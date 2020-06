Vómito Negro de evasores

*Hordas dominan la capital

*Ronda la desestabilización

*Las pandemias económicas



Debe reconocerse con toda claridad que una cifra que sume 28 mil millones de pesos, por “su propio peso o número de ceros” ya representa mucho dinero, incluso ante la paridad del peso frente al dólar, en donde rondamos entre los 23 y los 25 pesos por cada unidad monetaria de los norteamericanos... Y dicha cifra en pesos mexicanos ha sido recuperada por el SAT para que ingrese al presupuesto federal de la Transformación, dinero que en los marcos de la discreción (cosa que agradecen los empresarios ahora “ex-evasores”) fue entregado voluntariamente por los amañados líderes de empresas, quienes prefirieron sacar la cartera y pagar, como si se tratará de los clásicos “vómitos negros”, ante la puntual amenaza de ser procesados como evasores fiscales, pecado que no es precisamente venial, sino claramente mortal, pero... Cual buen predicador, el Ejecutivo de la Nación los dispensó de culpas, a cambio de procedieran a la retribución de lo ocultado y, después de ello, portarse bien, porque si no serán reprobados y obviamente colocados de frente al paredón carcelario, si reinciden con el abominable pecado de ocultarle al Fisco la realidad de sus suculentos ingresos, sobre los cuales muchos involucrados en el tema, juran incluso besando la cruz que son significativamente cuantiosos.



Queda claro que los apuntes en cuestión, refieren ante la ciudadanía pasos que reflejan el lado positivo del gobierno presidido por López Obrador, figura que ha sido colocada en el marco de dudas y desatinos, pero que referencias como la de rescatar 28 mil millones de pesos, cifra que se aparentaba inexistente en términos fiscales (lo que en verdad no es poca cosa) hacen pensar que efectivamente se actúa en marcos de rescatar lo perdido para beneficio del país y, desde otra perspectiva, que existen reflejos de “buena voluntad” para servir a México en beneficio de su desarrollo integral.



Ante los apreciados panoramas en referencia, bien valdría el reflexionar también al interior de los ámbitos presidenciales, el por qué no descartar de las prácticas gubernamentales el pintar rayas de por medio entre inversionistas y autoridades, escenario negativo que surgió desde la campaña electoral y que, en lugar de observar tendencias hacia su disminución, su ritmo ha tomado mayores dimensiones, situación que está desequilibrando agudamente al país, lo que no deja de ser (bajo la perspectiva que se quiera) un vacío en espacios de entendimiento por parte del sector empresarial y los ámbitos gubernamentales actuales, que nada bueno arrojarán hacia el desarrollo integral del país... Ya se verá en que termina la historia.



Lo que se lee



Mal o incluso pésima, la imagen que refieren las autoridades de éste nuestro país, al permitir que “supuestos manifestantes en defensa de los Derechos Humanos”, se apoderen prácticamente vía el asalto, de ciudades capitales como Guadalajara e incluso la capital del país, con todo y su Palacio Presidencial, hechos en los cuales con palos, piedras y botellas con gasolina, ejecutan destrozos y realizan con notorio rango de salvajismo e impunidad, saqueos de establecimientos comerciales, al tiempo que destruyen instalaciones de servicios para la colectividad, sumando a ello daños a edificios tanto privados como públicos, agregando a ello daños a palacios de gobierno estatal como el de Jalisco.



Lo más desalentador de tales marchas integradas por vándalos, expertos en lo relativo a sembrar la sensación de notoria desestabilización social, es que el desgaste en la imagen y poder de gobernabilidad de autoridades estatales como las de Jalisco y de rangos mayores, como lo es el gobierno de la Capital del País, cúpula de la intelectualidad del territorio mexicano, al igual que centro de los poderes máximos dictados por la constitución como lo es el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, la Presidencia de la República.



Mucho es lo que hemos perdido los mexicanos en los últimos días, porque lo que se está suscitando representa pérdidas de rangos nacionales, empezando porque aceleradamente se está desgastando la imagen de una Cuarta Transformación del país, en las que muchos tienen puestas las esperanzas, al tiempo que la imagen presidencial resulta igualmente desgastada, no sólo en ámbitos nacionales sino con impactos descalificadores en círculos políticos y sociales del otro lado del Río Bravo, escenarios desconcertantes que ocuparán la atención más allá de la frontera sur y del Río Bravo, todo porque la desfachatez e irreverencia de una parvada de bárbaros, que con total y notoria tolerancia gubernamental, causó daños por doquier, sentando el precedente de que en las asonadas de la barbarie, el único chicharrón que truena es el de las tribus invasoras y de nadie más.



Para especialistas en temas como el que nos ocupa, el dejar que la barbarie recorriera, destruyera y robara a plena luz del sol, sin intervenciones enérgicas de cuerpos de seguridad que se encontraban a unos pasos de los catastróficos escenarios, constituye un mensaje de tibieza en las actuales esferas gubernamentales, mediciones que ya tienen confirmadas en centros de grupos opositores al régimen, panorama que ante la nula intervención de las autoridades, podría registrar mayores alientos para repetirse...”Dios nos agarre confesados”, es habitual decir cuando sopesamos la factibilidad de que escenarios similares o peores, podrían seguirse escenificando frente a la tibieza gubernamental...



Lo que se ve



Ya de retorno en su calidad de eterno gestor de obras, acciones y servicios en beneficio de los veracruzanos, el notable empresario y político xalapeño, Don Ricardo Ahued Bardahuil, refirió ante solicitudes de la ciudadanía, que emprenderá personalmente una serie de acciones para que la Comisión Federal de Electricidad, reconsidere el incremento que se está aplicando al consumo de energía eléctrica, el cual en el caso de Veracruz registra reales niveles de abuso y notoria arbitrariedad, dado que en muchos casos los recibos por el consumo de energía se dispararon a más del doble, ello aplicado precisamente cuando se iniciaban los indicios del arribo de la pandemia portadora del peligroso coronavirus, que mantiene elevados niveles de tensión y pánico en incontable número de naciones.



Y es que recibos que acreditan el cobro por el servicio de energía eléctrica, que tradicionalmente y por mucho tiempo referían cifras entre los 600 o 700 pesos bimestrales, de repente, no más en cuanto llegó el ahora ex priista Manuel Bartlett Díaz a la Dirección Nacional de la CFE, los recibos iniciaron su afanosa escalada para pasar de “700” a “un mil 800” bimestrales, lo que origina la furia de la población que reclaman “el injusto no cobro, sino robo” que se comete contra las familias mexicanas en la Comisión Federal de Electricidad... Determinación que es calificada como un avance de la transformación pero “al revés volteado”... Dicen que el jefe de jefes de la Cuarta Transformación, habrá de ser quien ordene que se supriman las políticas alcistas que caracterizan al señor Bartlett... ¿Será?



Lo que se oye



Ya se comenta en distintos ámbitos del conglomerado social, que a las instituciones del Gobierno Mexicano las colocó contra la pared la pandemia que debilita, de la misma forma que a la actividad empresarial y productiva en lo general, porque el cierre de actividades productivas dejó sin quincena a millones de mexicanos, al tiempo que las empresas al no operar, no disponen de recursos para cubrir el renglón salarial, así como el vinculado con impuestos...



Tales hechos explicados con sencillez, refieren tras de sí un cúmulo de complejidades que caracterizan a la economía de todos los países, que originan emergencias financieras, las cuales podrían calificarse como pandemias económicas, tan complejas de afrontar como el propio coronavirus que siembra angustia en casi la totalidad de las naciones que existen sobre el globo terrestre.



Incertidumbre es lo que priva en algunos países con mayor intensidad que en otros... ¿En cuál grupo nos encontraremos?