A las afores llaman...

1.- Nueva propuesta atribuible a Morena: El retiro de fondos de manera urgente de las Afores, por la cantidad de $13,000.00 por cada trabajador, que es casi el 20% (555,000 trabajadores aproximadamente) de lo que les corresponde a cada uno, con la muleta de resolver sus problemas económicas.



Esta propuesta al parecer, la capitanea Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena.



¿Será cierta? Porque de ser así, no paran en tratándose de dinero.



2.- Alberto Silva Ramos, decíamos ayer, que con la camisa del PVEM pretendería ir por la alcaldía [más dinero] o por la diputación para el año que viene, por la región de Tuxpan. Aquí se recuerda que Alberto, siendo presidente municipal, anunció la construcción de dos boulevares: Uno que absorbería el libramiento [que va del puente hasta la salida a Tampico por la Colonia Anáhuac y anexos], y el otro que llevaría desde las instalaciones de la UV hasta el boulevar Reyes Heroles por la orilla del río Tuxpan.



Y obviamente, ya sentado en la silla de la presidencia lo que menos le importó fue la construcción de esas importantes vías de acceso hacia la ciudad, porque le interesaba más quedar bien con el gobernador Duarte que la población tuxpeña.



Por cierto que el libramiento lo construyó totalmente el gobierno del estado con Miguel Angel Yunes en la gubernatura. El otro sigue pendiente, esperando que el señor Cisne sea gobernador para que lo construya... si lo dejan los tuxpeños.



Al fin y al cabo, prometer no cuesta nada....



3.- ¿Será cierto?: “...López-Gatell ya está rindiendo cuentas políticas y públicas por lo que ha hecho, por más maromas que de para convencer que él está bien y el mundo mal.



Si se logra minimizar el número de muertos por Covid-19, no será por él, sino por las acciones de los gobiernos locales que enfrentaron al Presidente y decidieron tener precauciones adicionales ante la pérdida de credibilidad del subsecretario. Ya es tarde para que López Obrador lo cese por su ineficiencia para el control de la pandemia o, como hizo el expresidente Felipe Calderón en 2009, lo relegue a donde no pueda hacer daño. El estropicio ya está hecho..”-R. Rivapalacio.



Lo que le conviene ahora al doctor es desaparecer sin hacer ruido de la escena pública.



Su papel ya se agotó como cualquier fusible que se quema ante una inusitada descarga eléctrica, que tiene a todo el país a las vivas... y no hay para cuando.



4.-Morena no hace la lucha por construir puentes con grupos legislativos que no sean sus alfiles... Impone, no negocia; agrede, no concilia, acusa y no dialoga, y esto no es ajeno a los electores y ciudadanía que hoy está sufriendo económicamente y en su salud por el pésimo manejo de la economía y la pandemia.



Por hoy esto no les importa, pero ya se ocuparán de ello cuando el agua les llegue al cuello. El tiempo cobra y con intereses....



P.D. Los norteamericanos no quieren a su ejército en las calles...