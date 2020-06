Los reos del COVID

“!¿Cuándo le vas a dejar

de mentir al presidente?!”

Sheinbaum a López Gatell

A mediados del mes de abril un custodio del penal de Pacho Viejo nos compartió su preocupación sobre la enorme posibilidad que había de que un interno, un compañero de él (custodio) o un empleado de los juzgados que funcionan adheridos al penal, se contagiara de coronavirus y repartiera la enfermedad convirtiendo ese centro de readaptación en un centro de contagio masivo.Un dato aún más alarmante, es que alguno de los familiares de los reclusos, de los que van (las visitas ya están prohibidas) a las visitas de fin de semana les dejara el virus para que se lo repartieran entre los internos y los custodios.En cuanto a la ley de amnistía impulsada por el presidente López Obrador, los datos que se tienen es que el universo de personas que podrían obtener amnistía al aplicar la Ley propuesta por el presidente sería muy reducido, Con base en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 2018 del Inegi, se calcula que cuatro mil 633 reos acusados por aborto, narcotráfico, robo simple y sin violencia, así como por protestas sociales y políticas, de un total de 14 mil presos del fuero federal, son los que obtendrían este beneficio.Sobre los que obtuvieron ese beneficio en Veracruz, el dato se lo reservó para consumo interno la dirección de Prevención y Readaptación Social, y por eso nadie sabe cuántos la libraron al amparo de esta ley motivada por el COVID, en cada uno de los penales veracruzanos.El caso es que los días fueron transcurriendo y la información con respecto a este grave asunto se escondió. Los trascendidos ya sabemos como son; siempre por encima de la realidad, se llegó a decir que en Pacho había treinta infectados de COVID, y que otros tantos habían sido trasladados al Centro de Alta Especialidad (CAE) Dr. Rafael Lucio, donde también ingresaron otros del penal de alta seguridad de Villa Aldama, sin que se tenga una confirmación al respecto.En cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ya abrió una queja de oficio (VAP/178/2020) ante los señalamientos de un posible brote de COVID-19 en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pacho Viejo. La presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, informó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene 24 horas para informar sobre el número de casos sospechosos, confirmados o bien qué tipo de enfermedades presentan los internos.Pronto sabremos qué está pasando en los reclusorios de Veracruz en cuanto a posibles contagios de COVID, lo cual sería desastroso si el número de infectados resulta considerable. Si, se trata de delincuentes entre los que se encuentran muchos de alta peligrosidad, pero al final son seres humanos, con derechos, no es posible que por estar privados de su libertad cumpliendo una condena por haber delinquido se les abandone a su suerte.Vimos a Héctor Suárez con Carmen Aristegui pidiendo protección, haciendo pública una denuncia, mostrando una gran preocupación. Héctor Suárez, el mejor comediante que hemos visto, crítico de gran valor, agudo, valiente, dejó de existir y junto con él se queda una larga historia de personajes, creados por él, únicos. Aquella vez con Aristegui fue en los primeros meses del último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien Héctor Suárez venía criticando en sus sketches por lo sátrapa que había resultado Peña como autoridad, por lo inútil y dañino para el país a su paso por el cargo más importante al que puede aspirar un político mexicano.Comentaba don Héctor Suárez que, días antes, en un restaurante de la ciudad de México donde había ido a cenar le dieron ganas de orinar, se paró de la mesa donde compartía con familiares y se dirigió al mingitorio, donde lo alcanzaron tres tipos quienes desenfundaron sus armas y lo encañonaron. Le dijeron que era un mensaje de parte del jefe Peña, que si seguía molestando quienes pagarían las consecuencias serían sus dos pequeños hijos y su esposa. Héctor Suárez casi soltaba la lágrima con angustia, y Carmen Aristegui solo le dijo “pues ya está echa la denuncia, ya pasó al aire” y desconsolado el actor se fue.Hace unos días nos compartieron el video de una entrevista que le hace en su programa de televisión por Internet, el periodista Julio Hernández López, autor de la leída columna “Astillero” que se publica en LA JORNADA, hoy dedicado (Julio) a defender contra todo y contra todos sus críticos al presidente Andrés Manuel López Obrador, al puro estilo de mister “Molécula”.Aquí el preocupado fue el amanuense de AMLO quien no pudo contener el coraje de Héctor Suárez, quien se dijo decepcionado de López Obrador, por mentiroso y tibio. Don Héctor se quejaba de que el presidente permitió impunidad a Enrique Peña Nieto, quien nos hace “uñitas” a todos los mexicanos desde los destinos turísticos más exóticos del mundo donde se pasea al lado de modelos y machines, feliz, millonario, tras una desastrosa actuación como presidente de México. Cuantas veces lo trató de contener Julio Astillero, Héctor Suárez sacó la casta y el coraje que le caracterizaba. Dijo su verdad, y tuvo la nobleza de ofrecerse para cooperar con el gobierno de AMLO si este comenzaba a cumplir con sus promesas. “Aquí estoy señor con mis testículos y mi buena voluntad, dijo”... Descanse en paz quien con su extraordinario trabajo nos dio momentos de alegría, nos hizo pensar con sentido crítico, nos hizo la vida menos difícil y nos deleitó con su arte., es como le dicen o apodan, nos referimos a Alberto Silva Ramos, el último director de Comunicación Social de Javier Duarte, con un sentido claro de lo que representa, en términos de responsabilidad, ese encargo: tener en las manos la imagen de un gobierno. Ahora que se conoce lo de su nombramiento como delegado en el norte del estado del PVEM, se revive la intención del político norteño de volver a ser alcalde del municipio de Tuxpan, donde dejó muchas amistades y simpatizantes dispuestos a apoyarlo. Beto Silva es uno de esos políticos en extinción que sabe entender muy bien en qué consiste el juego de la grilla. No hay que olvidar que el PVEM se ha aliado con Morena y en ese sentido el petista José Manuel Pozos Castro, diputado local con aspiraciones de ser alcalde de Tuxpan, tiene hoy un contrincante de mucho peso y de mucha experiencia política. *****, es otro de los que andan muy encandilados con volver a ser alcalde, éste por Xalapa donde ya fue con catastróficos resultados en tiempos de Fidel Herrera Beltrán. Hoy sabemos que “Tontin” como le puso Fidel, coquetea con Morena, se reúne con priistas, tiende puentes con el PAN y hace lo que puede con tal de aparecer como solución para Xalapa. Su problema es que en el caso de Morena tiene adversarios fuertes como la directora del IPE Daniela Griego, la diputada Ana Miriam Ferráez, y cuando menos media docena de aspirantes que van sobre un partido de los cuatro nuevos que habrá en Veracruz o la alianza que se formará en este contienda con el PAN, PRI, PRD y los que se acumulen.*****ha dado una muestra más de congruencia, al poner el dedo sobre la llaga de las exorbitantes tarifas de energía eléctrica que nos aplica la CFE a todos los mexicanos. Se trata de estar del lado de los que más necesitan, en este caso de quienes, por uno o dos foquitos, pagan un dineral mientras que hay políticos y mafiosos que tienen residencias, con calentadores eléctricos, estufas igual, y propiedades rodeadas de luz, que no la pagan porque no les da la gana, porque son poderosos, porque los funcionarios de la CFE les tienen respeto y no los obligan a pagar el consumo eléctrico... O chinitas, nada les parece, como dice el de salud "ningún chile les embona". La activista Jazz Bustamante informó que interpondrán recursos legales ante el Congreso del Estado por haber desechado legislar el matrimonio igualitario en la recientemente aprobada reforma al Código Civil.