¿Sólo dos partidos políticos?

1.- Movimiento de Regeneración Nacional dio lugar al nacimiento de Morena como partido político nacional, lo que no está en duda, pero se aclaró hasta 2012 en que pasó de ser “Movimiento social” a un partido político.



Y como otros partidos: Nació como una Asociación Civil allá por el mes de octubre del lejano 2011, cuyo propósito toral eran las elecciones federales del 2012.



Después de haber sido celebrado el primer «Congreso Nacional de Morena» el 20 de noviembre de 2012, los delegados estatales de las 32 entidades del país completaron el nombramiento de 300 consejeros que formarían parte del «Consejo Nacional de Morena», se conformaron y se aceptaron los estatutos y plan de acción del organismo. Estos consejeros a la vez, eligieron a Andrés Manuel López Obrador como presidente del Consejo Nacional y a Martí Batres Guadarrama como presidente del Comité Ejecutivo Nacional.



Y en el marco de la ley, fue hasta el 26 de enero de 2014, cuando el movimiento certificó su Asamblea Nacional Constitutiva ante el Instituto Federal Electoral, cumpliendo con los requisitos que la ley le exigía para conformarse en partido político nacional. En esos mismos días, hace la solicitud formal ante el IFE para constituirse en partido político.



En el desahogo del trámite de ley necesario, el de abril de 2014, el Instituto Federal Electoral nombra a la comisión que determinaría si Morena cumplía o no con los requisitos para ser partido político, integrada esa Comisión por la consejera presidente María Marván y los consejeros Marco Antonio Baños Martínez y Lorenzo Córdova Vianello. [cosas que da la vida].



Y por fin: El 9 de julio de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad el registro de Morena como partido político.



El líder del partido, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, expresó su orgullo de participar en la creación de este nuevo instituto político.



Su primer ciclo electoral fue el de 2015, cuando comenzó a recibir las prerrogativas económicas de parte del Instituto Nacional Electoral.



Y cosas que da la vida: Morena no fue el tercer o cuarto partido en la vida política de México. Ya antes de la More estaban el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, el PVEM, Partido del Trabajo, etcétera.



Y nadie, del Presidente de la República para abajo expresó como necesidad política y económica, que solamente participara en política dos partidos.



El de los buenos, y el de los malos; los rojos y los azules; los blancos y los negros; los de arriba y los de abajo.



2.- Hoy es distinto: Ya hay una expresión formal para que haya reducción de partidos políticos: El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que lo ideal es que haya sólo dos partidos políticos en el país: el liberal y el conservador.



“¿Para qué tantos partidos? ¿Para qué tantos partidos si al final es uno? es el conservador”, aseguró.



“López Obrador dijo que en estos tiempos de transformación no es malo sino que incluso es legítimo ser opositor”



3.- O sea, que actualmente hay muchos partidos políticos. Ve la conveniencia de que sólo haya dos.



¿Y qué dicen los dirigentes de los partidos políticos?: Algunos más, otros menos, pero hasta hoy, nada contundente.



Lo cierto es que lo avanzado hasta hoy con los partidos vigentes en el país, nadie puede hablar de la limitación de participación en justas democráticas.



Es un derecho constitucional que no puede limitarse a una sola voluntad: ¿Por qué ahora sí y ayer no? El tiempo no puede volverse atrás pero sí adoptar las medidas de hace un siglo o más porque así se desea.



El reloj de la democracia no se mide por la voluntad unilateral de una expresión: Si así lo quieren todos en un país, que así se expresen.



No hay modo distinto de hacerlo.



4.- Por esa razón existe el PAN; por el camino que un partido trazó: el PRI, que siempre tuvo la certeza de que para ser legítimo, tendría que competir con otros en igualdad de condiciones y dar la pluralidad de que todos los mexicanos con derechos civiles, pudieran expresarse. Por esta premisa también existe el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano, etcétera. Es ahora el siglo veintiuno. El pasado quedó atrás.



¿Ahora es tiempo de esa limitación?



5.- Y sobre el tema, dice don Pepe Fonseca “...Es obvio que, para alejar la atención de los daños por las crisis sanitaria y económica, daños que podrían empeorar si los cálculos económicos chocan con una recesión en Estados Unidos, en Palacio Nacional la moda son las declaraciones provocativas.



Eso explicaría la provocación de ayer [o antier, o antes de antier] 10 de junio, en la mise en scéne en Palacio Nacional, durante la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador opinó que hay demasiados partidos. Sólo deberían existir un Partido Liberal y uno Conservador.



Parte de la narrativa de humo y espejos, claro, porque sería triste que el jefe del Estado viera a la sociedad mexicana del siglo XXI con las mismas características de la del siglo XIX. Como congelada en el tiempo...”