... Justo ayer que nos enteramos del fallecimiento del comediante Héctor Suárez, estábamos comentando vía WhatsApp con unos amigos del ¿qué nos pasa? en la zona metropolitana Veracruz- Boca del Río- Medellín- Alvarado, pues desde el lunes uno de junio se vuelve a ver a gente en las calles, negocios, centros comerciales y sobre todo en restaurantes, como si ya se hubieran suspendido las restricciones impuestas para evitar el masivo contagio del Coronavirus.En respuesta a ese ¿qué nos pasa?, alguno de nuestros contertulios mencionó algo que nos llamó la atención en el sentido de que la información relacionada con el COVID-19 es tanta, variada y sin sustento, que opaca totalmente a la que emite el gobierno del estado a través de su vocero el titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor.Tal aseveración nos hizo preguntar por aquí y por allá a varios de nuestros amables lectores y oh sorpresa, el sondeo -que no encuesta- nos indicó que gran parte de la información que recibe la ciudadanía sobre el COVID-19 es a través de las “benditas redes sociales”, como les llama el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el abogado Andrés Manuel López Obrador y que escasamente han leído o conocido algo de lo que cada noche da a conocer el gobierno estatal a través de la Secretaría de Salud como parte de la llamada Estrategia Estatal contra el coronavirus.Los consultados dijeron haberse enterado por los maestros de sus hijos, quienes lo informaron en los grupos de WhatsApp que crearon para comunicarse ante el encierro obligado por la pandemia, que el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez había dado a conocer allá en la ciudad de Xalapa que los niños de educación básica regresarán a clases hasta el 10 de agosto próximo y que los de educación media y superior hasta el 21 de septiembre.Que conste, quienes lo difundieron fueron los propios maestros a través de los grupos de WhatsApp, lo cual da pie para responder en parte el ¿qué nos pasa? en la zona metropolitana Veracruz- Boca del Río- Medellín- Alvarado, donde pareciera que ya todo volvió a la normalidad y que eso de que somos foco rojo es un simple rumor.Claro y antes de que pujen “los de Xalapa”, esta situación también es corresponsabilidad de los presidentes municipales, que, para desgracia de sus gobernados, son militantes de partidos políticos de oposición, contrarios al del gobierno estatal en turno y como no se llevan entre sí, ni existe la voluntad política para procurar el bien común, la ciudadanía hace lo que quiere y lo que puede ante la falta de directriz.Desafortunadamente amable lector, allá por agosto estaremos sufriendo las consecuencias de ese relajamiento ante la pandemia del Coronavirus y será entonces cuando lamentaremos haber permitido que la politiquería partidista se impusiera al bien común de quienes radican en la zona metropolitana Veracruz- Boca del Río- Medellín- Alvarado.¿Qué nos pasa? diría el extinto Héctor Suárez.... En una verdadera bomba de tiempo se está convirtiendo el fraccionamiento “Dream Lagoons” de la empresa Casas ARA, que se ubica por la zona del aeropuerto de la ciudad de Veracruz, pues los malos manejos administrativos y presuntos abusos de sus administradores, ya rebasaron la denuncia pública para llegar a las jurídicas, lo que podría afectar a centenas de residentes de esa unidad habitacional que nació con asegunes.Recordarán amables lectores que “Dream Lagoons”, se construyó en las inmediaciones del Área Natural Protegida estatal de “Tembladeras”, contando con todos los permisos necesarios gracias al inusual apoyo del entonces gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa, ya que se suponía que ese fraccionamiento sería la villa olímpica para los Juegos Panamericanos y del Caribe 2014 que se realizaron en la entidad veracruzana.Ya algunos residentes han salido a la calle a manifestarse en contra de los malos manejos de sus cuotas mensuales por mantenimiento, sin que alguna autoridad del sector de la vivienda intervenga, lo cual seguramente será hasta que el asunto colme la paciencia de alguno y el caso de “Dream Lagoons” se maneje en la nota roja. Aguas.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar