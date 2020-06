Para tener la consciencia tranquila...

“La pandemia no se ha domado

estamos lejos del final; HLG”

Más mentiroso que AMLO

“¡La 4T no es pareja! O ¡Todos coludos o todos rabones!”“Estimado periodista Don Manuel Rosete Chávez, siento que es mi deber como ciudadano manifestar la falta de congruencia y seriedad con que se maneja el gobierno de la 4T -que más bien parece que es un gobierno de cuarta- en el Estado de Veracruz y que encabeza el Sr. Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.”“El Sr. Gobernador no está siendo parejo en el trato que se le debe dar a los criminales porque en el artículo periodístico de hoy (2/06/2020) que se publicó con el título de “sujetos fueron liberados por Jueza y después habrían cometido homicidio: Gobernador” (de la periodista Claudia Montero en el periódico digital alcalorpolítico.com) se narra que el Gobierno del Estado analizará la actuación de una juez en la región sur de Veracruz, que liberó a presuntos asesinos... Pero esta misma historia ya se ha visto y escuchado antes en la persona de Sandra Verónica Bonilla García quien fuera Juez de Palma Sola, Veracruz.”“¿Por qué sí van a investigar a la Juez de la región sur del Estado de Veracruz y a la ex – Juez Sandra Verónica Bonilla García no la han tocado ni con el pétalo de una rosa? No, esta forma de actuar por parte del Gobierno actual no es congruente ni seria. Deberían también investigar y fincar responsabilidades a los funcionarios del Poder Judicial del Estado de Veracruz que se prestaron al juego de no hacer nada en contra de dicha ex – Juez.”“Les digo al Gobierno de la 4T en Veracruz y que encabeza el Ing. Cuitláhuac García Jiménez, naveguen en el Internet y podrán ver que otra periodista – Fernanda Castillo – en el mes de diciembre del año 2018; enlistó a 10 personajes que habían sido acusados por cometer actos de corrupción y... ¿Adivinen quién fue la primera persona a la que enlistó? Fue nada más ni nada menos que a Sandra Verónica Bonilla García, diciendo lo siguiente: “En el año 2013 en el Facebook en la página México Unido contra el Secuestro, lanzó una alerta contra la exjuez, a quien acusaron de asesina y traidora. La funcionaria liberó a Arturo Lara, presunto asesino de Karina Liseth Herrera, quien fue plagiada y asesinada en abril del 2012. La joven maestra apareció en una fosa común.”“Si van a investigar a la Juez de la región sur de Veracruz también podrían investigar las fechorías de Sandra Verónica Bonilla García. ¿Por qué no la investigan? ¿De qué privilegios goza esta mujer? ¿Acaso hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? Si el gobierno de la 4T quiere tener credibilidad deberían investigar a aquéllas personas que han cometido delitos y que andan libres como si nada.”Servido maestro, aquí estamos abiertos a todas las opiniones.Mientras el secretario de Salud en el Estado, Roberto Ramos Alor, anda muy entusiasmado con los 47 médicos cubanos que llegaron para ayudar al “Rober” a controlar la pandemia del Covid; como si aquí no tuviéramos suficientes doctores y doctoras y trabajadores del sector salud capaces, con suficiente vocación de servicio y conocimientos para sacar adelante este asunto, la inconformidad de esos trabajadores, paisanos nuestros veracruzanos, mexicanos vaya, crece y no dejan de exigir que les cumplan con lo que les han ofrecido como es el pago de un llamado “bono Covid” para el personal médico y de enfermería del Hospital Regional de Veracruz, quienes durante otra manifestación volvieron a exigieron mejores condiciones para atender a pacientes contagiados de coronavirus y que las incapacidades del personal que se ha contagiado del virus se dé por riesgo de trabajo y no por enfermedades generales.Como es sabido el nosocomio fue asignado para atender casos de coronavirusy hasta el momento, según el personal médico inconforme, se encuentran internados casi 250 pacientes contagiados con el virusLos trabajadores de este nosocomio aseguran que el doctor “besitos” Roberto Ramos Alor, está mintiendo en las cifras y las estadísticas de afectados y capacidad hospitalaria.Y explican molestos: “Nos han entregado material de pésima calidad, nos dan una bata que no alcanza a cubrir como debe de ser, nos han entregado gorros con los que trabajan los cirujanos y nos han entregado cubrebocas que no son de buena calidad y se rompen de inmediato (...) nosotros tenemos que comprar nuestro material para poder trabajar”.Además, los médicos generales y especialistas se quejan de que están siendo obligados a cubrir horas extras, fuera de su horario normal, en áreas de COVID-19 así como de recibir amenazas por parte de la subdirectora Médica, la pediatra María Cristina Ceballos Vela. Nos piden hacer un llamado al diálogo al doctor Avelino Guardado Sánchez, recientemente designado como director de dicho hospital, para realizar el cambio en la Subdirección médica, el área que más conflictos ha tenido con el personal médico y paramédico durante la pandemia, antes que se presente una huelga en pleno pico epidémico.Esperemos que se desocupe pronto Ramos Alor, que lo dejen los cubanos tantito para que se dedique a cumplir con sus obligaciones, no lo hace porque es otro de los protegidos de la señora Rocío Nahle, la peor pesadilla de la 4T en Veracruz.Considerado como un capricho y uno de los principales proyectos del actual sexenio, la construcción del llamado Tren Maya cuyo banderazo de arranque dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, vuelve a ser señalado por los daños ambientales que puede ocasionar. En esta ocasión, según documenta la agencia informativa “Eje central” fueron 159 organizaciones y 85 activistas los que enviaron una carta «al pueblo de México, a los medios de comunicación» y al presidente Andrés Manuel López Obrador.Entre las organizaciones firmantes figuran colectivos indígenas y populares, comunidades de base, académicos y ciudadanos, quienes advirtieron las consecuencias que las obras del Tren Maya ocasiona al medio ambiente. Esta aseveración se hace, externaron, con base en «un estudio realizado por 30 científicos convocados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)». Este estudio del Conacyt establece que 23 Áreas naturales protegidas resentirán efectos como «la degradación, deforestación y fragmentación». Además, se indicó que las comunidades, principalmente las indígenas, por las que pasa la ruta no fueron consultadas, lo que representa una violación a sus derechos.Los pueblos originarios no fueron incluidos, puesto que no se dio la oportunidad de un diálogo previo al lanzamiento del proyecto, lo que violenta su derecho a la libre determinación, aseguraron. Indicaron que los integrantes de estas comunidades serán empleados como «mano de obra barata», lo que representa «reproducir la discriminación sistémica». En este sentido, apuntan que «las reuniones realizadas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, no pueden ser consideradas como un proceso de consulta indígena, porque se efectuaron a través de instancias no representativas y no cumplió con los estándares del derecho a la consulta».Los firmantes indicaron que, además, el presidente López Obrador va en contra del «orden constitucional» al inaugurar el tercer tramo de este proyecto, pues existen varios amparos para la suspensión provisional de esta construcción. También señalaron que la CNDH suspendió las actividades «no esenciales» del Tren Maya, por lo que el tabasqueño contraria también esta orden.Una trivia de media semana: ¿Quién creen que sea el propietario de la empresa constructora LUPESA SA de CV, la cual tiene su domicilio matriz en la calle Abasolo No. 2620, esquina Encinas, en La Paz, Baja California, a la cual en Veracruz le están dando contratos millonarios por asignación?...Escríbenos a [email protected]