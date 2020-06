Bienvenido, don Andrés

“La honestidad sucumbe

cuando topa con la abundancia”

Yo

Aunque estemos rodeados por miles de personas que llegaron a formar el cinturón de miseria que hoy estrangula a Xalapa, la Atenas veracruzana, la capital del estado, la sede de la Universidad Veracruzana, la ciudad donde con mayor entusiasmo y profesionalismo se impulsan las artes y la cultura, el sitio que eligieron para vivir Gabriel García Márquez (una temporada), Sergio Pitol, José Luis Cuevas, Emilio Carballido, Juan Vicente Melo y otros grandes literatos, sabemos ser educados y conservamos ese aire de altisonancia que caracteriza a quienes nacimos en esta bendita tierra, por lo tanto, damos la bienvenida al presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador, quien hoy lunes 15 de junio nos hace el honor de estar aquí para presidir una serie de reuniones que tienen que ver con lo delicado de su encargo.Dicho lo anterior, que cumple con el protocolo social, tenemos que pasar a lo más importante, al llamado que nos piden hacer a nuestros paisanos para que dejemos de lado todo lo que nos ha hecho daño los últimos gobiernos, de Miguel Alemán para acá, y nos pongamos a pensar en nosotros para unirnos con un sentido de veracruzanidad, así como lo están haciendo en otros estados de la república, dispuestos a participar en el próximo proceso electoral con candidatos distintos a todos los tradicionales, con la idea de hacer un cambio real y dejarnos de pendejadas de una vez por todas, para que este país comience a cambiar en serio, de a de veras, sin que sigamos dependiendo de falsos redentores que al día siguiente de su asunción en el poder se quitan la máscara para enseñar lo que son en realidad: más de lo mismo, o, como el presente... ¡peores!Pensamos que es el momento idóneo, la coyuntura ideal para trabajar en función de un proyecto político ciudadano en el que no estén presentes los tradicionales políticos ratas y corruptos, agarra pendejos, que se ponen a la cabeza de una lucha social para traicionarla de inmediato.De don Andrés Manuel López Obrador y compañía ya es tiempo de irnos olvidando, ellos solos, los morenos, con tanta torpeza que cometen, con su inexperiencia para gobernar, con sus ambiciones de frustrados mediocres, se están haciendo pedazos, no necesitan que los ayuden, quien quiera seguir bailando al son que AMLO les toca que lo haga, no se trata de caer en más confrontación, en dividir más al país, en el juego de este señor que tantos resultados electorales le da, no, se trata de pensar en que en el 2021 los mexicanos y los veracruzanos tenemos la oportunidad histórica de echar del poder a los malos para iniciar una nueva etapa en la vida política del estado y el país.Tenemos que pensar en nuestros hijos y en los nietos (quien los tenga) para ver qué país les vamos a heredar. Dejémonos de babosadas y pongamos los pies sobre la tierra: somos más los que coincidimos en que este gobierno falló y hay que dejar de prescindir de sus servicios, conscientes de que hay cuando menos un 20 por ciento de votantes con los que cuentan porque los tienen a sueldo, y que van a sufragar por sus candidatos con tal de mantener su “apoyo”; entonces, el resto, el 80 por ciento restante, unidos, los podrán hacer polvo, pero yendo en bloque, no participando en otros partidos para que el voto se diluya y Morena con su 20 por ciento permanezca, como lo hizo el PRI durante 80 años. Hay que ir pensando en algo distinto, nuevo, con candidatos ciudadanos diferentes, y a sumar, pero por favor ya no te confrontes con las estupideces de los que no se han dado cuenta que gobiernan para todos, porque además no saben cómo hacerlo bien. Es la oportunidad.Si esta no la aprovechamos, hasta nunca, la dictadura, no del proletariado sino de los analfabetas ávidos de riqueza gratuita.En el curso de esta semana, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) hará entrega de sus constancias como partidos políticos locales a cuatro institutos de nueva creación. Podemos, que dirige Francisco Garrido junto con Gonzalo Morgado, y que cuenta entre sus directivos a personajes como Juan Herrera Marín, Lisandra González, Francisco Castañeda, Hilario Ruiz, Alfredo Arroyo y Jorge González Azamar, entre otros. Este grupo fue el que dio el primer paso para la creación de un instituto político nuevo tras las elecciones pasadas en las que Morena hizo pedazos a todos los partidos tradicionales.Cabe señalar que la semana anterior, en sesión ordinaria el OPLE aprobó la creación de 4 nuevos partidos políticos para Veracruz, luego de un largo proceso de asambleas distritales para cumplir con el requisito exigido por la ley electoral, y ya formalmente quedaron constituidos. Los otros nuevos partidos que participarán en las elecciones del año que viene a nivel local son: “Todos por Veracruz” que lidera Jesús Vázquez Lagunes, con la orientación del diputado Héctor Yunes Landa; “Unidad Ciudadana”, cuya lideresa es la política xalapeña Cinthya Lobato Calderón, y “Bienestar y Justicia”, regenteando por el excardenista Antonio Luna Sánchez.En medio de un gran debate y polémicas mediáticas, la sensatez y justicia prevalecieron en el poder Legislativo de Veracruz, cuando el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, el diputado morenista Juan Javier Gómez Cazarín (El Covid), confirmó que la reforma constitucional en materia electoral, a la fecha había obtenido el respaldo de 110 de los 211 municipios y el Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, alcanzando con ello poco más del mínimo necesario para que se pueda emitir la declaratoria y se materialice esta reforma en Ley.A más de uno de los personajes de oposición a Morena que se aferraron a la idea de pelear con uñas y dientes el “moche” que significaban las prerrogativas a sus respectivos partidos, no les quedará más que resignarse y ponerse realmente a trabajar en beneficio de las y los veracruzanos, tal como lo ha hecho la 4T que, a través de sus iniciativas y proyectos, siempre va por el rumbo de lo que más favorezca al pueblo veracruzano, sin distinción de partidos y colores. Con esta reforma a la Constitución Política de la entidad veracruzana, cuyo Proyecto de Decreto fue aprobado por las y los diputados de la LXV Legislatura local, el pasado 12 de mayo, Morena cumple, con el compromiso de atender los grandes reclamos que por años ha realizado el pueblo a gobiernos anteriores, y que, por fin, el día de hoy se empiezan a concretar.Y aunque aún no se vence el plazo para la entrega de las actas de cabildo de los municipios restantes, hay que recordar que la Ley Reglamentaria del artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, determina que tan sólo se requiere del 50 por ciento de los municipios de la entidad para ser aprobada, por lo que con estas 110 actas que la Secretaría del Congreso tiene en su poder, ya se encuentra en posibilidad de realizar una sesión y completar el proceso legislativo para que se remita el decreto al mandatario estatal, Cuitláhuac García Jiménez, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial. Con acciones como esta, se demuestra que todos aquellos dirigentes de los diferentes partidos políticos que levantaron el dedo y acusaron de traidores a sus integrantes por votar a favor de dicha reforma, estaban equivocados y su objetivo real era seguir llenando sus arcas personales.¿A qué viene hoy el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a dar su mañanera desde la capital del estado donde no convivirá, como a él le gusta, con grandes contingentes de acarreados, solo presidirá una reunión sobre seguridad?... Lo sabremos con el paso de los días; de paseo, no, de campaña como acostumbra, tampoco... Quién sabe.