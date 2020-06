Raymundo: un profesional del periodismo

1.- Ricardo Monreal Ávila está en lo suyo [o en lo que lo instruyeron]: “Picándole las crestas” a los miembros del “bloque opositor en el Senado” para que [si lo desean: se pueden hacer los cambios constitucionales para adelantar la revocación del mandato al 2021”] porque como se sabe, están ordenados en la máxima ley del país: En la Constitución General de la República, para el 2022.



Tal revocación del 2021 iría aparejada con la elección para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.



“La mayoría de legisladores respaldaría que la Revocación del Mandato no se fuera al 2022, que se aprovecharan las urnas del 2021 y ahí mismo vámonos con todo, la Revocación del Mandato y la renovación de la Cámara de Diputados, con 15 gobernadores y casi cuatro mil puestos de elección popular, pero eso depende de que se logren los consensos.



“Nosotros estaríamos, de buena fe, dispuestos a modificar esa parte del transitorio de la Constitución y poderlo establecer para el mismo día de la elección.



Sí don Ricardo, hay nieves de limón, de zapote, de guanábana y demás frutas tropicales...



2.- Ahora resulta que hay un bloque llamado BOA, con la “intención” de “tumbar al presidente AMLO” de su silla.



Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia de la república, dio lectura a una amplia lista de “enlistados en el BOA” [bloque opositor amplio] con tal de ponerlos en el ojo del huracán o en la mira de la 4T.



Ahora ya ni la burla perdonan. Nada más falta que la acompañen con la música de la Sonora Santanera que hace panegírico precisamente de la BOA [enorme culebrón que habita en la soledad de las zonas rústicas]



Ya las aclaraciones están en las redes. Y con “el descubrimiento del compló” el proyecto tiene que ver con las elecciones del 2021.



3.- Raymundo Jiménez García es un claro ejemplo de la cultura del esfuerzo en el campo del periodismo.



Se ha reiterado su reconocimiento como Premio Nacional que no es fácil obtener porque el periodismo de investigación no está al alcance de cualquier espíritu: Sólo de los fuertes. De los dedicados a su profesión sin más límite que la seguridad de su vida.



A Raymundo le esperan más satisfacciones que extiende a su familia y la disfrutan sus amigos, porque esa es la virtud del profesionalismo.



Y seguirán más Raymundo: En hora buena y que haya muchas en tu vida.