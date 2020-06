Dante-AMLO, irreconciliables

El distanciamiento entre Dante Delgado y Andrés Manuel López Obrador no se originó con la llegada del tabasqueño a la Presidencia de la República en 2018 sino por lo menos desde tres años atrás, en 2015.



En esa ocasión, entrevistado por el periodista Ciro Gómez Leyva, AMLO habló de los “tiempos nuevos” en los que, decía, “debe buscarse la alianza con los ciudadanos, no con partidos que han dejado de ser opción, alternativa, porque han perdido la autoridad moral.”



¿Incluyes a Movimiento Ciudadano plenamente en esta categorización?, le preguntó sorprendido Gómez Leyva.



“Sí, sí, porque buscan más los cargos, y nosotros lo que buscamos es transformar este país”, respondió tajante López Obrador.



Al día siguiente, Gómez Leyva entrevistó a Dante y le citó lo que 24 horas antes le había dicho su excandidato presidencial. Pero el exgobernador de Veracruz respondió en tono conciliador.



“Con Andrés Manuel y con MORENA, amor y paz. Quiero decirlo claramente: la confrontación que nosotros tenemos es contra un viejo régimen soportado por el PRI y por el PAN al que, lamentablemente, se sumó el PRD en el Pacto por México” que “nosotros decidimos no firmarlo”, expresó.



Inclusive refirió que “invitamos a nuestro amigo Ricardo Monreal para que fuese el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, en razón de que venía de coordinar la campaña presidencial de López Obrador.”



Y remarcó que “siempre hemos respetado a Andrés Manuel”, respaldándolo en la candidatura común a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Presidencia de la República en el 2006 y en 2012.



“Por otra parte, él sabe cómo pensamos nosotros. Sabe que nunca, como Jefes de Gobierno, ni a él, ni a Marcelo Ebrard y mucho menos al doctor (Miguel) Mancera le hemos solicitado cargo alguno para integrantes de Movimiento Ciudadano y menos aún para mí”, enfatizó, deseándole que le fuera muy bien con MORENA, pues dijo que él le había propuesto en el 2008, seis años antes, “que formara un nuevo partido ante el evidente rompimiento que tenía con el PRD”.



“No lo hizo en ese momento. Eso le hubiera dado, desde mi punto de vista, una perspectiva de mayor liderazgo nacional, porque en lugar de tres partidos, el movimiento progresista hubiera tenido cuatro, y además, porque él hubiera dejado de ser parte de uno para seguir siendo líder de todos. Ahora es parte de un partido”, apuntó, aceptando que “en este momento es nuestro competidor.”



“Pero la situación va más allá de eso. Tenemos que entender que México necesita una profunda transformación. No se va a lograr con visiones únicas. Nosotros le apostamos a construir un proyecto (…) que vaya por encima de los partidos políticos”, afirmó Dante en 2015.



Hoy, cinco años después, la confrontación con López Obrador ha ido escalando, a grado tal que Monreal –excoordinador de la diputación federal del partido naranja y ahora operador del tabasqueño en la Cámara alta del Congreso de la Unión– le acaba de piratear al fundador de Movimiento Ciudadano un senador de su bancada.



TRANSPARENCIA MUNICIPAL



Organizada por el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM), que dirige Rafael Castillo Zugasti, este viernes 12 de junio, de 11:30 a 13:00 horas, se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom el conversatorio “Transparencia en los gobiernos municipales”.



El titular del INVEDEM explicó que se trata de una actividad dirigida a los alcaldes, funcionarios municipales, directores o encargados del área de transparencia en los ayuntamientos.



En esta ocasión, la invitada será la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, quien hablará sobre transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto.



La finalidad, dijo Castillo Zugasti, es que los funcionarios “tengan las herramientas necesarias para que implementen la transparencia de manera transversal en todas las instancias del gobierno municipal”.



Además se busca la implementación de gobiernos abiertos en los 212 municipios de la entidad veracruzana, que “van caminando” hacia ese objetivo, concluyó el titular de este Instituto sectorizado a la Secretaría de Gobierno.