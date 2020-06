El presidente AMLO, de vuelta a Veracruz...

1. Mantenerse siempre informados de las disposiciones sanitarias, por lo que recomienda seguir las conferencias nocturnas del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.



2. Actuar con optimismo porque el buen estado de ánimo ayuda a enfrentar mucho mejor las adversidades.



3. Dar la espalda al egoísmo y al individualismo, y en lugar de ello ser solidarios y de ser posible compartir con los que menos tienen.



4. Alejarse del consumismo, pues la felicidad no reside en las posesiones materiales. “Solo siendo buenos podemos ser felices”.



5. Recordar que ante el peligro del contagio la mejor medicina es la prevención, por lo que recomendó cuidar el peso y vivir en calma, alejados del estrés.



6. Defender el derecho a gozar la naturaleza.



7. Alimentarse bien, para lo cual sugiere comer alimentos naturales y evitar comida chatarra.



8. Hacer ejercicio físico, levantarse y no estar tantas horas sentadas. Además, sugirió a los mexicanos meditar.



9. Nueva, eliminar las actitudes racistas, clasistas, sexistas y discriminatorias en general. "Reforcemos nuestros valores culturales, nuestras culturas, no nos equivoquemos, es muy importante la educación, pero es más importante la cultura", dijo sobre reforzar también la organización social y comunitaria, además de cuidar a nuestros adultos mayores.



10. Buscar un camino de espiritualidad, un ideal, un propósito en la vida. “Algo que te fortalezca en lo interno y que te fortalezca en tu autoestima y que te mantenga activo, entusiasmado”.

1.- Hoy que el presidente de la República, AMLO, visita Xalapa, bien estaría que inyectara algunas dosis de esperanza a los sin pan; sin comida; a los sin trabajo; a los que recorren la ciudad tocando la marimba para hacerse de unos pesos; y en fin, no sólo ánimo y esperanza son necesarios; también la comida y trabajo.En fin, nada sobra como no sea pesimismo.Para algo servirá este decálogo con los buenos deseos del presidente:2.- En la gaceta oficial del estado, fechada el 10 de este mes, se publicaron las reformas al Código Civil del estado, ahora vigentes, que se refieren a diversos temas como el Concubinato, otros como Del Matrimonio, del Divorcio y la Forma de Extinción del Matrimonio, Parentesco, de los Alimentos, de la Pensión Alimenticia y Compensatoria y de la Violencia Familiar, De los Alimentos, Pensión Alimenticia y Pensión Compensatoria, todos del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.Temas importantes como el que las hijas e hijos de matrimonio llevarán el nombre o nombres propios que les impongan su madre o su padre, seguidos de sus apellidos en el orden en que éstos decidan.Las hijas e hijos nacidos fuera de matrimonio llevarán el nombre o nombres que les impongan quien o quienes hagan el reconocimiento, seguidos del primer apellido de la madre y el del padre en el orden que éstos acuerden.Si solamente hace el reconocimiento la madre o el padre, llevarán los dos apellidos de quien haga el reconocimiento.Lo que hará falta ahora es una intensa difusión porque, hijas e hijos nacen todos los días y la reforma ya está en vigor.3.- Y si bien el cómputo de los resultados en los 212 Ayuntamientos del estado es importante, bien harían quienes dirigen la Jucopo [Junta de Coordinación Política], en ser abiertos no sólo al recuento de las actas aprobatorias de la reforma a la Constitución Política del estado, sino también exhibirlas ante la representación de los partidos diversos al mayoritario.Porque si bien Morena manifiesta que cuenta con la mayoría de los cabildos que la aprobaron, entonces ¿qué les cuesta exhibirlas? ¿La soberbia? ¿El poder mayoritario? ¿el escarnio?No deben esperar a que se las exijan; deben mostrarlas motu proprio. Lo bueno para la Jucopo es que la sesión de cómputo no será hoy, porque si no...El diputado Juan Javier Gómez Casarín tiene la palabra...P.D.- Mis condolencias a la familia de mi amigo y compañero de trabajo, MARIO DE LA FUENTE LARA, por su sensible fallecimiento. En un trance difícil la resignación tarda, pero no es ocioso desearla. Con estimación y afecto.