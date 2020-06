... Cuando en el país ya estábamos sumando las casi 11 mil personas muertas a causa del Coronavirus y los 100 mil contagios, pues mucha gente anda en las calles por diversas razones – entre ellas la necesidad, la necedad y la incredulidad- el ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, realizó una gira por el sureste de la república mexicana contraviniendo en principio la disposición de aislamiento en casa, así como la obligación sanitaria de usar cubrebocas.Con su actitud ante la pandemia, el titular del poder ejecutivo no solo pone en duda los ordenamientos de la Secretaría de Salud, sino, además, se torna en un mal ejemplo para los millones de mexicanos a los que gobierna.Lo anterior amables lectores, nos recuerda que, en diversas disciplinas, entre ellas la política, se maneja un concepto que para el caso viene como anillo al dedo y se trata de la disonancia, un término de la música que se ha adecuado en la generalidad y se refiere a la falta de correspondencia, conformidad o igualdad entre dos o más cosas, lo cual en términos simples y llanos significa la discrepancia, la incongruencia, entre el hacer y el decir.En psicología, por mencionar uno de los ejemplos más socorridos, la disonancia cognitiva, se produce cuando un individuo desarrolla dos pensamientos o conductas que se encuentran en conflicto entre sí o con sus creencias, para lo cual los especialistas regularmente ejemplifican lo anterior mencionando el caso de alguien que grita para reclamar silencio.Lo anterior sirva pues amables lectores, para tratar de explicarles que eso es justamente lo que está sucediendo con el discurso del ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, al negarse no solo a resguardarse, aun cuando es evidente que forma parte de la población altamente vulnerable al COVID 19, sino a usar el cubrebocas como medida preventiva para evitar el contagio del Coronavirus.Cierto, ya está muy grandecito para saber qué si y qué no está bien y, sobre todo, qué es lo que más le conviene, sin embargo, su investidura presidencial le hace ser ejemplo a seguir.Él debiera ser el primero en ajustarse a las disposiciones de la Secretaría de Salud para evitar el contagio, resguardándose en su palacio, perdón, residencia oficial y usar siempre en público un cubrebocas.Caray, si el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez ya usa en público su cubrebocas, a lo cual se había negado insistentemente como hasta ahora el presidente municipal de la ciudad de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, no se entiende por qué el ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador se mantiene reacio a utilizarlo.Qué nos quiere decir el titular del poder ejecutivo al no resguardarse y no usar cubrebocas ¿Qué es fuerte, sano e inquebrantable? Quizá así lo suponga él, pero para muchos mexicanos es como algunos abuelitos que se empecinan en negarse a reconocer que no es lo mismo los tres mosqueteros, que veinte años después.... La Red por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores, se pronunció recientemente para exigir una investigación inmediata sobre el posible uso de recursos públicos por parte de Notimex para acosar a extrabajadoras/es y periodistas, a través de las redes socio digitales.Esta Red que reúne a académicas/os de múltiples universidades, periodistas, comunicadores/as, así como organismos defensores de periodistas, libertad de expresión y derecho a la información, solicita que las distintas instancias competentes del Estado (comenzando por la Junta de Gobierno de Notimex, su Órgano interno de control, la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación) hagan las investigaciones necesarias para esclarecer si se hizo uso de recursos públicos y si funcionarios de la agencia pública de noticias estuvieron involucrados en campañas de odio coordinadas para denostar, difamar, acosar, intimidar, perseguir, amedrentar, agredir y silenciar a periodistas.... Comentarios o sugerencias a través del correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar