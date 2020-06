Gómez Cazarín, el operador

“La pandemia no agarró mal

parada a la 4T, la agarró en la hamaca”

Héctor Yunes Landa

Para nadie es un secreto que el diputado local morenista, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local (Jucopo), Juan Javier Gómez Casarín, es el artífice de la construcción (operación política) del sólido andamiaje que permitió la llegada al cargo de Fiscal General del Estado por los nueve años que siguen, de Verónica Hernández Giadáns, quien contó con el voto de 38 diputados locales de Morena, PRI, MC y PRD.Y es que tras un tormentoso y cuestionado proceso, la encomienda que le dieron a Gómez Cazarín de encumbrar a Verónica Hernández en la Fiscalía, cubriendo todos los requisitos de un proceso legal, los cumplió con cuatro votos de más por si, como se comenta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve en julio próximo el juicio de amparo contra el acto de remoción a favor del Fiscal removido, Jorge Winckler Ortíz, y ordena reponer el proceso, ya está consumado y no hay para donde hacerse, o sea, una jugada profesional que contrasta con las pifias que la 4T ha cometido en manos de otros políticos improvisados.Hay que reconocer que Gómez Cazarín volvió a triunfar legislativa y políticamente hablando. Por eso cada asunto importante que se somete a consideración del Congreso del Estado, y que se pone en manos del presidente de la Jucopo, ya vemos cómo termina; que en esto lo que cuenta son los resultados, porque bien dice el refrán popular: la pólvora en manos de tontos no arde, y este es un caso contrario, el nivel de eficacia del legislador de Hueyapan ha resultado altamente rentable para los fines de su partido, de su gobierno y del proyecto político de la 4T al que pertenece.Por cierto, el mismo día, resultado de la operación política de Gómez Cazarín, los diputados morenistas consiguieron la elección de Verónica Hernández Giadáns; que se aprobaran las propuestas para Comisionados del IVAI y la nueva titular de la Fiscalía Anticorrupción.Y llama la atención que Gómez Cazarín ha promovido la participación pública de la mujer; ese día se nombraron cuatro cargos relevantes, de los cuales en tres se eligió a veracruzanas. Bien puede ser el presidente de la Jucopo el representante de los intereses de la mujer veracruzana.En las redes sociales, la noche del pasado sábado, comenzaron a circular fotografías de importantes personajes de la política estatal, de diversos sexenios, al lado de quien fuera presunto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Francisco Navarrete Serna, asesinado momentos antes durante una fiesta en el municipio de Tierra Blanca. Navarrete Serna, lideraba el CJNG en Veracruz, era muy amigo no sólo de gobernadores, sino también de la diputada local de Morena, Margarita Corro.Se viralizó el #Veracruz que rompe récords de "cero homicidios" mataron a 7 personas en una fiesta. Entre los ejecutados está Francisco Navarrete Serna (CJNG), ligado a la desaparición forzada de 5 jóvenes en Tierra Blanca.Pero, ¿quién era Francisco Navarrete Serna, que fungía como director-propietario del diario El Sol de Tierra Blanca, "inaugurado y bendecido por el diácono Miguel Ángel Ochoa Cruz, excandidato por Morena a la alcaldía de ese municipio", el pasado 7 de octubre?, según documentó el medio E-Consulta Veracruz.El asesinato, repetimos, se registró durante la noche del viernes, en una fiesta privada que estaba siendo transmitida a través de Facebook de El Sol de Tierra Blanca, y en donde también murieron seis personas más, algunos integrantes del grupo musical La Calle. Además, entre los heridos también estaba un hombre que labora como escolta en el Congreso de Veracruz.Navarrete Serna estuvo ligado a la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca. También era identificado con el alias "El Primo" y, de acuerdo a investigaciones ministeriales, dedicaba su tiempo a la comisión de delitos de alto impacto, sobresaliendo el que autoridades estatales y federales señalaran en sus investigaciones, como es la desaparición forzada de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, cometida el 11 de enero de 2016, durante el gobierno de Javier Duarte, según consta en la causa penal 45/2016.Aún con estos señalamientos en contra, Francisco Navarrete Serna fue puesto en libertad el 3 de agosto de 2019, cuando salió del penal de máxima seguridad de Gómez Palacio, en Durango, luego de que varios errores cometidos durante su proceso judicial por parte de la extinta Procuraduría General de la República.Este es el Veracruz actual, el “nuevo Veracruz”, el de la pandemia incontrolable, el de la violencia desenfrenada y el de la miseria al borde de un estallido social.“¡Fuera AMLO!”, es una de las tantas frases que contenían las cartulinas que pegaron a sus carros quienes participaron el sábado en una movilización nacional exigiendo la salida del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde temprana hora, ciudadanos en diversas partes de país se movilizaron para protestar contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y exigir su renuncia.En caravanas de automóviles para respetar las medidas de sana distancia, los participantes colocaron carteles con consignas en contra del presidente como “AMLO vete ya”, “Fuera AMLO” o “Renuncia ya”. La protesta denominada “Claxonazo contra el Gobierno Federal”, se programó en cerca de 70 ciudades como la capital del país, Cuernavaca, Querétaro, Acapulco, Aguascalientes, Puebla, Boca del Río, Guadalajara, Cancún, Ciudad Juárez, Mérida, Pachuca, Celaya, entre otras.Esta actividad fue convocada por varios grupos como el llamado Frente Nacional Ciudadano, el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) y el Congreso Nacional Ciudadano, quienes exigen la renuncia de mandatario por su supuesta incompetencia para gobernar y aseguran que ha puesto en riesgo la soberanía, integridad e independencia del país.Personal médico se hizo presente, encabezado por la doctora María Cristina Ceballos Vela, subdirectora del hospital regional de Veracruz, además de médicos del IMSS, quienes protestaron contra el gobierno de Morena, argumentando que con gobiernos panistas estaban mejor y reclaman la carencia de insumos ante la pandemia. Se espera que la próxima semana ocurran movilizaciones similares en Sonora, San Luis Potosí, Colima, el Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán y Zacatecas.Lo anunció este domingo en el puerto de Veracruz Tomás Mundo Arriasa, quien se postuló para encabezar la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE): sí impugnará el proceso de elección en el que se designó a Verónica Hernández Giadáns el pasado jueves. Lo anterior lo dio a conocer mediante sus redes sociales: "Mi agradecimiento a todos los grupos de abogados, barras, asociaciones que nos apoyaron en el proceso para alcanzar la titularidad de la Fiscalía General del Estado", dijo."Todo esto nos anima a avisarles a todos a ustedes que vamos a impugnar la decisión, el proceso que se llevó a cabo por parte del Congreso", aseguró a través de un video publicado en el que denuncia que se trató de un proceso ilegal, viciado y amañado por parte de las autoridades encargadas de llevar a cabo este proceso.El abogado asegura que un transitorio publicado en la Gaceta Oficial no le impedirá ejercer la acción de legalidad, esto en referencia a que el pasado viernes y de acuerdo con un decreto publicado en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, no será procedente la impugnación de la elección de Fiscal General del Estado y de la Fiscal Anticorrupción por parte de los ex-contendientes."Es un simple transitorio que NO nos va a impedir ejercer esta acción de legalidad, tenemos a nuestro favor fundamentos constitucionales contundentes para demostrarle a los veracruzanos que este proceso fue ilegal, esta viciado, amañado por parte de las autoridades encargadas de llevar a cabo este proceso".Ante la avalancha de reclamos por su pésima actuación, de parte de empresarios, profesionistas a los que ha ofendido (médicos, enfermeras, ingenieros, arquitectos, periodistas); las muestras de corrupción de sus colaboradores y familiares; la evidente falta de capacidad para manejar un país; la pandemia que avanza sin control; el desempleo y la miseria; la espiral de violencia que se ha desatado por su relación con la familia Guzmán Loera, y las primeras manifestaciones públicas de rechazo a su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador pide paz, dice que no coman ansias que en el 22 si se lo piden se va... ¿Y por qué esperar tanto tiempo?Escríbenos a [email protected]