Xalapa-Coatepec, urge evitar más accidentes

¿Alguien llevará la cuenta de cuántos accidentes han ocurrido en la carretera corta Xalapa-Coatepec desde que se reconstruyó en la pasada administración estatal? Son innumerables.



Pienso que no se reconstruyó a propósito para que los usuarios se accidentaran, con las pérdidas materiales y humanas que ha habido, pero pasado el tiempo no hay duda que se mal proyectó o que no se cuidaron detalles técnicos.



Cada vez que llueve hay derrapes y volcaduras, algunas veces con choques de vehículos. Al menos ayer hubo cinco. A lo largo de los meses el saldo es de muertos y heridos.



Si los casos fueran aislados se diría que los conductores conducían sin ninguna precaución, pero resulta que son numerosos y los conductores coinciden en que ha sido por las condiciones del pavimento.



En un país como Estados Unidos el gobierno sería obligado a pagar los daños y a indemnizar a los conductores accidentados, esto es, se haría responsable, pero vivimos en México, en Veracruz.



Más allá del señalamiento político contra la administración yunista y del reclamo por la calidad de la obra, incluso por alguna denuncia ministerial, el gobierno cuitlahuista debiera actuar cuanto antes para salvaguardar la vida de miles que están expuestos cada vez que llueve.



Creo que dos factores son el origen del problema: la prisa por hacer la obra en el menor tiempo posible y el efecto que se buscaba de lograr votos con ello para prolongar y consolidar un proyecto transexenal.



Tal vez todo mundo en el gobierno anterior se concentró en el efecto que se buscaba y descuidó hacer las pruebas necesarias antes de entregar la obra para verificar que no estuviera en riesgo la vida de quienes la transitan a diario con sus vehículos.



De entrada sí se vio muy bonita, además se presumió que era de concreto hidráulico y que se había construido en tiempo récord. Había prisa electoral. Las consecuencias se sufren ahora.



Debiera servir de lección: nunca más condicionar la terminación de una obra a un propósito claramente de resultado electoral, no privilegiar prisa por calidad y seguridad, y en todo caso actuar contra el responsable.



¿Quién responde hoy por los daños a la carretera, a los vehículos, por los heridos y los fallecidos?



Hoy un pueblo que debiera estar agradecido por una obra de gobierno, en especial las víctimas, sus familiares amigos y conocidos, aunque en general porque todos están expuestos, reprueba lo que se hizo. Al final, el efecto ha resultado contraproducente.



El gobierno actual debiera hacer a un lado cualquier consideración partidista e intervenir de inmediato para remediar la situación: se trata de salvaguardar la vida de miles que no tienen la culpa de la irresponsabilidad de los gobernantes que no planean ni hacen bien las cosas.



En nombre de los habitantes de Coatepec, gente noble, trabajadora, responsable, me hago eco en este espacio de su clamor para que se vuelva a reconstruir la carretera. Ningún monto valdrá tanto como la vida de las potenciales víctimas.



Y aunque ese no fuera el propósito, seguramente muchos coatepecanos quedarían agradecidos y en una de esas hasta reconsiderarían dar su voto. Tránsito, Protección Civil, la SIOP, Finanzas deben poner manos a la obra cuanto antes.



Cuando se hace valer la autonomía



¿Habrá habido respuesta, en el tiempo perentorio que fijó, 24 horas, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre la situación de la población penal que solicitó al Gobierno del Estado?



En un acto que solo se puede calificar de responsable y que habla de la importancia de que un órgano autónomo actúe como tal, la titular de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, se hizo eco de la denuncia en los medios sobre la posibilidad de que hubiera reos contagiados de coronavirus.



En consecuencia, inició una queja de oficio y el martes emplazó a la Dirección de Prevención y Readaptación Social a que en 24 horas informara cuántos internos se encuentran enfermos, cuál es su padecimiento, a qué tipo de tratamiento se les ha sometido y cuáles son las medidas preventivas que se han establecido para evitar contagios por el covid-19.



Previamente, ante publicaciones que informaban que había reclusos con síntomas, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, se apresuró a responder que no, pero no se supo que hubiera habido un aval de las autoridades sanitarias que lo confirmaran.



La doctora Matzumoto sin embargo pidió cuentas a la institución directamente responsable; que le respondieran por oficio, con números, con datos precisos, como debe ser.



El plazo impuesto venció ayer y hasta anoche no se sabía si se cumplió o no la petición. De entrada, bien que la institución encargada de velar por los derechos humanos de la población se preocupe por esos veracruzanos en desventaja por su condición de encierro penal.



¿AMLO, tormenta premonitoria?



Apenas en el segundo día de sus actividades por el sureste del país, al presidente le cayó encima una tormenta.



El martes –refieren las crónicas periodísticas–, en Mérida de plano tuvo que suspender su conferencia mañanera porque la lluvia provocaba fuerte ruido al chocar con las láminas de zinc donde estaban y no dejaba escuchar nada.



Luego dio el banderazo de inicio del tercer tramo del Tren Maya en medio de una torrencial lluvia que empapó a sus guardias de seguridad.



Ayer continuó sus actividades en medio del mal tiempo y se tiene previsto que en esas condiciones concluya su gira el fin de semana en el sur de nuestro Estado.



A ver si esta tormenta no es premonitoria de otra, pero política, que le podría estar esperando en 2021.



Julen pide que comparezca Nahle



El senador Julen Rementería del Puerto, en representación del Grupo Parlamentario del PAN, solicitó al Congreso de la Unión que se cite a comparecer a la Secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García, y al Director General de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, así como que se haga la petición a la Secretaría de la Función Pública para que inicie una investigación en su contra por la probable comisión de tráfico de influencias.



Ello por el contrato adjudicado por Pemex a la empresa Grupo Huerta Madre, S.A.P.I. de C.V., por 4 mil 968.8 millones de pesos, para trabajar en el acondicionamiento de la refinería Dos Bocas.



“El presidente ha pregonado que su administración es transparente y que ya se acabó la corrupción. Nosotros le decimos que no es así, porque funcionarios como Manuel Bartlett, Ana Guevara y recientemente Rocío Nahle, siembran ante la opinión pública con sus propios hechos que esta administración está corroída por la corrupción. Y lo peor es que el presidente lo sabe y no lo detiene”.



Preocupa a Dorheny personal sanitario



Con el argumento de que en ningún otro lugar puede hacerse un mejor uso de los recursos que en el Centro Covid con que se cuenta en Xalapa, la joven diputada federal de Morena, Dorheny García Cayetano, donó overoles médicos y 10 mil cubrebocas desechables al personal sanitario del Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio.



Dijo que constató que afortunadamente no hay saturación y aprovechó para invitar a la población del distrito a mantener las medidas recomendadas para evitar contagios, pues “Veracruz se encuentra en semáforo ROJO”.