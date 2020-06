Recibimos carta de la BOA

“¿Qué es, populismo o analfabetismo?”

Andrés Oppenheimer

Con el título de Carta a la redacción, nos llegó este interesantísimo documento el cual ponemos a su consideración: “¡OJO! Muchas risas, baile y todo con la #BOA 🐍 (Bloque Opositor Amplio) pero ¿Quieren saber por qué armaron ese numerito en Palacio Nacional? Les BOAexplicar: Hoy votará la comisión permanente para aprobar período extraordinario de sesiones y poder así, votar en pleno la iniciativa de Andrés para reformar la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria, con la que podrá manipular el presupuesto a su antojo sin preguntar ni avisar al congreso. Ayer le faltaba un voto a Morena, hasta que el senador Ramón Enríquez renunció a MC y se les unió.”“Andrés insiste en que el modelo de Afores es dañino para el país, quiere meterle mano y advirtió que impulsará cambios en el Congreso para revertir reformas como la del sistema de pensiones, previamente MORENA ya había presentado dos iniciativas en este tema, van por la tercera. No solo cortaron una racha de 8 años consecutivos de incrementos sino que prácticamente se terminaron en menos de 2 años el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) que recibieron con más de 252,525 MDP. El 2019 fue el año en que gobierno federal otorgó el porcentaje más alto de contratos por adjudicación directa: 78.1%, en lo que va de 2020, ya superan ese porcentaje pues se han adjudicado de forma directa el 78.2%.“El INEGI informó que la tasa por cada 100,000 habitantes que experimentaron actos de corrupción pasó de 14.6% en 2017 a 15.7% en 2019. Los actos de corrupción por cada 100,000 habitantes pasaron de 25,541 en 2017 a 30,456 en 2019 aumentando 19.2% según INEGI.“Militarización del país a través del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, dotando de atribuciones extraordinarias de seguridad pública al Ejército y la Marina, seguimos esperando los abrazos. Culiacanazo ¿Ya se les Ovidio?. El 2019 se convirtió en el año más violento de la historia moderna de México con 35,588 homicidios, de los cuales 1,006 fueron feminicidios. Se rompió por 4ta vez en este año el récord de más homicidios en un día, con 117 el pasado 7 de junio se convierte en el día más violento de 2020. El 911 registró durante Abril 21,722 llamadas relacionadas con violencia contra la mujer, aumentando 42%. Durante el primer trimestre de 2020, fueron asesinadas 964 mujeres; 720 homicidios dolosos y 244 feminicidios, 12.8% más que en el mismo período de 2018. Durante el mes de Abril fueron asesinadas 337 mujeres, 11 por día. En 2019 México y Siria fueron los países en donde se registraron el mayor número de homicidios de periodistas. Reducción del 75% del presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), dejando en estado de indefensión a más de 7,200 Víctimas mensuales.“Aunque juraban y perjuraban que no se endeudarían, y menos con el Banco Mundial “neoliberal”, el gobierno de México le solicitó mil millones de dólares, con ello, la actual administración acumula dos mil 130 millones de dólares menos que lo solicitado en todo el sexenio de Peña. HSBC, Citibanamex, Credit Suisse, Valmex y Bank of América ya pronostican un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto (PIB) de entre menos 9 por ciento y menos 10 por ciento.”“Recibieron al país con crecimiento económico de 2.0% cerramos 2019 con crecimiento 0.0%. Según el INEGI el PIB de la economía mexicana se contrajo 0.1% en 2019, primera caída en una década. Cuarto trimestre consecutivo en el que el PIB de México presenta números negativos, en junio 2019 se reportó una variación de menos 0.9, en octubre menos 0.3%, en diciembre menos 0.5% y en marzo 2020 de menos 1.6%. Cerramos 2019 con 26,055.6 millones de dólares de inversión extranjera directa, el 21.43% menos que en 2018.“Durante 2019 se generaron 342 mil 077 empleos formales 48.24% menos que en 2018. Al cierre de abril 2020, se han perdido 753 mil 280 empleos, más del doble de los generados en todo 2019. Prometieron crear dos millones de empleos en ocho meses, no tienen ni idea de cómo hacerlo y ya hasta quieren registrar y contabilizar apoyos sociales, becas y 970 mil créditos de vivienda como si fueran empleos. En 2019, PEMEX registró pérdidas por 346,135 millones de pesos, 92% más que en 2018. En el primer trimestre de 2020 las pérdidas fueron de 562 mil 250 millones de pesos 62% más que las de todo 2019, 211.8% más que todo el 2018.“SENER otorga contrato de más de 4,968 millones de pesos a “Grupo Huerta Madre” una empresa con menos de diez días de existencia y que además, en su conformación figura Constructora Santandreu, empresa previamente multada por daños ambientales en Dos Bocas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).“El Tren Maya no será eléctrico como se había prometido, usara Diésel, además PEMEX no cuenta la capacidad de producir lo necesario, tampoco está contemplada su producción en la futura refinería de Dos Bocas, se tendrá que importar. En riesgo de deforestación más de dos mil 500 hectáreas de selva de las reservas de la biósfera de Calakmul, Yum Blan y Sian Ka´an por construcción del Tren Maya. El proyecto del Tren Maya representa un peligro para dos mil jaguares, 41.6% de la población del país.* El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) informó que gran parte del Tren Maya no cuenta con estudios de impacto ambiental, a pesar de que la manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es requisito indispensable para iniciar cualquier obra de infraestructura desde hace 32 años.“En Riesgo las 182 áreas naturales protegidas del país por la reducción del 75 % del presupuesto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales (CONANP). La Secretaría Energía publicó un acuerdo que frena la inversión privada en energías limpias o renovables para impulsar generación de energías a punta de carbón y combustóleo, poniendo en riesgo 44 proyectos de energías limpias en 18 estados y más de 134 mil millones de pesos en inversión extranjera.“Sin respuesta ni intervención de las autoridades en el caso del desaparecido jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo quien fundó la empresa Enerall que prácticamente se está chutando el acuífero en la Península de Yucatán, el cual resguarda el 66% del agua renovable del país.“En cuestión de salud, medios internacionales han exhibido hasta el cansancio al Gobierno de México por la manipulación de los números tanto de contagios como de defunciones por Covid-19. De Gatell mejor ni hablamos, no ha dado una con sus proyecciones, somos el único país que después de “domar la pandemia” seguimos en el mismo nivel. * ¿Le seguimos?, mejor vamos a poner atención a lo verdaderamente importante; van 18 meses de pseudotransformación pero faltan 12 para las elecciones intermedias, en las que estará en juego la joya de la corona: la mayoría en la cámara de diputados.”Para crear un distractor que nos pase de humo esta lista de atrocidades y tragedias, hace falta algo más que una BOA. Tal vez un elefante volador o algo acorde a la idiosincrasia de nuestros hermanos mexicanos.No todo en la vida es serio: en opinión del presidente de Zimbawe, Robert Mugabe, el racismo nunca se acabará mientras los carros blancos sigan usando llantas negras. “El racismo nunca terminará, si la gente aún usa negro para simbolizar la mala suerte y el blanco para la paz. El racismo nunca terminará, si la gente aún viste de blanco para las bodas y de negro para los funerales. El racismo nunca terminará, mientras esos que no pagan sus cuentas sigan siendo puestos en la lista negra y no en la lista blanca. Incluso cuando se juega billar: no se gana hasta que se mete la bola negra y la bola blanca debe permanecer en la mesa. Pero no me importa, mientras haya un secretario de gobierno negro y siga usando papel blanco para limpiar mi culo negro, seré feliz”.Doña Ana Guevara es persona de cuidado, la demandaron por corrupta y que balean a sus demandantes. Con razón dicen que usa suspensorio de catcher de ligas mayores.Escríbenos a [email protected]