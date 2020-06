El INE y las reglas para reelección de diputados

1.- Hacen bien en el Instituto Nacional Electoral en tomar medidas precautorias para la elección del año 2021. Y concretamente, en lo que se refiere a la reelección de quienes ahora son diputados federales.



Por esa y otras razones [que se sirvan en la mesa lo que gusten los actuales diputados] el INE se ha manifestado como la instancia para establecer las normas con se tipo de reelección, ya que hasta hoy no hay una ley que reglamente esa materia.



En una reunión con diputadas federales, Lorenzo Córdova se dijo dispuesto a que se el Instituto Nacional Electoral sea el garante, por una parte, a la paridad horizontal, es decir, como un derecho establecido, y por la que haya una armonización que deba hacer el poder legislativo sobre la materia.



Por lo pronto, las reglas estarán por venir a medida que el tiempo avanza para el inicio formal del proceso electoral.



2.- Dicen y seguramente tendrán algo de razón los del PT: Que serán ellos y no los del PES quienes busquen la directiva de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, para el mes de septiembre de este mismo año.



Pero aplica lo mismo: No dejará de ser una trastada de los que no son iguales a los de ayer. Para el ciudadano común, es lo mismo PES que PT. Ambos son patiños de saben quién...



Y repetimos: A lo mejor resultan peores...



3.- Como si el Covid-19 no fuera suficiente, ahora se lee un boletín perdido en el anonimato, que Alberto Silva Ramos [motejado el Cisne] que antes fue priista al servicio de Fidel Herrera, después del Duartismo y ahora del PEVEMismo, ha dado otro salto mortal y con la casaca verde ahora, pretende espantar con el petate moreno, para buscar de nueva cuenta la presidencia municipal de Tuxpan, o, de perdido, una diputación local.



Alberto tiene bien tatuada en su camisa una frase lapidaria que se atribuye al también tuxpeño César Garizurieta Erenzuehig: “Vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error” y por supuesto Silva Ramos no quiere vivir en el error... Esa es su lucha...



4.- Ayer, por fin, gobierno federal y gobernadores pudieron desahogar algo que los traía de cabeza: El semáforo epidemiológico que servirá a la larga, para levantar la cuarentena por el coronavirus, de manera escalonada.



Pero lo importante: cuando se hará posible la reactivación económica que tiene ahogados, prácticamente, a millones de mexicano.



En conclusión: Ni ustedes ni nosotros. Nos pondremos de acuerdo pareciera que eso fue lo acordado.



Que así sea....



P.D. En la Unión Americana siguen las protestas: policías contra ciudadanos, y todo por la brutalidad policíaca. La lucha por los derechos civiles allá si es cierta; aquí es dosificada...