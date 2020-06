Nahle, la más corrupta

“No coman ansias, en el 22 si

me lo piden... me voy”

López Obrador

Para quienes creímos en un nuevo proyecto de nación encabezado por un líder como Andrés Manuel López Obrador, que se pasó 18 años de su vida en campaña, condenando a los corruptos, ofreciendo combatirlos, “serenar” al país (como sinónimo de pacificar), generar empleos pagados con decoro, es difícil entender dónde estuvo el problema que impidió a ese líder cumplir con sus promesas de campaña y conducir por un camino distinto a nuestro México que hoy, por sus pésimas decisiones y caprichos de tirano, lo tiene sumido en la miseria, con episodios de violencia (matanzas) como nunca antes habíamos padecido, el tejido social roto, un país polarizado y, a él, rodeado de corruptos a los que tiene que justificar sin conseguirlo porque son parte de su equipo, él los escogió.López Obrador comenzó su administración como ningún presidente lo había hecho en la historia, con un apoyo ciudadano del 80 por ciento; hoy está en 58 y la caída en la que está parece irremediable porque además él no da signos de salud mental. Y tenemos que sumar la indiferencia que ha mostrado para aplicar la ley o castigar a los expresidentes junto con sus pandillas de ladrones que saquearon al país, así como la tolerancia que tiene hacia los jefes de las bandas de la delincuencia organizada. Estos aspectos lo dañan más que el pésimo manejo que hace de la pandemia del Covid-19. Se trata de la sospechosa impunidad que les brinda a quienes combatió en el discurso, lo que le permitió ganar simpatías y votos para llegar a la presidencia.Y justificar las rapacerías en que incurre, por ejemplo, su secretaria de Energía Rocío Nahle y el director de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, ambos personajes competentes para el tráfico de influencias y para disponer de lo que no es de ellos, así como las empresas que les salieron a sus hijos (los de AMLO) cuando no tenían nada ni han hecho nada en la vida, de trabajo, vamos, está difícil porque cuando menos la mitad de quienes votaron por él, a un año y medio de distancia de su gobierno, están no solo decepcionados, encabronados y dispuestos a participar en campañas en las que se exija su salida antes de que termine por completo con el país.A los veracruzanos nos interesa en particular el comportamiento y destino de la señora Rocío Nahle, toda vez que aspira a suceder en el cargo a Cuitláhuac Jiménez García como gobernadora, y tiene un grupo muy sólido de funcionarios dentro del gobierno estatal que trabajan en esta tarea, encabezados por el secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos.A Rocío Nahle, secretaria de Energía, le gusta que la presenten como experta en temas energéticos, aunque el último curso que tomó fue en los 80, cuando se inscribió a un diplomado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Ingeniería Química en Procesos. A finales del 2012, en el sexenio de Felipe Calderón, el esposo de Nahle, José Luis Peña, ganó notoriedad en el círculo de los ingenieros jubilados de Pemex, pues durante año y medio estuvo "viviendo" en el Hotel Prado, con desayunos, comida, cenas y viáticos que en ese entonces superaban los 150 mil pesos mensuales.El inmueble, que se encontraba en avenida Marina Nacional 399, a dos cuadras de la Torre Pemex, hospedaba a trabajadores de la compañía mexicana que tenían que viajar unos días a la Ciudad de México. Pero el ingeniero Peña prácticamente vivía ahí. Cuenta el abogado Rogelio Martínez, fundador de Morena en Veracruz y amigo cercano a la familia Peña Nahle, que José Luis Peña fue jubilado después de laborar más de 33 años en el complejo Petroquímico de Pajaritos, con un nivel de 33, es decir, no tenía bonos, ni prestaciones. Sin embargo, gracias a la intervención de Nahle, su esposo fue reinstalado en la empresa, y lo comisionaron durante 18 meses en las oficinas centrales, la cual incluía viáticos, comida y transporte para viajar a la CDMX. Por segunda vez fue jubilado, pero esta ocasión con ingresos que superaban los 120 mil pesos con bonos y prestaciones.Según Eje Central, del periodista Raymundo Riva Palacio, el esposo de Nahle era muy dado a pedir dinero de forma clandestina, por lo que la contraloría le hizo cinco investigaciones. En la última sería llevado a investigación a la capital de México, lo que causó la ansiedad del hombre quien tomó algunas pastillas y se encerró en su auto. "Esa noche Rocío me habló por teléfono y me suplicó que fuera a ayudarlos, porque decía que yo era el único que podía evitar que se hiciera daño", dijo Rogelio para Eje Central. El marido de Nahle estuvo internado una semana con tratamiento médico y psiquiátrico... Pues con estos corruptos desgobierna el país el señor López Obrador.La senadora veracruzana Indira Rosales San Román emitió un comunicado a través de sus redes sociales donde solicita la renuncia del Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, derivado de los hechos violentos sucedidos la noche del viernes en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.“La violencia, en cualquiera de sus formas, solo lastima a nuestro estado, y pone en riesgo a nuestras familias. Este Gobierno ha demostrado su incapacidad y absoluta indiferencia ante la problemática de inseguridad y violencia que afecta a Veracruz”. Indira Rosales recordó en su comunicado que en repetidas ocasiones ha solicitado al Gobierno del Estado que se haga pública su estrategia para combatir a la delincuencia, pero no ha habido respuesta ni resultados visibles. “En repetidas ocasiones le hemos solicitado al Gobernador del Estado y al Secretario de Seguridad que nos expliquen su estrategia para combatir a la delincuencia, pero seguimos sin obtener respuestas, y sin ver ningún resultado”.Por este motivo, exhortó al Secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez Maldonado a presentar su renuncia, para hacerle justicia a los veracruzanos que han vivido la violencia. “Secretario, tenga dignidad y presente de inmediato su renuncia. Minatitlán, Coatzacoalcos, Coatepec y Tierra Blanca son testigos de lo que un gobierno ineficiente e incapaz puede provocar. ¿Cuántas masacres deben ocurrir para que empiece a haber seguridad en Veracruz?”... remata la también empleada de Miguel Ángel Yunes Linares.¿Qué resultados dejaría la marcha de “Frena” del pasado domingo? La sociedad que se manifestó por lo que vimos pertenece a la clase media y educada, como se reconoce. No hubo un solo comercio vandalizado. No hubo choques con la policía ni enfrentamientos. No existieron agresiones, ni siquiera verbales, a transeúntes, ni a ninguna persona con ideologías diferentes. Las marchas fueron ordenadas. Los participantes, en absoluta mayoría, si no es que en el 100 por ciento, llevaban cubre bocas. No se ingirieron bebidas alcohólicas, no se lanzaron objetos, no se destruyeron monumentos históricos, hubo respeto absoluto a la propiedad del semejante.Los carteles no tenían faltas de ortografía. No se hizo alusión ni se discriminó a nadie con calificativos como chairos, mascotas o amlopets. El costo para el erario es de cero pesos porque quienes marcharon son gente productiva que sufragó su actividad. No se entregó ni una sola torta, Frutsi o dádiva por presentarse. Solo fue necesario convocar una vez, con lugar y hora, y este segmento de la sociedad realizó y organizó todo de manera ejemplar.Estuvieron personas mayores, niños, familias completas. Al final de la marcha no tocaron Los Ángeles Azules ni la Banda El Recodo... ¿Qué parte de la sociedad es la que está inconforme con este Gobierno?, ¿la más peligrosa y estigmatizada de Fifi por una idea de que, "tener es malo"? Quién lee, se instruye y construye cada día con su esfuerzo un país diferente al de, "un solo par de zapatos y una muda de ropa". ¡Fue hermoso, México! Y sí... la parte más peligrosa para Morena, es la que hoy dijo... ¡Basta, no más!!!, Buenos días!! Querido México...Este texto circula en redes sociales, no tiene autoría pero nos pareció congruente con lo que vimos en la marcha a la que hace alusión.El que anda muy emocionado con el foco rojo en todo el estado es el doctor Roberto Ramos Alor, de la cuadra de la señora Rocío Nahle (los corruptos). Cada quien en su asunto y con su hormona.