El caso CONADE

Entrevistada hace un mes sobre el presunto caso de extorsión y secuestro en el que la involucran, la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara, aseguró que es falsa la supuesta acusación en la que la vinculan con Armida Ramírez Corral, exalcaldesa interina de Xalapa que supuestamente solicitó a representantes de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMSA), un “moche” del 15 por ciento de los 16.5 millones de pesos de un contrato asignado por la dependencia a cargo de la exvelocista sonorense.



“He pedido información de la supuesta carpeta de investigación. No hay vínculo conmigo, me hacen mención en la declaración pero están demandando la desaparición de una persona, que tenía un nexo con la empresa que laboró en algún momento con la institución”, explicó Guevara, en alusión a Edgar Álvarez Flores, (a) “Comandante Corona”, un jefe policiaco vinculado sentimentalmente con Armida, el cual desapareció después de cobrar el “moche”, lo que dio inicio a la carpeta de investigación FEADPD/ZC-V/083/2020 que el 15 de abril integró la Fiscalía Especializada en Atención a Denuncias por Personas Desaparecidas.



La subcampeona de los Juegos Olímpicos Atenas 2004 aseguró que no existen pruebas de esta presunta extorsión y negó tener vínculos con la exalcaldesa xalapeña. Dijo que la empresa terminó su relación laboral con la CONADE el 31 de diciembre pasado y consideró este escándalo como “una campaña negra” en su contra.



Sin embargo, el caso ha tomado un nuevo giro luego de que este miércoles 10 de junio Rafael Sánchez Cano, apoderado legal de CIMSA que denunció por extorsión a Guevara y otros funcionarios de la CONADE, fue atacado en Boca del Río por un comando armado. El representante y sus acompañantes salieron inmunes del atentado gracias al blindaje del vehículo en el que viajaban.



Apenas el pasado 5 de junio, Sánchez Cano había ratificado ante la Fiscalía para el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República la denuncia de los empresarios veracruzanos extorsionados, y este miércoles lo haría ante la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal.



Sánchez Cano y el empresario Jesús Chaín han revelado que la CONADE simuló la licitación para asignar el “Contrato de Suministros de Alimentos para Deportistas y Entrenadores”, que tendría la vigencia del mes de julio a diciembre del año 2019. Y que CIMSA “ganó” el servicio con el número AA-011L6I001-E51-2019, con vigencia del 14 de agosto al 31 de diciembre de 2019.



Según revelaron, la solicitud de los “moches” fue hecha en la Ciudad de México en el restaurante Los Naranjos del Hotel Sevilla Palace en julio de 2019 entre las 19:00 y las 20:00 horas, hasta donde arribaron Guevara, Sergio Monroy, subdirector de la CONADE, Omar Hernández, funcionario de la dependencia, y Armida Ramírez Corral, quien hace casi 20 años trabó relación personal con la actual fiscal general del estado Verónica Hernández Giadáns, cuando ambas coincidieron como funcionarias en el Ayuntamiento de Xalapa.



DAVID VELASCO: URGE

PROMOCIONAR A XALAPA



Luego de que el secretario de Turismo del Gobierno Federal, Miguel Torruco, comentó a empresarios del sector que la actividad turística ya no será una fuente de ganancias desmesuradas, porque la crisis por el coronavirus hizo visible el “agotamiento y decadencia de los modelos tradicionales de hacer turismo”, fue muy bien recibido el mensaje del empresario xalapeño David Velasco Chedraui en el sentido que es importante empezar ya con la promoción turística de la capital veracruzana para reactivar la economía, tan golpeada en nuestra ciudad por esta pandemia.



El exdiputado y exalcalde de esta capital dijo que está dispuesto a sumarse a la estrategia que definan las autoridades gubernamentales para potencializar los atractivos turísticos de Xalapa.



Comentó que la nueva normalidad a la que nos enfrentaremos requerirá el esfuerzo de todos para reactivar la economía, el bienestar social y la generación de riqueza, siguiendo al pie de la letra los protocolos sanitarios para ir desterrando por completo este virus que tanto daño ha causado.



Estas actitudes positivas y de colaboración son las que necesita una sociedad tan polarizada como la nuestra.



EXTRAÑAN A CÉSAR YÁÑEZ EN LA 4T



No son pocos los actores políticos de la 4T que comienzan a extrañar a César Yáñez Centeno Cabrera como vocero de Andrés Manuel López Obrador, a cuyo lado acumuló 20 años de trabajo, confianza y lealtad hasta que un error a finales de 2018 lo alejó del primer círculo del poder.



Yáñez es político y comunicólogo. Actualmente se desempeña como Coordinador General de Política y Gobierno en la administración del presidente López Obrador, donde ha sabido guardar distancia, mostrándose respetuoso de las formas y el fondo.



Por eso, hasta ahora no se le ha visto ni en las mañaneras, ni en las vespertinas, ni en nada.



En el staff del tabasqueño ha trascendido en privado que en estos momentos se requiere al colaborador que sabe coordinar información y darle un sentido estratégico a la comunicación del Ejecutivo federal.



Comentan que se necesita al hombre que sabe tratar a los medios.



Reconocen que Yáñez es quizás quien más conoce al político tabasqueño, a cuyo lado ha trabajado 24 años, recorriendo juntos cada rincón del país al que le han dado tres vueltas completas.



Amigo personal, confidente en las buenas y en las malas, cuidador personal, enfermero cuando tuvo que cuidarse después del infarto. Hombre sereno, discreto, leal, de confianza absoluta y muy inteligente. De los pocos que sabe atemperar a AMLO.



El pasado 2 de junio cumplió 58 años de edad.



¿Lo veremos pronto coordinando las conferencias de prensa mañaneras, vespertinas y hasta las nocturnas en Palacio Nacional?