¡Ah, qué violentos muchachos!

Nosotros también fuimos estudiantes y nos sumamos en esos tiempos a las causas sociales más sentidas, participamos en las marchas del 68 en las que repartíamos volantes entre la ciudadanía para orientarla sobre las razones del movimiento, pero jamás vandalizamos ni recurrimos a las agresiones a los medios de comunicación, al contrario, para hacernos notar o para responder instrucciones que alguien pudiera darnos a cambio de una lana, una maiceada, dijera El Peje.Esto lo comentamos porque, ante lo que pasó el lunes en Xalapa, nos quedamos fríos, con muchos temores internos resultado de las dudas que nos asaltan: Esos jóvenes no eran de la Universidad Veracruzana y menos de alguna institución de educación superior particular; esos jóvenes no tenían por qué encapucharse para protestar por una causa por demás justa, el crimen de un ciudadano a manos de la policía del estado; esos jóvenes vinieron o los trajeron de algún lado porque los estudiantes de la UV no tienen clases; esos jóvenes están bien adiestrados, como lo demostraron para vandalizar, incluso portaban herramienta especial en sus mochilas; esos jóvenes contaron con la complacencia de la Secretaría de Seguridad Pública porque causaron destrozos en edificios de empresas particulares y nadie les dijo nada, esos vándalos vinieron con una encomienda, cumplieron y se fueron.Sin embargo, ya que pasó todo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que esos actos vandálicos, en que jóvenes encapuchados causaron destrozos para exigir cese a los abusos policíacos, son una provocación celada y que no le harán segunda a esa perversidad.“Los sucesos en el centro de Xalapa dejan entrever que fue una provocación celada, no haremos segunda a esa perversidad, en cambio apegado a derechos se investigará para proceder cuidando derechos“.Dijo que se investigará y sancionará a quienes causaron destrozos en el centro de Xalapa durante una marcha de personas encapuchadas que exigieron cese a los abusos policíacos siempre que los afectados presentaran denuncias, (¿o sea el delito de daños no se persigue de oficio?) y que la Fiscalía General del Estado (FGE) deberá investigar los daños causados por los manifestantes, a quienes catalogó como provocadores.“Las denuncias de los particulares afectados deberán iniciar su curso y con ello se determine quiénes incurrieron en los actos de afectaciones a comercios y deberán cubrir los montos por los daños a terceros; conminaremos a la Fiscalía para proceder conforme a derecho”.El gobernante negó que su administración vaya a presentar denuncia alguna por los daños causados a monumentos e instalaciones del Gobierno del Estado. Criticó que, mientras los comercios han tenido que cerrar sus puertas para salvaguardar la seguridad de su personal durante la pandemia generada por el coronavirus Covid-19, haya quienes usen la provocación para reclamar actos que pasaron en otro estado, aunque no especificó a lo que se refería.“Son momentos difíciles, los comercios cerraron para salvaguardar la salud de todos; se detuvieron actividades para evitar el rápido contagio de una pandemia con la que estamos lidiando todos los días. Ha implicado un enorme sacrificio. No es posible que por un hecho suscitado en otros estado se actúe causando daños a terceros que nada tiene que ver con el supuesto reclamo“...Al menos mostró voluntad para investigar, como lo dijo, porque de eso él sabe mucho, su carrera política está basada en la lucha social, en las manifestaciones callejeras, en la protesta. Ojalá tengamos resultados pronto los xalapeños de este agravio que nadie merece. Y, de paso, nos sumamos a los familiares del joven sacrificado por policías del estado... ¡Justicia!Sorpresivamente, este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró en la conferencia matutina un documento marcado como “confidencial”, el cual muestra un presunto plan para desplazar a Morena de la Cámara de Diputados y derrocarlo del poder.Este es parte del documento confidencial que se presentó está mañana en la #ConferenciaPresidente, sobre un presunto Bloque Opositor Amplio (#BOA) para desplazar a @PartidoMorenaMx y al gobierno de @lopezobrador en las elecciones del 2021.La estrategia, de acuerdo al documento denominado Bloque Opositor Amplio (BOA), busca quitarle al partido oficial la mayoría en los congresos en las elecciones intermedias y revocar el mandato de López Obrador.Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social, presentó el documento, que detalla que el plan incluiría empresarios, periodistas, gobernadores y la contratación de ‘influencers’ de redes sociales.Habla de la supuesta participación de los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, con el fin de generar un cambio en los comicios de 2021. “Promotores y actores de Bloque Opositor: empresarios y asociaciones civiles: Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Bloque de gobernadores anti4T, expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, bloque de legisladores de oposición, grupo de consejeros del INE, dirigencias nacionales de PRI, PAN, PRD, MC, y México Libre”, detalló Ramírez.En el documento titulado “Rescatemos México” se propone la postulación única de candidatos en los distritos electorales para “mayor rentabilidad”, no importa del partido que sean; el que tenga más posibilidades debe quedar.También incluye un apartado el que se pediría financiamiento por parte de las cámaras empresariales para propaganda, manejo de redes, movilización, organización y capacitación electoral.Incluso menciona que habrá un cabildeo con Washington para exponer cómo el gobierno de la 4T está haciendo que pierdan las empresas norteamericanas.En realidad, si existe ese proyecto está hecho por mexicanos con todo su derecho a organizarse y participar en el próximo proceso electoral. No le piden nada a nadie, al parecer ellos mismos financiarán las actividades de sus candidatos y si consiguen desplazar del Congreso a la mayoría de Morena, pues ya le partirán la madre al proyecto de la 4T, que es el objetivo político que se plantean los adversarios de López Obrador, o qué, quiere que con todo lo que ha hecho lo apoyen sus detractores, los más afectados por sus absurdas decisiones y se sigan auto eliminado porque a don Lopitos le da la gana.Tenía que ser... sobre todo porque las condiciones son las propicias.Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, dirigente nacional del PRI, consideró que “es muy irresponsable culpar a la oposición de los malos resultados del Gobierno Federal”. Esto, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer documentos sobre la supuesta creación del Bloque Opositor Amplio (BOA) para quitar a Morena en 2021.A través de su cuenta de Twitter, Moreno Cárdenas aseguró que “intentar distraer la atención con ideas conspirativas como el Bloque Amplio Opositor es apartarse de lo verdaderamente urgente”.Lo anterior, luego de que López Obrador presentó documentación en la que revela la creación de un presunto Bloque Opositor Amplio (BOA) para desplazar a Morena en las elecciones del 2021; además contempla revocar el mandato al titular del Ejecutivo Federal para 2022.Afirmó que entre los actores de dicho plan se encuentran nombres como los de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como integrantes de la Coparmex y un grupo de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) entre otros.Demasiado temprano se despertaron las inquietudes por las gubernaturas y la presidencia de México. Es que quien gane mayoría en los congresos automáticamente ganará el poder. ¿A poco no lo habían pensado así?