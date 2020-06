¿A pesar del Covid-19, Morena busca la directiva diputadil?

1.- Por supuesto, como dice su líder, en Morena no son iguales que otros partidos del escenario político... son peores, a juzgar por lo que se va viendo.



Ayer se tejía en los pasillos de San Lázaro, el cómo y cuándo para apoderarse de la Directiva de la Cámara de diputados que liderará el tercer período ordinario que se iniciará en septiembre del fin de año que se viene.



En los convenios y acuerdos, correspondería la directiva al PRI, ya que Morena y el PAN han tenido su año legislativo puesto que son los tres partidos que acreditaron el número suficiente de diputados para tal cargo.



El que menos tuvo de los tres fue el PRI con sólo cuarenta y seis, misma cantidad que le da derecho a tal cargo.



Sin embargo, en los mismos pasillos se dice que Morena “prepara una jugada maestra” para quitarle el cargo. Así de simple:



Le pasarán al PES [desde Morena por supuesto] algo así como 13 legisladores para que llegue a la cantidad de 47 que superaría los 46 del PRI y así se harían del cargo por medio de un condicional.



2.- Esta chicanada [de realizarse] rompería el acuerdo previo y desnudaría las intenciones de Morena, habida cuenta de que, si bien respetaron la llegada del PAN a la presidencia de la Directiva, lo hicieron a regañadientes, de tener el control absoluto de la cámara, sin que hasta hoy se haya pronunciado alguna opinión del líder de los diputados morenos, Mario Delgado Carrillo, en algún sentido de la rumorología.



3.- El liderato de Ricardo Monreal es diferente al de Mario Delgado. Tan es así que el líder de los Senadores expresó: “Si quieren que se adelante la consulta para el 2021 para que el presidente de la república deje el cargo”, estaríamos de acuerdo en hacerlo.



Esto en relación a las protestas que se dieron el fin de semana en muchas ciudades del país pidiendo que el presidente AMLO deje la presidencia de la república.



Bien a bien no se sabe el cómo y el porqué, de la nada, brincó la protesta en todo el país.



¿En realidad no será una manipulación que viene desde adentro de Morena para lograr que AMLO figure en la boleta para las elecciones el año que entra?



PD. Estamos en el semáforo en rojo ¿? A quién le importa ¿?