciantes de Camerino Z. Mendoza quisieron alzar la voz y pedir ciertas anuencias para trabajar con las conocidas medidas sanitarias, pero nada lograron, por lo que ya algunos están pensando cerrar definitivamente pues las rentas y el pago de servicios como el de la electricidad los está ahogando.Bien dicen los comerciantes de Camerino Z. Mendoza: no es lo mismo ser candidato que presidente municipal.... La semana pasada también, se dieron a conocer los Paquetes de Apoyo Estatales ante el COVID 19 y en lo que respecta al estado de Veracruz, la administración estatal que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, anunció que para salvaguardar los puestos de trabajo y apoyar de manera directa a las empresas y los particulares a cumplir con sus obligaciones a pesar de que hayan experimentado alguna reducción en sus ingresos o flujos, otorga: estímulos fiscales, incentivos financieros a empresas, transferencias directas y otros apoyos directos.De esas acciones destaca la siguiente: Se destinarán 100 millones de pesos para otorgar 10 mil créditos a microempresarios, sin generación de intereses. A través de la SEFIPLAN se reanudará el pago al catálogo de proveedores con un primer depósito de 100 mil pesos a cada uno, de lo cual aquí entre nos, nadie nos ha dado pista alguna. Ustedes amables lectores ¿saben algo de ello?... Dicen y bien que solo la cuchara conoce el fondo de la olla y en el caso del COVID 19, una de ellas son las empresas funerarias que se encargan de los trámites como parte del proceso para atender una defunción.Resulta que al menos en el municipio de Veracruz puerto, las empresas funerarias reportan que realizan unos 40 trámites diarios por el mismo número de personas fallecidas, en gran parte a causa del Coronavirus.No se trata de confrontar las cifras oficiales, solo de destacar lo que mencionan espontáneamente los empleados de las empresas funerarias que no se dan abasto con tanto trabajo.... Para el contador público Felipe Hakim Simón, quien ayer domingo cumplió años, seguramente rodeado de familiares con la debida restricción sanitaria a la que nos obliga la contingencia del COVID 19. Vaya desde aquí un afectuoso abrazo.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar