Chocan Nahle y Ahued

Todavía faltan más de tres años para que inicie formalmente la sucesión estatal en Veracruz, pero entre el senador Ricardo Ahued y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, los dos prospectos más fuertes de Morena para relevar al gobernador Cuitláhuac García en 2024, ya se dio el primer corto circuito por el tema de las tarifas eléctricas.



Y es que cuatro días después de que Ahued declarara a Diario de Xalapa que ante la pandemia del coronavirus el gobierno federal “debe ser sensible al terror económico que se imprime al pueblo a través de las altas tarifas de electricidad en Veracruz”, anticipando que como integrante de la Cámara alta del Congreso de la Unión retomará nuevamente la exigencia de los veracruzanos para lograr tarifas homologadas como lo hicieron Yucatán y Tabasco –remarcando que “pueden confiar que tienen una voz en el Senado que no se calla”–, este sábado, durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en Coatzacoalcos, la titular de la SENER fue entrevistada al respecto y respondió tajante que no habrá reducción o condonación del cobro por consumo de energía eléctrica en esta entidad.



Nahle dijo que todos los estados de la República han hecho esta solicitud y que en el caso de Tabasco se logró este beneficio tras varios años de mesas de trabajo.



Como se recordará, hace un año, en una gira por su estado natal, el mandatario mexicano anunció que la Comisión Federal de Electricidad condonaba la deuda histórica por 11 mil millones de pesos que miles de sus paisanos tenían con la CFE, la cual, además, les aplicaría a partir de entonces la tarifa 1F, que es la más barata para uso doméstico y que se aplica en ciudades con una media de temperatura en verano mayor a 33 grados.



Esta era una bandera de campaña que como líder opositor traía AMLO desde 1995, cuando fue candidato del PRD a gobernador de Tabasco y luego como dirigente nacional de Morena.



Precisamente, ante esta decisión presidencial, Ahued reclamó de inmediato un trato igual para los veracruzanos. Y a mediados de mayo de 2019, a través de un video que difundió en redes sociales, expresó: “Estoy en el Senado para servir a Veracruz y no me voy a quedar callado. Veracruz no es plato de segunda mesa”, explicando que había tenido varias reuniones con deudores, campesinos, amas de casa y productores veracruzanos que también solicitaban a la CFE borrón y cuenta nueva, para los cuales pidió además dejar sin efecto las órdenes de aprehensión que habían sido libradas en su contra.



En esa ocasión lamentó que la lucha que estaba dando desde el Senado por esta causa, no había obtenido respuesta positiva.



“Vengo representando a Veracruz. No tolero que se dé un trato diferente a los veracruzanos. Tenemos meses representando a esta gente que ha sufrido detenciones de la Fiscalía General de la República. Dos, que se haga la recategorización de las tarifas. Tres, que se borre la cuenta y que se le dé el mismo trato a Veracruz que a los tabasqueños.”



Pero coincidentemente, diez días después, AMLO paró en seco a Ahued al designarlo administrador general de Aduanas, cargo al que acaba de renunciar el 23 de abril pasado para reincorporarse al Senado.



¿Continuará el exalcalde de Xalapa exigiendo a la CFE las mismas tarifas eléctricas para los usuarios veracruzanos que desde hace un año viene aplicando a los tabasqueños, luego de que su excompañera de escaño y de gabinete ya dijo, tajante, que no habrá reducción de pagos ni condonación de deudas como a los paisanos del presidente López Obrador?



