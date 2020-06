Crecerá aún más la pandemia

*La muerte en Veracruz

*Ayúdate y yo te ayudaré

*Depredador económico



El dato es preocupante y podría originar reacciones de irritación social perturbadoras, no son cifras surgidas de núcleos improvisados para predecir o por lo menos advertir, sobre probables comportamientos pandémicos en una región determinada, no son cifras al azar, de ninguna manera, sino que responden a la combinación de estudios, investigaciones y cálculos, ejecutados por los mejores expertos que en la materia investigan en el territorio mexicano, cuyos conocimientos y elevado nivel de competencia están reconocidos tanto en ámbitos nacionales, como en núcleos de investigación de otros puntos del planeta...



En el marco de tales apuntes y el transcurrir de las últimas horas, invadieron las redes de internet así como otros medios de comunicación, referencias en el sentido que el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, de acuerdo a los apropiados estudios efectuados en los niveles requeridos del territorio mexicano, dio a conocer al sector médico de México y del país, así como a los ámbitos de Gobierno que para el caso deben de ser informados, que los estudios y evaluaciones realizadas en los últimos días, reflejan claras posibilidades de que el Estado de Veracruz de manera acelerada, o sea en un corto lapso de tiempo, se convierta en la entidad con mayor número de fallecimientos originados por el Covid-19, después de la ciudad de México.



La información (insistimos: de expertos en la materia) debe en forma inmediata y con rangos de apresuramiento, originar que las autoridades federales, estatales y municipales en lo referente a tierras veracruzanas, por ningún motivo apuesten a la suerte y que, mucho menos, tal apuesta también seduzca al sector médico de todas las áreas y niveles, porque quien expone la advertencia, de ninguna manera constituye un organismo sin los suficientes conocimientos, para decidirse a la activación del botón de elevada emergencia, que ya fue captado no sólo por los medios de comunicación, sino que primeramente timbró en ámbitos médicos nacionales y posteriormente se activó en las tierras de los jarochos.



La información que seguramente circulará profusamente sobre los cálculos efectuados que arrojan previsiones ante factibles incrementos del contagio referido, también refieren el notorio riesgo de un incremento preocupante en el número de fallecimientos que se podrían registrar en tierras veracruzanas, en tal forma que las tierras jarochas podrían de manera singularmente acelerada, en la Entidad con mayor cantidad de defunciones originadas por el crecimiento del contagio que factiblemente impactará a las familias veracruzanas.



Deja entrever el preocupante estudio que los cuerpos médicos veracruzanos, deben ser reforzados tanto en número, como en adiestramiento y en la dotación de los espacios apropiados, medicamentos y equipos hospitalarios requeridos, para afrontar con los mayores niveles de eficacia posibles un crecimiento notorio y acelerado en el número de contagios.



En el mismo contexto, se debe entender que por lógica y apropiada prudencia, hoy, mañana y cada día que transcurra, debe registrarse mayor eficacia sobre el tema, a la vez que generar mayor número de espacios hospitalarios, que sean suficientes y dotados con los equipos de respiración requeridos para mejorar la oxigenación, que permitan a los médicos veracruzanos salvar vidas y a los veracruzanos afectados por la pandemia, les permita sobrevivir y retornar del aislamiento al lado de su familia.



Los apuntes que realizan los especialistas de la Universidad de Washington, deben ser considerados como una aportación oportuna y a la vez emergente, porque de acuerdo a las previsiones la amenaza del incremento en el número de contagiados en tierras veracruzanas podría dispararse de un momento a otro, por lo mismo en tierras jarochas debemos estar preparado para, aun remando contra el tiempo, lograr el objetivo fundamental que es el de prolongar la vida y, de tal objetivo está dotado el aviso de la emergencia procedente del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, cuya sede es la universidad de Washington.



Que la arrogancia y la malsana autosuficiencia, no interfieran frente a un pronóstico que incuestionablemente está fundamentado en estudios precisos sobre el comportamiento del destructivo virus Covid19, pandemia que actualmente nos ronda acechante y, ante los riesgos ya conocidos por los que atraviesa quien resulta positivo, lo más prudente y acertado es brindarle la bienvenida a los especialistas quienes, con sus previsiones pese a las lagunas que privan sobre el tema, podrían aportar acciones que representaran mayor número de mexicanos sobreviviendo frente a la agresiva pandemia que ha enlutado al pueblo de México y de números pueblos del orbe.



Lo que se lee



Las tierras veracruzanas continúan enmarcadas en los ámbitos de elevado nivel tanto de asesinatos, como de secuestros, levantones, extorsiones, asaltos, robos y todo el demás listado que resulta habitual, primordialmente en las regiones donde con mayor frecuencia se refieren escenarios criminales.



Está claro que para quienes despachan tanto en las oficinas de alcaldes, como de legisladores, gobernadores y obviamente el Presidente de la Nación, uno de los problemas que se convierten en demandas e incluso reclamos de la sociedad, lo es un reclamo ya incluso con tonalidades airadas, de que gobernantes y legisladores van y vienen, pero para el tema de la terrible inseguridad que priva en el país (en algunos puntos como Veracruz, más que en otros) nadie ha logrado mejorar el panorama y, por el contrario, sí se ha empeorado.



Cientos de miles son los habitantes de tierras jarochas, que todos los días oran por la restauración de la paz y la tranquilidad no sólo de Veracruz, sino de todo el país y, es precisamente en donde podría aplicarse aquella expresión que se le otorga orígenes religiosos: “Ayúdate que yo te ayudaré”...



Pero pasan las horas, las tardes y los días, sin que nada bueno se advierta en materia de Seguridad, escenario de reclamo que en sus orígenes, siglos atrás, ya se calificaba como vigente y, tanto así que las tribus seleccionaban como su líder al más fuerte, inteligente, pero sobre todo mejor guerrero, porque tendría que hacerle frente a quienes vivían del asalto y la explotación, historias de siglos atrás que parecieran actuales.



Hasta la fecha, “la Transformación” en materia de seguridad definitivamente “no existe”... “ni se ven, ni se sienten, ni se escuchan” avances positivos en dicho renglón, porque la realidad es que los crímenes sangrientos, los secuestros y levantones, las extorsiones y asaltos, e incluso el “cobro de cuotas para protección”, constituyen practicas recurrentes, indicadores que los programas de Seguridad no les ha resultado fructífero ni al Gobierno Federal, ni a los Gobiernos estatales y, en torno a los presidentes municipales... ¿Qué se les podría pedir sobre el tema? Si no atienden con propiedad y resultados positivos problemas menores... Complejo el panorama.



Lo que se ve



Ciertamente, debe reconocerse con claridad que el Covid-19, monstruoso coronavirus depredador, se ha convertido también en un aniquilador de la economía, miles de empresas del norte, centro y sur del territorio nacional, hoy e incluso ya de semanas atrás, han bajado sus cortinas o cerrado sus puertas, como efectos de claro y notorio quebranto, incluso sólo en Xalapa se hace referencia a casi mil empresas quebrantadas, como efectos colaterales de la pandemia que causa muertes y extingue empresas.



Se refiere en los ámbitos de la administración gubernamental, que se buscará rescatar con la fuerza económica del gobierno, a los negocios que se encuentran agonizantes al ser “operativamente contagiados” por la pandemia que recorre implacable la región veracruzana y, por el momento gran parte del país.



Ahora bien, si por la sola parálisis comercial o empresarial en lo general, se escuchan las referencias de quebrantos, todo ello derivado de los pandémicos efectos colaterales, qué podría acontecer si como ya se advierte como probable, la Pandemia podría alcanzar niveles de afectación muy superiores a los ya registrados.



Obligado es advertir, que deben emprenderse por el sector gubernamental en coordinación con el empresarial, el diseño de programas con más posibilidades de impactos positivos, destinados a evitar que las pandémicas quiebras de empresas pequeñas o grandes, representan una depredación económica sin solución, porque los efectos inmediatos de la resaca por el quebranto empresarial, podrían alcanzar niveles también depredadores para la economía tanto regional como nacional... Ya veremos.