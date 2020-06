El delirio de la serpiente

Y ya que nos metió el presidente Andrés Manuel en el asunto de la, sin que sepa quien incubó ese huevo y lo puso en Palacio Nacional, la obligación que tenemos tanto los mexicanos que se ubican en el bando de los, o en el de los, es prepararnos para cualquiera de los dos escenarios, es decir, por si laexiste o, si la culebra sólo es otro invento para espantar el camino ascendente que lleva la revolución bolivariana, perdón, la neo-revolución mexicana, encabezada por los morenos puros (aquellos que nunca militaron en ningún otro partido), los ex priístas arrepentidos (hoy cubiertos de color magenta), los ex panistas redimidos (hoy más amloistas que Yeidckol Polevnsky), y los ex perredistas que afirman que el covid19 se cura comiendo mole de guajolote.A ver, supongamos que laes real, que de verdad los empresarios aglutinados en la concanaco, coparmex, canacintra y demás yerbas se han unido >con los dirigentes de los partidos políticos del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, junto con los magistrados del TRIFE, con los consejeros del INE, con artistas, intelectuales, científicos, con los quinta columnas de Brozo, Loret, Woldenberg, con los varones del dinero (banqueros), con femsa y varios grupos industriales poderosos, y hasta con los meros meros de la iglesia católica de México, porque andan ardidos desde que los legisladores morenistas aprobaron los concubinatos de las parejas del mismo sexo, dándoles derechos que atentan contra los valores divinos<, para derrotar en las elecciones del 6 de junio de 2021 a los MORENOS y sus aliados, lo mas lógico sería, en lugar de estar pensando en el, analizar la contraofensiva que lostienen que ejecutar para evitar que pierdan el control de la cámara de diputados del Congreso de la Unión, porque ya la empresa encuestadoraque en este momento es el santo de devoción de los morenistas afirma, que si los partidos políticos adoradores de lavan solos, se los va cargar el payaso y van a perder hasta la cobija, y AMLO seguirá siendo amo y señor de los nuevos conscriptos que lleguen a San Lázaro y le harán, lo que el tren maya a la selva lacandona.Entons lo más sensato, inteligente, prudente y digno desería tejer fino, con los operadores ex priistas, ex panistas, ex perredistas que se quitaron todo su nebuloso pasado de 36 años neoliberales en una hora, tan pronto AMLO les abrió las puertas magnánimamente de su partido, para que en lugar de dividir y llamar a la confrontación a esos partidos, y desde luego, a todos los que hoy van en el lomo de la, los traten bien, les cierren el ojo, les manden besitos estilo mariposa, les hagan llegar ramos de rosas hasta sus oficinas con una buena botella de vino, y los inviten a dialogar para convencerlos que la BOA es archisuperhiperpeligrosa, que los va abrazar y apretar y apretar y apretar hasta sacarles la ultima comida, y de allí se los va a engullir,; que en cambio, si no se van con la víbora que amenaza a la cuarta transformación, el que manda en México les podría darles estampitas del, y ya encarrilados hasta los hace funcionarios, ediles, diputados, senadores, pero, lo más importante, que los convertiría con su varita mágica que trae, en(pregúntenle a Bartlett o Esteban Moctezuma etc.)Porque si no hacen eso losse van encaramar. Eso que afirman los que van escritos sus nombres y apellidos en el papelito de lade que no es cierto, que van ir solitititos a la elección del 6 de junio del 2021, que cada quien va por su lado, y que no les causa mella todas las maldiciones que les echa el de la rifa del avión en cada mañanera, todos los días, en vivo y a todo color desde palacio nacional, es de pensarse. Tal pareciera quese levanta todos los días pensando que hacer para acercar a todos los conservadores, sean del color que sean, y decirles:Y como a todos los integrantes delya les hicieron ver, y les explicaron hasta con manzanitas (primordialmente el varón de Macuspana tabasco, y muchos traidores a la patria), que si van en una alianza total en las próximas elecciones, los morenos y sus aliados no les van a ver ni el polvo, que van a perder la mayoría calificada y absoluta en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, y que en ese escenario la cuarta transformación se quedaría como aquel que chifló en la loma, sin acceso al presupuesto de la federación, y sin seguir poniendo a cuanto amloista cristiano desee en los organismos dizque autónomos, a más de perder gubernaturas, legislaturas locales y ayuntamientos, pues parece que la ruta que ladecidirá será... la de decirle a MORENA; DETENTE, que los votos de millones de mexicanos me pertenecen.Pero,Yo creo que no, porque el pueblo, que es el que vota,(meter a la cárcel a todos los funcionarios prianistas >léase los integrantes de la mafia del poder< por corruptos; regresar el Ejército a los cuarteles; bajar el precio de los combustibles; bajar los costos de la luz como lo hizo en el estado de Tabasco; bajar los índices de inseguridad de a deveras; etc.), y eso, en una elección cuenta, si no ¿Por qué cree usted que don Andrés Manuel sacó más de 30 millones de votos? Pues porque le cobró la sociedad a los anteriores presidentes de México las tomadas de pelo que les dieron.