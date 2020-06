¿Y la seguridad pública en la Ciudad de México?

1.- Los actos vandálicos del día de ayer en la ciudad de México, son un aviso: La autoridad no interviene para sofocar tanto desorden.



Temen los altos mandos que los policías al actuar, se desahoguen de sus frustraciones con actos de brutalidad o barbarie y causar severos daños a la vida constitucional del país, y quizá por esa razón sus jefes prefieren mirar para otro lado.



¿Así irá a ser durante todo el sexenio?



2.- Lo que sigue es una definición administrativa para esclarecer una norma: La Afirmativa Ficta es una decisión normativa que se contempla en la legislación de algunos estados del país, [veracruz en ellos], esta tiene un carácter administrativo por la cual, todas las solicitudes por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se dirijan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo que marca la ley o las disposiciones administrativas, se consideran aceptadas.



Manteniendo el comprobante o certificado del acuse de la petición realizada ante la autoridad correspondiente. La negativa ficta es la decisión normativa en sentido opuesto.



Este asunto ya lo cité en alguna ocasión. El Congreso del Estado no está pidiendo que los Ayuntamientos de la entidad hagan algo en su favor, o les concedan una acción. Simplemente les han enviado instrucciones para un hacer que les es propio y de ninguna manera algo que el Congreso pida de ellos.



Su obligación constitucional es realizar asambleas de cabildo para diversos asuntos y pueden no acatar instrucciones del Congreso, pero esto no implica que se aplique la Afirmativa ficta porque en un Ayuntamiento convergen regidores de diversos partidos políticos que pueden diferir unos de otros.



Por esta sola razón el cómputo de los votos de los ayuntamientos nada tiene que ver con la afirmativa ficta.



Y si hay otro criterio me gustaría conocerlo, pero con base en la ley.



3.- Bien, ya quedó claro lo que el presidente de la república [AMLO] estableció como normativa para de aquí en adelante: O se está con la 4T o no se está con la 4T y lo que esto signifique.