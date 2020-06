¿Y cómo van las cuentas de actas en el Congreso?

1.- Alguien en el Congreso del Estado debe informar con seriedad, sin tufos partidistas, el cómo y cuándo del trámite en los Ayuntamientos del Estado, respecto a la aprobación o rechazo de las reformas a la Constitución Política del estado.



Y alguien que vaya más allá de ser empleado, aunque tenga rango de secretario general o asesor de asuntos jurídicos.



No es saludable que se oculten datos, aunque “ellos [los morenos] tengan otros”. Deben tener claro que la instancia de ley no acaba con la simple aprobación de 107 cabildos a favor, cuyas actas deben ser meridianamente certificadas para evitar “los cochupos” que suelen darse en estos asuntos.



De resultar con aprobación mayoritaria de cabildos [sin la sospechosa “afirmativa ficta que es aplicable en asuntos meramente administrativos de petición y omisión de respuesta], queda al Congreso el envío al Poder Ejecutivo para que se repartan los dos poderes, las responsabilidades de las reformas.



No hay para dónde hacerse. O son o no son, porque no basta que hoy oculten datos, sugerencias o presiones que hoy niegan [ORFIS incluído] y que mañana puedan salir a la luz de un análisis serio.



Ni dudar de que las dirigencias del PAN, PRD y del PRI, irán a una revisión minuciosa de las actas de los cabildos del estado, para que las cosas queden claras. Y más les vale.



2.- La “extradición” de doña Karime Macías [merezco abundancia] se documenta con papeles del poder judicial y no con dichos y gacetillazos periodísticos:



“…El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, respondió a un recurso de queja promovido por la Fiscalía General de la República (FGR), y aclaró que la suspensión otorgada en días pasados a Karime Macías Tubilla, no tiene el alcance de evitar su extradición desde el Reino Unido, donde se encuentra actualmente la ex esposa de Javier Duarte, quien fuera gobernador de Veracruz.



En su resolución, el cuerpo colegiado explica que, como Macías Tubilla no impugnó en primera instancia su posible extradición, este tema no fue motivo de ningún pronunciamiento, ni en el juzgado de distrito donde se recibió la demanda, ni en el tribunal que la revisó: “bajo ninguna circunstancia el juez de distrito se pronunció al respecto, ni mucho menos puso límite alguno a un procedimiento de extradición extranjero, y menos aún, al procedimiento que la quejosa enfrente en Inglaterra, pues como ella misma lo afirma en la demanda de amparo, ese “procedimiento no es el acto reclamado.”



Así, los efectos de la suspensión ganada hace unos días por la señora Karime Macías son sólo para que, ante la presunta eventualidad de que sea llevada ante la justicia mexicana, no pueda ser entregada a las autoridades de un tercer país.



De allí que “la litis suspensional fijada por el juez de Distrito, queda firme.”



Ni más, ni tampoco menos. Hasta hoy, allí queda.



P.D.- La licenciada Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, ante la circunstancia del no uso de cubrebocas: "Yo no, no, no. Yo estoy blindada [ante el Conavid-19] con mis gotas. Son nanomoléculas de cítricos".