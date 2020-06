Con todo el peso de la ley

“No mentir, no robar, no traicionar,

eso ayuda para que no dé el Covid”

AMLO

Hay frases, verdaderos clichés, a las que los políticos han quitado toda la fuerza y, por ello, ya no representan nada, son más bien una burla a la inteligencia ciudadana. ¿Cuántas veces hemos escuchado de una autoridad ante un hecho violento la frase: este crimen no quedará impune o se investigará a fondo y se castigará a los responsables, caiga quien caiga; o quien intente transgredir la ley será castigado, o aplicaremos todo el peso de la ley contra los responsables?Son promesas que se hacen al calor de la presión social como para amainar el descontento pero que jamás se cumplen, y si algún delincuente cae en manos de la justicia es porque lo agarraron in fraganti o en otro delito y confesó haber participado con anterioridad en una masacre, un robo o un crimen, pero que se cumpla con esos ofrecimientos como era antes que ante un compromiso los delincuentes sabían que serían detenidos, ya no, eso es historia, aunque obligación... incumplida.El crimen del líder campesino y diputado local Juan Carlos Molina Palacios, el de la compañera periodista María Elena Ferral, el del también periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez y tantos otros más que se han cometido en distintos puntos del territorio veracruzano, se van quedando poco a poco en el rezago judicial, y luego en el olvido social.Hace unos días hubo una masacre en Tierra Blanca, de la que resultaron siete muertos (ejecutados) y otros tantos heridos, y a casi una semana de distancia lo único que se tiene es el ofrecimiento de que la autoridad investigará los hechos y que no se permitirá que en Veracruz haya ajustes de cuentas entre grupos delictivos.En el marco de la pasada reunión de seguridad de la Mesa para la Construcción de la Paz, el Jefe del Ejecutivo estatal, Cuitláhuac Jiménez, reiteró que en territorio estatal no habrá espacio para la impunidad ni para quien transgreda la ley.El mandatario estatal explicó que en la Mesa de Seguridad (anterior) “se revisaron las acciones operativas de fin de semana. Se dará puntual seguimiento a las investigaciones de los hechos delictivos con un claro mensaje: en Veracruz ya no hay impunidad para delincuentes que pretenden ajustes de cuentas entre bandas”.“La masacre a la que nos referimos es la que tuvo lugar la noche del pasado viernes 29 de mayo, el ataque armado en un evento social en Tierra Blanca, que dejó un saldo de siete muertos entre ellos Francisco Navarrete Serna, propietario del periódico El Sol de Tierra Blanca, así como dos heridos, masacre que tiene como principal línea de investigación a la delincuencia organizada de la región”, ha dicho el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.El titular del Ejecutivo comentó que Navarrete Serna, alias “El Primo”, y a quien se le señala como presunto jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), podría haber estado involucrado con estos grupos y que su asesinato podría ser un ajuste de cuentas entre grupos criminales. ”Precisamente esa es la principal línea de investigación, su actuar bajo esas premisas, que pudiera haber estado involucrado en grupos delictivos de esa región”.Incluso recordó que fue detenido en 2016 por presuntamente encabezar un grupo criminal que, en complicidad con la policía estatal, desapareció a cinco jóvenes originarios de Playa Vicente en el municipio de Tierra Blanca, y que por errores en la investigación salió libre. “Era una persona que tenía un señalamiento de desaparición de los cinco jóvenes desaparecidos y salió libre por errores en el procedimiento, pero el señalamiento seguía vigente y conforme dicen las otras víctimas tenían muy claro quién había ordenado la desaparición de los jóvenes”.En este caso se descarta, por supuesto, la línea de investigación de la actividad que como director de un medio de comunicación realizaba Navarrete Serna, lo que el gremio periodístico no ha considerado como exigencia a la autoridad como sí se hace con el crimen de la comunicadora papanteca María Elena Ferral, pero... ¿hasta cuándo? La asignatura de aplicación de la justicia es uno de los principales pendientes de la actual administración.La diputada del PAN en Ciudad de México, América Rangel, informó que dio positivo a la prueba de coronavirus o Covid-19. Indicó que hasta el momento ha presentado síntomas leves, por lo que se mantendrá en aislamiento.A través de su cuenta de Twitter, la legisladora blanquiazul criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está de gira por el sureste de la república, dando el banderazo de inicio del Tren Maya y en cada una de sus apariciones públicas se ha mostrado sin cubrebocas."No sigan el ejemplo del irresponsable de López Obrador. Quédense en casa; si salen, usen cubrebocas, gel antibacterial y guarden sana distancia", expresó América Rangel, al tiempo que aseguró que la "enfermedad es real".En ese sentido, manifestó que, contrario a lo que el Gobierno de México y la Secretaría de Salud afirma, "no hay nueva normalidad, ni se ha domado nada. ¡Estamos en el peor momento!", expresó la diputada alarmada.Luego de dar a conocer sus resultados, la bancada del PAN en el Congreso de CDMX, le deseó pronta recuperación: "Esperamos que te recuperes pronto América Rangel, te esperamos para seguir legislando en favor de CDMX".Este viernes 5 de junio, organizaciones indígenas y populares, organizaciones no gubernamentales, los colectivos, las personas del sector académico, las y los artistas y personas de la sociedad civil reciben en Coatzacoalcos al presidente Andrés Manuel López Obrador con otra carta.En el documento, del cual nos hicieron llegar una copia para publicar su contenido, señalan:“Primero.- Denunciamos la visita totalmente inoportuna del señor Presidente de la República al Sur de Veracruz para "dar banderazo" al Tren Transístmico del 5 al 7 de Junio en el contexto de pandemia del COVID-19 que asola particularmente al corredor urbano industrial de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.“Segundo.- Repudiamos las obras de modernización de las vías del Tren Transístmico al no existir las condiciones legales para iniciar este proyecto porque se está violando el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas afectados que no fueron debidamente informados para tomar sus propias decisiones.“Denunciamos que la consulta realizada el 31 de Marzo del 2019 en Oteapan no cumplió con los estándares del derecho a la consulta estipulados en el convenio 169 de la OIT y el artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que debe ser previa, informada, de buena fe y en el idioma de cada comunidad antes de iniciar todo el proceso de licitación. Como lo estipularon pueblos indígenas nahuas y popolucas de la región en sus actas de asamblea, rechazando el proyecto de ferrocarril del Istmo de Tehuantepec: para esta pretendida consulta, "invitaron solo a algunas autoridades de las comunidades indígenas de la región sin un previo proceso de información en sus respectivas comunidades, por lo cual las autoridades no podían hablar a nombre de sus comunidades que ni siquiera estaban informadas".“-A la mayoría de las autoridades invitadas, les avisaron que si no aprobaban el proyecto del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, no se les iban a aprobar los proyectos de obras que necesitan para sus comunidades.“-La palabra de las autoridades que participaron en las mesas de reflexión y que expresaron los aspectos negativos del proyecto del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec no fueron tomadas en cuenta en la plenaria de la supuesta asamblea consultiva.“-La aprobación del proyecto fue tomada a mano alzada al final de la asamblea cuando quedaban menos de la mitad de los participantes que salieron después de la plenaria, manifestando de esta manera su inconformidad frente a la censura de sus palabras en la plenaria.“-Hubo presencia intimidatoria del ejército dentro y fuera del recinto donde se realizó la supuesta asamblea consultiva.“Las "nuevas consultas" indígenas que se iban a realizar recientemente fueron suspendidas por motivo del confinamiento por la pandemia y existen amparos promovidos por pobladores mixes, zapotecos e ikoots del Istmo en contra del proyecto del corredor interoceánico, y por lo tanto, no existen las condiciones legales para dar dicho banderazo de obras. La supuesta Manifestación de Impacto Ambiental no fue autorizada por estar plagada de irregularidades y graves omisiones, como reiteradamente lo ha denunciado la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI):“Consideramos que este proyecto del corredor interoceánico con sus parques industriales será la destrucción de la gran diversidad de las culturas originarias y afro descendientes que conviven en la región del Istmo y que representan un verdadero tesoro para los pueblos y para toda la humanidad. Las sabidurías antiguas de conocimiento profundo de la madre naturaleza, las espiritualidades de gran respeto a las divinidades, a los seres humanos y a todos los seres vivos de la naturaleza generadoras de una armonía cósmica, las fiestas y la música, las lenguas que pueden expresar estas grandes sabidurías, las relaciones sociales comunitarias basadas en la ayuda mutua y el respeto, las formas organizativas de toma de decisiones en consenso a las asambleas comunitarias, las autoridades que prestan servicio a la comunidad, la justicia reguladora del equilibrio comunitario todavía perduran a pesar de siglos de colonialismo, de desprecio, de discriminación, de racismo, de despojo, de explotación y destrucción. No dejaremos que se pierdan por la imposición irracional de un megaproyecto de muerte.“Tercero.- Denunciamos que de manera totalmente indignante y autoritaria, inaceptable en un país democrático, el Lic. Andrés Manuel López Obrador está aprovechando el confinamiento en casa por la pandemia, que limita nuestros más elementales derechos como lo es el derecho a la reunión, a la protesta y movilización para imponer la militarización del país y su propio concepto de proyectos esenciales para la Nación, como el megaproyecto del corredor interoceánico entre otros, que sabemos son esenciales para el gran capital y particularmente para Estados Unidos.”Son seis puntos que en este espacio no caben pero que rematan con un:"Por el respeto al derecho a la libre-determinación ¡los pueblos ya decidimos!"¡NO AL CORREDOR INTEROCEANICO!“Yo no tengo, en este momento, ningún interés político”; Hugo López Gatell. El clásico político que afirma negando.Escríbenos a [email protected]