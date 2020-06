¡Politiqueros hijos de la boa!

“AMLO buscaba una boa

y encontró pura nauyaca”

Mario Tejeda

Seguramente le ordenaron: tienes que referirte, en tu discurso, a los gobernadores esos que andan de alborotadores, queriendo enfrentar al presidente mediante un grupito golpista o separatista, para que el presi entre al quite en su discurso y ponga las cosas en claro, ¡sale!, ya sabes ponerle una bola bobita para que conecte doble o triple cuando menos. Y es así como nuestro paisano habla de sus compañeros gobernadores a los que ve como con ganas de unirse en plan golpista o, mejor dicho, separatista, cuando lo que el país requiere es unidad.Con el escenario listo, el presidente Andrés Manuel López Obrador toma los micrófonos y niega que los gobernadores del PAN sean una agrupación golpista, sino que trata de un asunto “politiquero".Quienes hemos estado cerca de estos asuntos públicos, sabemos de las trampas, las simulaciones, los trucos retóricos de que se valen los políticos para quedar bien ante la opinión pública. El gobernador hizo lo que le ordenaron y el beneficiario aprovechó, como sabe hacerlo, la casa llena para conectar batazo de cuatro esquinas, y todos felices.“Yo no diría –afirmó AMLO– que es un agrupamiento golpista, ni siquiera diría que es un movimiento separatista, porque no están planteando desprenderse de la república mexicana, es un asunto político y estrictamente, llamando a las cosas por su nombre, diría politiquero".Y va más allá aceptando que todos los mandatarios estatales tienen derecho a manifestarse y se tiene que garantizar el derecho a disentir, porque este es un país democrático. "Somos libres –dice con vibrante autoritarismo–, prohibido prohibir, todos tenemos derecho a manifestarnos y se tiene que garantizar el derecho a disentir y no incomodarnos ni tener la piel así muy delgadita como para no resistir hasta insultos".Y es que luego de que López Obrador presentara su casi espiritual decálogo para salir de las crisis de la Covid-19, los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) afirmaron que se requiere de claridad, pues “no ayuda mucho” en materia económica y fiscal. Mediante un pronunciamiento, los miembros de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional exigieron, entre otras cosas, un nuevo pacto fiscal con miras a favorecer las energías limpias y respetar la pluralidad, por lo que debe impedirse que México sea el producto de “la voluntad de un solo hombre”.“México no puede desandar el camino del federalismo, de los contrapesos y de la libertad; no hay camino para el regreso a una suerte de República monárquica”, dice el documento.La respuesta que dio López Obrador desde Xalapa fue en el sentido de recordar que existe una Ley de Coordinación Fiscal que establece cómo se distribuyen los fondos, “y hay participaciones federales y estamos entregando a los estados puntualmente lo que por ley les corresponde. No sé si aquí en Veracruz llega o no llega. Y así en todos lados, sean del partido que sean. Todos reciben puntualmente, como no era antes, sus participaciones”, les remató el mandatario.Para no abandonar su costumbre de regañar, López Obrador pidió a los mandatarios estatales que “se actúe con responsabilidad y que no se mezclen las cosas. Una cuestión es lo partidista y otra cuestión es el Gobierno. Partido, como su nombre lo dice, es una parte. Gobierno es todo”.Además de a lo que vino, al presidente López le sirvió la estancia en Xalapa para responderle a los gobernadores que se “quieren salir de huacal”, a los que no entienden que la 4T consiste en obedecer con la cabeza agachada todas las disposiciones y acciones del gobierno federal... Así es esto.El 16 de enero del 2015, en nuestros APUNTES publicamos un comentario sobre el show que había hecho un paisano en Brasil, quien entró a un partido del mundial de fútbol cargando un oso de peluche dentro del cual llevaba un fuerte armamento de botellas de agave. El tipo, tal como lo señalamos en ese tiempo, hace cinco años, era (seguro sigue siendo) muy amigo de un hijo de Ranulfo Márquez Hernández, quien hoy se dice asesor del Bola 8, y al del “oso tequilero” esa amistad le había redituado dividendos, tales como un cargo que le dieron en la Sedesol estatal y ahí se la pasó a todas margaritas, sin complicaciones, disfrutando del poder.A esta distancia en el tiempo, al sujeto le ha dado por enviarnos correos amenazantes, quejándose del “daño” que le causamos con nuestros comentarios, pide que se borre del archivo virtual nuestra columna como si con eso se borrara del espectro de las redes sociales todo.Pero su petición va subiendo de tono, este lunes nos dijo que hoy es el último día que nos daba de plazo porque de lo contrario “procederá”. Entendemos que a este señor (debe ser un señor) lo están usando para intimidarnos. “Cabeza de Lata” es capaz de cualquier cosa con tal de permanecer en el pináculo del poder, ya metió como funcionaria del Orfis a una novia que trae desde hace 25 años, buen sueldo a cambio de no hacer nada, y ahora pretende hacerle el favor al secre de combatirnos para quedar bien, más sabiendo que la Fiscal Verónica depende de él.Hacemos este comentario para que la opinión pública se entere de cómo operan nuestros funcionarios en contra de los representantes de los medios de comunicación, además, para conocimiento del gremio... Adelante.¡Claro que sí tiene la culpa el gobierno de la chinga que nos está pegando el Covid-19 en México, casi 18 mil vidas y 150 mil contagios... no tienen madre!, y son responsables de esta matanza porque no quisieron a tiempo tomar las medidas necesarias para enfrentar el ataque del coronavirus. Con tal de mantenerse en campaña, el presidente López Obrador menospreció la enfermedad y dijo que con estampitas religiosas y una oración de “detente” era suficiente para que el coronavirus nos hiciera los mandados. Obviamente, los millones de ignorantes que lo ven como un mesías le creyeron, hicieron vida normal, les valió queso la pandemia y a contagiarnos todos.¿Pruebas para control de la pandemia? Pues, no, porque según los criminales encargados del manejo de este problema no eran necesarias, sin tomar en cuenta que miles de contagiados son asintomáticos y se dedican a repartir la enfermedad por todas partes porque no saben que están contagiados. Estos factores que deben ser difundidos, fueron los que hicieron que la pandemia golpeara a los mexicanos como en ninguna otra parte del mundo.Y nos quisieron vender la idea de que los asmáticos, los hipertensos, los diabéticos y todos los que padecen enfermedades crónicas, al contagiarse de Covid-19 se dieran por muertos, igual que las personas de 60 años en adelante, cuando esta maldita enfermedad no perdona nada, lo que más hemos visto últimamente son jóvenes y hasta niños víctimas mortales de la pandemia que para AMLO y sus seguidores, la bola de burros, no es peligrosa.Y no es falsa la consternación causó en el gremio periodístico el sensible fallecimiento del joven comunicador César Augusto Fernández Ramón, quien desafortunadamente no pudo librar la batalla contra el Covid-19, según dijeron en las redes sociales sus amigos más cercanos quienes contaban con una información más certera acerca de las causas de la muerte de quien era conocido con el apodo de “Stimpy”, un muchacho que sabía ganarse el cariño, aprecio y respeto de sus compañeros por su simpatía, carisma y esa alegría que contagiaba hasta al más amargado.Desde temprana hora del sábado pasado, sus compañeros, amigos y familiares expresaron a través de las redes sociales el dolor que los embargaba por la muerte de César, quien estaba casado con la usuaria de Facebook Andrea Montero, con quien procreó tres hijos.César Augusto Fernández Ramón nació el 18 de agosto de 1981 en la comunidad El Jícaro del municipio de Tierra Blanca. Estudió en Bachilleres de Veracruz y posteriormente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, en la generación 1999-2003.En el ámbito profesional se desempeñó como editor en Grupo FM donde trabajó muchos años; también brindó sus servicios profesionales en El Dictamen online y después trabajó en plataformas. Era un tipo que tenía toda una vida por delante, se le recuerda muy risueño y amigable. Según una foto que subieron a su Facebook, en su juventud Cesarín formó un grupo musical llamado Reakzión pues le gustaba la música. Siempre se le recordará como un buen compañero y amigo, se le veía en los carnavales de Veracruz, en los festivales de salsa y en cualquier lugar donde hubiera bulla y buen ambiente. Descanse en paz César Fernández.López Obrador llenó de elogios a su sobrino político Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública del Estado, quien por su buen desempeño ha logrado que Veracruz deje de ser primer lugar en secuestros. Las ejecuciones diarias, el cobro del derecho de piso, los asaltos, todos los delitos que debieran prevenirse y evitarse con una buena policía, no cuentan. Ahora la policía estatal es solo para prevenir y evitar únicamente secuestros, según la 4T.