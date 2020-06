AMLO prepara a Cuitláhuac

“Hay muchas mentiras falsas”

Andrés Manuel López Obrador

Allá por los noventas, siendo gobernador de los veracruzanos, Dante Delgado Rannauro recibió un reconocimiento público a su intenso trabajo. En el marco de la inauguración de la autopista Veracruz-Córdoba (esas eran obras), el presidente Carlos Salinas de Gortari en su discurso reconoció: “De los gobernadores del país, Dante Delgado es el mejor intérprete del programa Solidaridad”.Eran tiempos en que se cuidaban las formas al máximo, todo lo que decía un mandatario era cuidadosamente analizado. Por tanto, cada discurso pasaba por el tamiz de expertos politólogos a fin de evitarle al presidente un resbalón, un concepto que se interpretara equivocadamente y diera lugar a un problema político. Obviamente, lo que a Salinas hizo hablar así de Dante fue ponerlo como ejemplo de lo que quería que se hiciera en todo el país con los recursos de su programa estrella, Solidaridad. Salinas tenía información en el sentido de que los entonces 210 municipios de Veracruz tenían en proceso obra del gobierno federal canalizada a través del estado y eso representaba un enorme capital político para la causa salinista.Mencionamos lo anterior porque no entendemos qué pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador con los constantes elogios que lanza al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, elogios que no los hace con otros gobernantes estatales de su misma corriente o partido.Calificarlo como honesto y honrado, ya lo hizo infinidad de veces, eso no había necesidad de resaltarlo porque son cualidades que están a la vista, que se conocen y que en el caso de Cuitláhuac, ex maestro universitario, para quienes somos de Xalapa le podemos ponderar y reconocer con conocimiento amplio. Pero, además, esas virtudes se notan más porque sus antecesores han sido los peores corruptos que hemos padecido en la historia moderna de Veracruz.Lo que sí es que esta vez, o en esta gira, López Obrador se excedió al afirmar que “es una bendición que Veracruz tenga un gobernador tan honesto como Cuitláhuac”. Obviamente AMLO no puede meter las manos a la lumbre por los colaboradores del gobernador, los casos de corrupción que han trascendido a la opinión pública son tantos y tan cuantiosos como cuando estaba Javier Duarte o Miguel Ángel Yunes al frente del gobierno.Y eso no lo puede ignorar el mandatario mexicano, lo sabe porque tiene quien o quienes le informan de todo lo que aquí pasa, con detalle, pero si vino en plena pandemia rompiendo un programa de sana distancia y confinamiento para tratar de detener la mortal enfermedad del Covid-19, es porque le preocupa que el capital político del sur de Veracruz, de Tabasco y Campeche, se le esté derrumbando poniendo en riesgo la supremacía de su partido en la elección del año que viene, tanto en el Congreso de la Unión como en las legislaturas estatales.De ahí que, valiéndole madre la vida de los mexicanos, rompió la regla básica del confinamiento e hizo acto de presencia creyendo que con eso es suficiente para levantar la curva electoral morenista aunque con eso haya disparado la del Covid-19 en todo el país.Pensamos que los elogios constantes, desmedidos e innecesarios de AMLO a nuestro gobernante pueden tener dos razones: la primera, para apuntalarlo, porque sabe que las cosas andan muy mal en Veracruz y, la segunda, para prepararlo y llevarlo a un cargo dentro de su gabinete federal en el mes de diciembre.El reconocimiento de Salinas a Dante tenía suficientes razones, obras y muchas obras, y fue para jalar al resto de los gobernadores a que se pusieran a trabajar... Como dice el refrán político: los aplausos para uno son cachetadas para otro. Aquí sería, los elogios para uno son llamadas de atención para todos.Aguas, el lenguaje de los políticos es muy raro, enredado y perverso.Se dio a conocer el fin de semana, pero a cual más se burla de ella. Lo menos que dicen es que un poderoso político cuenqueño la mandó a hacer, como traje a la medida porque los distritos que se supone controla salen con una elevada y absurda votación. Y es que de acuerdo a la “prestigiada empresa encuestadora Massive Caller”, en las próximas elecciones intermedias de diputaciones federales en 2021, casi los 20 distritos que existen en Veracruz serían ganados por Morena.En el caso de Veracruz, sólo un distrito se contempla para el Partido Acción Nacional de los 20 existentes en la entidad, de acuerdo al estudio realizado el 4 de junio. Este sería el distrito cuatro, que contempla el municipio de Veracruz Urbano (la ciudad de Veracruz). La metodología de la encuesta fue vía telefónica, con una población objetivo de hombres y mujeres mayores de 18 años. Número de encuestas realizadas: 600 por municipio y existe un Margen de error estadístico de +/- 3.4%Tengo un amigo de la infancia, Pepe, de mi misma edad, vecinos casa a casa, cuya característica desde niño fue una ambición desmedida por lo material. No se le daba el estudio porque además le daba pereza ejercitar el cerebro y decidió terminar la secundaria en la ilustre Escuela Secundaria Vespertina Veracruz, en los tiempos del maestro Elfego Sánchez Granillo, quien con su disciplina y vocación de maestro llevó a la secundaria a ocupar el primer lugar en calidad educativa, los egresados de ese plantel seguro que entraban a la prepa Juárez aprobando el examen de admisión, la aspiración máxima para un adolescente que tenía aspiraciones de cursar una carrera profesional.Total que a mi amigo Pepe le valió madres el estudio, abandonó de plano ese proyecto y como en ese tiempo o estudiabas o trabajabas, no había “ninis” mantenidos del gobierno, su señor padre le peló la piña: no quieres estudiar, entonces te vas a trabajar de chalán de mecánico en los talleres del servicio urbano, empresa de la que el señor era socio y tenía derecho a recomendar personal. Ahí comenzó Pepe una carrera que culminó luego de 25 años de trabajo, como maestro mecánico. Fue chalán, luego ayudante de mecánico y finalmente maestro mecánico, el escalafón que se sigue en ese oficio.Supe que lo corrieron del trabajo porque le cayeron quitando piezas buenas a los camiones para venderlas por fuera, o pidiendo piezas nuevas no para cambiar sino para vender, o sea, por corrupto y tramposo, sin embargo, los directivos de la empresa fueron generosos y en vez de meterlo a la cárcel le dieron su liquidación y le gestionaron una buena jubilación en el IMSS de 14 mil pesos mensuales, que a la fecha cobra y, a partir de que inició el gobierno de López Obrador, le sumaron a esa pensión dos mil 600 bimestrales, es decir, viene cobrando quince mil al mes como pensionado jubilado, más otros 2 mil 600 que le da la 4T a su esposa, y con eso son inmensamente felices, por decisión personal promotores permanentes del morenismo, porque confían en que les van a aumentar el bono de la 4T ahora que el gobierno “se recupere del desfalco económico tan brutal que el gobierno de Peña le heredó al pobre presidente López”.Con Pepe no se puede platicar sobre cuestiones políticas, él está convencido de que el gobierno de AMLO ha sido lo mejor que le ha pasado a México: “a mí nunca, ningún presidente, me había dado nada, y este nos está dando, este es el bueno, además está haciendo muchas cosas”, nos comenta sin poder explicar qué cosas son las que está haciendo, eso sí, mientras el señor López, como lo llama, le dé sus apoyos que no necesitan para sobrevivir esta pareja de ancianos, harán lo que les pida porque él sí es bueno, él sí les da dinero.Tras un breve reencuentro con mi amigo de la infancia me quedé pensando: ¿cuántos Pepes habrá en este país dispuestos a defender “el apoyo” a costa de sacrificar salud, seguridad, progreso? Ojalá no muchos porque con esa mecánica difícilmente van a dejar el poder, perdón sí, todo dependerá del tiempo que tarden en acabar con el país.A cual más muestra su desacuerdo con la gira que se aventó el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la cual rompió el confinamiento recomendado por la ciencia para combatir la mortal pandemia del Covid. El presidente es el guía moral de todos sus gobernados y debe predicar con el ejemplo. Por eso reproducimos tres tuits de amloístas, quienes muestran su desacuerdo con El Peje.Andrés Gutiérrez/Tijuana“Soy obradorista, no dudo que sea el Presidente que México necesita, pero es humano y tiene sus desatinos. La parte económica que es afectada por la pandemia puede tenerlo nervioso, dejaron un país en ruinas y muy vulnerable. Pero hacer giras en estas condiciones en un país tan tendiente a relajar la disciplina es suicidio. Puede ser muy irresponsable esta señal de AMLO”.Martín Cerón Delfín/Veracruz“Los niveles de contagio aún son altos y riesgosos, pero, por otro lado, opino que los gobernados son como los hijos, para educarlos se debe predicar con el ejemplo, ¿cómo sugieres que no salgan y tú sales?, es como decirle a alguien que el alcohol es dañino y tú lo bebes”.Raúl Luna Sandoval/CDMX“No es conveniente despreciar un cubrebocas que puede evitar un contagio de una enfermedad pandémica tan peligrosa, además podría ocasionar un mal ejemplo, que al propagarse posibilita el aumento de la morbilidad y la mortalidad entre los mexicanos”.“La prioridad principal es, sin duda, frenar o superar la crisis sanitaria y, para esto, habría que buscar todos los recursos que sean posibles e, incluso, diría yo, pensar en diferir los megaproyectos y tomar esos recursos mientras tenemos una mejor oportunidad”; Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano... Tiene razón.Escríbenos a [email protected]