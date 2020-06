David Velasco Chedraui, ¿da color?

El empresario xalapeño Pepe Kuri publicó ayer en su muro de Facebook: “La Fundación Velasco Chedraui leyó en redes sociales mi gran necesidad de poder apoyar a los chavos que trabajan conmigo y esta mañana me hizo llegar algunas despensas.De corazón ♥ muchas gracias Licenciado David Velasco Chedraui "La Esperanza es aquello que nos mantiene conectados a la vida".El texto lo acompañó con una fotografía donde se ven las despensas en bolsas de plástico transparente, todas con el logotipo Fundación Velasco Chedraui y las letras en ¡color verde!, como el del PVEM.No es ningún secreto que el empresario miembro de una de las familias más conocidas y distinguidas de Xalapa y de Veracruz aspira a repetir como alcalde de la capital del Estado.El también exdiputado local se deja querer. Sin hacer ruido, desde el año pasado aprovecha cualquier invitación u oportunidad para reunirse con ciudadanos de las más diversas actividades y condiciones sociales, con quienes de la manera más sencilla dialoga y los escucha.De origen priista, el año pasado directivos panistas lo contactaron para enamorarlo a fin de que aceptara ser su candidato a alcalde de Xalapa, pero lo mismo habrían hecho otros partidos, quienes le habrían ofrecido un BOA (Bloque Amplio Opositor) para que los encabezara y sacaran del palacio municipal a los morenos.Por eso llama la atención ahora el color verde, que corresponde al partido cuyo dueño de la franquicia en Veracruz es el exgobernador Fidel Herrera Beltrán, pero que además es aliado de Morena.¿Hubo ya una negociación y un arreglo de por medio? Él quiere ser alcalde, pero tal vez una candidatura para repetir en el Congreso local o en el federal, con tal de que sume votos a los morenos, no le vendría mal.Como aspirante a la presidencia municipal tiene más aceptación entre los ciudadanos no morenos que Dorheny García Cayetano, la candidata del gobernador Cuitláhuac García Jiménez a sustituir a Hipólito Rodríguez, joven que además comenta en corto entre los suyos que no está casada con la idea de ser necesariamente la candidata.Entre la población hay mucho desencanto con el actual alcalde y su partido y muchos no van a volver a votar por el partido de AMLO a menos que lleven un candidato o candidata que los convenza que no va a ser más de lo mismo, con el plus de que el empresario es bastante bien aceptado por la Iglesia por su parentesco familiar con el extinto cardenal Sergio Obeso Rivera.También es bien visto por el empresariado, que por ahora no piensa ir a votar por Morena pues se siente lastimado por la falta de apoyo del presidente, pero que sí jalarían con uno de los suyos.Por lo pronto, David parece haber dado ya color, a menos de un año de la elección. La ruleta está girando ya.Y cuidado que Morena va a tener que postular como candidato a la alcaldía a quien le garantice votos, porque además los van a necesitar para apuntalar al próximo diputado federal, pues si algo va a pelear la 4T es no perder el control del Congreso federal.Ayer el portal E-consulta Veracruz publicó que luego de que cerraron debido a la contingencia sanitaria, por lo menos 900 empresas de Xalapa ya no reabrirán debido a la crisis económica por la que atraviesan.Eso lo declaró el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Xalapa, Juan Manuel García González.Por el cierre definitivo, miles de trabajadores se quedarán sin empleo, y si bien el origen está en el covid-19, los empresarios sienten que el presidente no los apoyó con estímulos fiscales para que se pudieran sostener y sostener los empleos.Al menos en la capital, el escenario electoral que tendrán se les presentará complicado si no postulan a quien pueda neutralizar la inconformidad.Pues no, no me había percatado que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, tuviera también la faceta de articulista.Ayer me topé con un trabajo suyo en la agencia local de noticias AVC, donde se ocupa del Tren Transístmico. Y si él redactó el texto, no escribe mal, no si se compara con lo que también publica el aspirante a dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, a quien luego no se le entiende que quiere decir, pues lo suyo es un verdadero galimatías.El hueyapense-coatzacoalqueño (por adopción) hace lo que políticamente le corresponde: defender el proyecto del presidente y qué bien que no se dedica a hacerle “la barba” al grado de ser empalagoso, sino que trata de argumentar.Cada día que pasa sorprende que el presidente Andrés Manuel López Obrador ni se serene ni se modere.Luego de que se ha dedicado a provocar la división pidiendo que los mexicanos se definan: o están con él y su proyecto de gobierno o en contra, o sea solo blanco o negro, pero no grises o matices, ahora salió con otra ocurrencia, al menos así la considero.Dijo ayer que para qué tantos partidos, que debería haber solo dos: el partido liberal y el partido conservador. ¡Carajo! Pretende regresar a la época de la Reforma, allá por el año 1850 del siglo XIX. No se pone a pensar que eso implicaría, además, la desaparición de Morena.Yo veo bien algunas cosas que plantea, pero otras no y las rechazo. Pero nunca me voy a radicalizar en una postura u otra, menos en mi condición de periodista y todavía mucho menos cuando hemos evolucionado a través de la historia hasta llegar al pluralismo característico de la plena libertad.Mañana viernes 12 a las once de la mañana se llevará a cabo la toma de protesta de la maestra Alma Delia Hernández Sánchez para el periodo 2020-2021 como presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, acto que tendrá lugar en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del mismo.Debido a las medidas sanitarias que prevalecen, el evento será trasmitido a través de redes sociales del Comité de Participación Ciudadana del SEAV, así como en la página de Facebook de Hernández Sánchez. Las páginas de Facebook son: Comité de Participación Ciudadana del SEA Veracruz, Alma Delia HS.Es posible que la nueva titular informe sobre un programa que tiene proyectado realizar la oficina de la ONU en México para el combate a la corrupción, que ella propuso y gestionó y que el organismo internacional vio con buenos ojos.Un detalle de cómo la austeridad alejó a muchos pretendientes a ocupar la presidencia de dicho Comité es que el primer titular inició ganando 74 mil pesos mensuales, que con la deducción de impuestos le quedaban 60 mil; para relevarlo se inscribieron 40 personas. El segundo titular cobró ya solo 40 mil pesos mensuales aunque menos impuestos se llevaba casi 30 mil y para relevarlo se apuntaron 20 personas. El que se va terminó cobrando 25 mil menos impuestos, 17 mil netos, y para relevarlo se inscribieron solo 5 personas dos de los cuales no cubrieron los requisitos. Así que la nueva titular, Hernández Sánchez, ganará solo 17 mil mensuales.